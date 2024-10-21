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連接的 4 個簡單步驟

開始使用 Splashtop SOS

步驟 1：安裝 Splashtop Business 應用程式

下載並安裝 Splashtop Business 應用程式以供持續使用，或下載便攜式 Windows 版本以供一次性使用。 業務應用程式對於管理遠端支援會話至關重要。

立即下載

第 2 步：設定您的用戶端裝置

指示您的用戶端造訪sos.splashtop.com （或歐盟使用者的sos.splashtop.eu ）並執行下載的檔案。 他們將收到一個獨特的 9 位元連線代碼，他們需要與您分享以進行連接。

第 3 步：邀請使用者（可選）

使用Splashtop Business 應用程式點擊選單列中的“ SOS ”，然後按一下“邀請使用者”。 此選項會產生一條帶有說明的訊息，您可以透過電子郵件發送該訊息或將其複製到您的剪貼簿上，以便您的用戶端更輕鬆地下載SOS應用程式。

第四步：連接到用戶端的裝置

打開Splashtop Business 應用程序，點擊藍色的“ SOS ”圖標，或選單列中的一系列“ SOS ”，然後選擇“連接到使用者的裝置”。 輸入用戶端提供的9位連線碼。 如有必要，您也可以選擇以管理員身分連線。

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