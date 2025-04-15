CM Computers Northwest 透過 Splashtop 整合 IT 管理
將軟體修補、端點管理和遠端支援精簡到一個強大的平台
影響
提高效率
將修補和故障排除所花費的時間從 20 分鐘縮短為每個任務只需 3 分鐘。
節省成本
透過將遠端存取和修補程式管理整合為單一、經濟高效的解決方案，消除了對多個平台的需求，從而降低了軟體成本。
更大的靈活性
實現可靠的遠端管理，無需在辦公室內，縮短旅行時間和燃油成本。
挑戰
金馬倫蒙哥馬利擁有和經營的 CM Computers Northwest LLC，為西北太平洋的企業提供 IT 疑難排解、端點管理和自動修補程式管理支援。最初，Cameron 使用 Splashtop 進行遠端存取和支持，使用 Action1 進行修補程式管理，但管理兩個獨立的平台變得越來越麻煩。
在此之前，在尋找遠端存取解決方案時，Cameron 評估了許多工具，包括 TeamViewer、LogMeIn、AnyDesk 和 RealVNC，最後才選擇 Splashtop。他選擇 Splashtop 是因為其易於使用、可靠且節省成本。
當他看到 Splashtop 推出了端點管理功能時，他就嘗試了一下。它提供了他所需的一切，從管理軟體更新和詳細目錄報告到文件傳輸和腳本等大規模端點管理工具。
儘管 Action1 在修補方面表現良好，但他還是更喜歡使用 Splashtop，因為它具有全面的功能、可用性和成本效益。Cameron不僅需要更新用戶端電腦上的作業系統和第三方軟體，還需要在POS設備上部署和維護自訂軟體。 他目前使用Splashtop的工具集來有效地完成所有工作，同時也與Splashtop的產品團隊密切合作，幫助為自訂軟體應用程式創建更自動化的修補。
Cameron 總結說：「我必須管理每個端點上安裝的兩個不同的代理程式，並在主控台之間切換來進行不同的任務。現在我可以使用 Splashtop 作為我日常執行所有任務的工具。 」
來自我們滿意的客戶
「Splashtop 是我用過的最好的工具。我用它來進行外部控制、最終用戶支援、修補我的所有應用程式以及詳細目錄管理。 你們是最具成本效益和最簡單的解決方案，具有最好的客戶支持。毫無疑問，我會向任何尋求遠端支援和端點管理的人推薦您。修復每個問題過去通常需要 20 分鐘，而現在使用 Splashtop 只需不到 5 分鐘即可完成”
Cameron Montgomery, Owner/Operator, C.M. Computers Northwest LLC
決議
透過將遠端存取、修補和自動化整合到 Splashtop 的自主端點管理 (AEM) 功能中，Cameron 能夠簡化 IT 營運並增強服務交付。
Splashtop 為 CM Computers Northwest 帶來的主要優勢：
一體化 IT 管理– 在單一控制台中結合遠端控制、多裝置遠端支援、修補程式管理和檔案傳輸。
即時修補程式管理－使用 Splashtop 的第三方軟體修補程式和自動化功能快速修補計算機，包括自訂內部應用程式。
無縫遠端支援－無需親臨現場即可有效解決客戶問題。
詳細目錄報告- 追蹤軟體安裝，防止未經授權的應用程式（例如遊戲）安裝在工作機器上。
個人化支援 — 任何在設定過程中出現的問題，Cameron 都能夠透過電話、聊天和電子郵件提供 24 小時即時客戶支援服務，快速獲得回應以恢復正常運作。
影響產品路線圖 - 與 Splashtop 產品團隊的直接接觸可協助 Cameron 分享回饋，這將進一步改善他和他的團隊對產品的體驗，並有助於定義 Splashtop 的產品路線圖。
關於客戶
CM Computers Northwest LLC 為整個太平洋西北地區的企業提供 IT 服務，包括故障排除、端點管理和自訂軟體支援。 作為一家小型企業，效率和簡單性對於為客戶維持高質量的服務至關重要。借助 Splashtop，Cameron Montgomery 能夠簡化營運、削減成本並提供更快、更有效的 IT 支援。