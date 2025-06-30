透過Splashtop Remote Support提高終端支援能力
Delta 群組如何利用Splashtop支援按需設備
摘要
在使用舊的法國傳統 RMM 運行 IT 運營 7 年後，Groupe Delta 的 IT 基礎設施需求已經超出了這項技術的範圍 - 其核心業務也是如此。Groupe Delta 技術總監 Julien Boissat 解釋了他的公司如何以及為何決定使用Splashtop Remote Support升級其技術堆疊以滿足其不斷增長的 IT 基礎設施的需求。
挑戰：想汰換過時的 RMM，又怕費用太高
「33 年前公司草創之時，是靠著銷售影印機發跡，不需要任何精細複雜的技術。」Julien 表示：「後來，隨著網際網路和行動電信業者等相關服務項目逐漸增加，我們為了支援業務的成長發展，便在七年前採用了 RG Systems RMM。」
隨著 Groupe Delta 逐漸茁壯，他們團隊需要更強大的技術堆疊，才能支援 5,000 多台 Windows 裝置。「我們有多項全新服務都需要最新技術和裝置相互連接，但是已用 7 年的老舊 RG Systems RMM 無法有效支援。」
朱利安和他的 40 合作者首先考慮太陽風, 阿泰拉, 忍者, LogMeIn 和 TeamViewer 作為潛在的替代品. 在測試了大多數這些 RMMS 和遠端支援軟體工具之後，團隊發現它們不夠全面，對團隊來說不夠用戶友好，或者太昂貴了。
然而 Julien 也解釋道，成本並不是大家主要考量的因素。Boissat 表示：「Ninja 提供了極其誘人的價格，但也附帶一些限制。我們最後選定 Datto，看中的就是它的功能更為全面。」
不過，Groupe Delta 團隊直到實際使用 Datto 後，才發現 Datto 只允許遠端支援主動裝置，因此其遠端支援功能也有不少侷限。
朱利安決定尋求專家幫助，並轉向法國的 MSP 專家 BeMSP。BeMSP 強烈推薦 Splashtop Remote Support，事實證明它在成本和功能方面都是完美的解決方案。
解決方案： Splashtop Remote Support
雖然 Datto 與 Splashtop 整合以提供一些遠端支援功能，但這種支援僅限於支援無人值守的設備。為了受益於Splashtop的完整遠端支援功能， Groupe Delta轉向Splashtop Remote Support以獲得有人值守（按需）支援。
使用 Splashtop，技術人員可以：
快速遠端存取不在其 Datto RMM 帳戶下管理的電腦和移動裝置
快速提供支援，不必事先在使用者裝置上安裝任何項目。技術人員只要引導使用者執行 Splashtop SOS 應用程式生成一組 9 位數代碼，就可以透過代碼遠端存取使用者裝置
對不限數量的裝置進行臨時遠端支援
遠端存取和支援各種作業系統，包括但不限於 Windows、Mac、iOS 和 Android 裝置、電腦、平板電腦和智慧型手機
與票務/PSA 系統整合，包括服務新，新鮮服務和 Zendesk
Julien 表示：“ Splashtop On-Demand Support是我們 Datto RMM 中缺少的一塊磚。” 「我們測試過類似的解決方案，例如 AnyDesk 和 LogMeIn，但我的技術人員對它並不像對 Splashtop 那樣滿意，除了技術之外，對我來說最重要的是讓我的團隊感到滿意。這就是 Splashtop。 」
此外，Groupe Delta 團隊覺得複製/貼上密碼的選項有利於啟動連線，為技術人員節省時間。他們不必重新輸入密碼，還能依預設使用經過加密的複雜密碼。
朱利安解釋說，技術人員最喜歡的是該軟體提供支援的效率和團隊的回應能力。Julien 表示：“我的技術人員只需要邀請用戶連接到他們的設備，Splashtop 非常易於使用，即使非技術人員也可以使用它。”“Splashtop 團隊對請求的回應也非常迅速，這對我的團隊來說非常重要。”
成果：Groupe Delta 使用 Splashtop 高效能升級技術堆疊
在其技術堆疊中成功實施 Splashtop 後，Groupe Delta 現在不僅可以支援其 5000 台 Windows 管理的最終用戶設備，還可以支援未在其 Datto RMM 帳戶下管理的按需設備 - 並且成本相當低。
「Splashtop 讓我們能夠完成 Datto RMM 中缺少的所有功能。它易於使用，並且與我們客戶需要的相容，」Julien 說。它的成本也比類似解決方案的一半，因此我們幾乎可以將授權數量增加一倍。」
細節
關於 Groupe Delta
Groupe Delta 提供託管 IT 服務和支援，協助法國企業和官方機構省下處理技術與營運問題的時間，進而提高生產力，IT 服務的範疇從一般的 IT 事務，到電子文件管理、電信和列印問題，無所不包。
關於Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support軟體解決方案，包括有人值守的按需終端支援以及無人值守的隨時電腦存取。
借助SOS Splashtop Remote Support中的 臨機訪問，IT 支援專業人員可以透過簡單的連線程式碼立即連接到使用者的裝置。Splashtop專為服務台和支援專業人員而設計，允許對無限數量的設備執行臨時終端支援。
無論使用者身在何處或何時出現問題，Splashtop 用戶都可以輕鬆遠端進入其用戶的裝置（包括 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook）來控制並快速解決問題。Splashtop 減少了支援使用者所需的時間，維持了較高的客戶滿意度並降低了遠端支援團隊的成本。