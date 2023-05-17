Splashtop Business Access 試用中心

如果您的帳戶中有很多台電腦，您可以在網路控制台將電腦分組，維持整齊。使用網路控制台或 Splashtop Business 應用程式可以依照組別檢視並排列電腦順序。您也可以在群組等級來調整電腦設定。

在中 網路控制台，移至「管理 > 群組」。 您可以從那裡建立和管理群組。 深入了解 關於 使用 Splashtop 進行電腦分組。