實現安全遠端存取
AB Leisure Exponent Inc 如何利用 Splashtop 轉換 IT 支持
結果
為在家工作的員工啟用安全端點訪問，確保業務連續性。
為 IT 團隊提供有效的工具，以支援不同作業系統的最終使用者。
透過單一登入 (SSO) 整合提高安全性並簡化身份驗證。
挑戰
AB Leisure Exponent Inc 的 IT 部門負責管理涵蓋內部部署和cloud系統的複雜基礎架構。 該公司在混合式工作模式下運作，需要安全且可擴展的遠端存取解決方案來支援多個地點的員工。
在實施 Splashtop 之前，AB Leisure Exponent Inc 所依賴的遠端存取解決方案缺乏足夠的安全措施並給公司的防火牆帶來了沉重的負擔。此外，IT 團隊正在使用既不安全也不有效的免費遠端支援工具，導致故障排除和遠端協助效率低下。這些限制導致了搜尋安全、可擴充且符合成本效益的替代方案。
解決方案
Splashtop Enterprise 徹底改變了 AB Leisure Exponent Inc 的遠端存取和 IT 支援方法：
對於最終用戶：遠端工作或在不同地點工作的員工可以從任何設備無縫存取他們的辦公室電腦。 這可確保不間斷的工作流程和提高生產力，同時保持穩健的安全標準。
對於 IT 團隊： Splashtop 提供了全面的遠端支援解決方案，使 IT 人員能夠有效地管理和排除整個組織內的設備故障。主要功能包括：
無人值守的遠端存取：IT 管理員可隨時遠端存取公司管理的裝置，進行疑難排解，減少停機時間並改善終端使用者體驗。
單一登入 (SSO)：安全身份驗證簡化員工的存取，提高安全性和易用性。
多平台支援：無論使用者的作業系統為何，IT 團隊都可以提供協助，確保無縫的支援體驗。
輕量高效的效能：與先前的解決方案不同，Splashtop 最大限度地減少了資源消耗，減少了防火牆壓力，同時提高了連接速度和穩定性。
向 Splashtop 的過渡非常順利，直覺的平台允許快速入職，使員工和 IT 人員能夠以最少的培訓使用該解決方案。
借助 Splashtop，AB Leisure Exponent Inc 增強了安全性、減少了營運效率低下的問題並提高了 IT 支援回應能力。該平台的負擔性和功能豐富的環境使其成為組織混合工作模式不可或缺的工具，確保員工可以從任何位置有效地工作，同時 IT 保持安全性和系統完整性的控制。
關於客戶
AB Leisure Exponent Inc 在遊戲和娛樂行業中運營，提供傳統和電子賓果遊戲、拉桿和快速賓果遊戲。AB Leisure Exponent Inc 在菲律賓各地設立了許多賓果遊戲室，作為社區中心，並通過其營運為政府收入貢獻。該公司還支持社會和教育籌款計劃。此外，他們的目標是促進負責任的遊戲做法，同時為其顧客提供充滿活力的娛樂體驗。