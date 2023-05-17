Splashtop Business Access 試用中心
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Splashtop Business Access 演示視頻
了解如何設定、啟動 遠端存取 連線、邀請使用者和管理您的團隊。
入門指南
您需要了解的有關入門的所有信息 Splashtop Business Access，以及您可以使用的所有工具和功能。
下載連結
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知識庫
查找有關設置和使用的所有 Splashtop 支持文章 Splashtop Business Access。
如何設定 Splashtop 遠端桌面
只需幾個簡單的步驟，即可 遠端存取 在幾分鐘內完成電腦的設定。
Splashtop 安全中心
您的電腦、網路和資料都是安全的。 了解 Splashtop 如何確保您的安全性。
十大試用常見問題
我該如何設定 Splashtop Business Access？
設置 Splashtop 很簡單。 您需要做的就是將 Splashtop Business 應用程式下載到要遠端存取的電腦 Splashtop Streamer 上，以及在要遠端存取的裝置上下載 Splashtop Business 應用程式。 在那之後，你就定了！ 查看我們有 指南 關設置 Splashtop 的分步，或查找所有 Splashtop Business Access 下載鏈接。
我如何 連接 到遠程計算機？
如要啟動遠端連接，請在裝置上開啟 Splashtop Business 應用程式以查看您的電腦清單。只需按一下您要存取的電腦並啟動遠端連線。您接著就可以在裝置上看到遠端電腦的螢幕，並實時進行控制。
如何傳輸檔案？
您可 傳輸 以在遠端電腦和本機 裝置 (Windows、Mac 和 Android) 之間進行檔案。 拖放功能使傳輸文件變得輕鬆。 在 a 期間 遠端連線，按一下並按住 檔案，將其拖曳到遠端電腦螢幕的視窗，然後 檔案 從本機釋放 裝置 至 傳輸 遠端電腦。 您也可以將檔案從遠端電腦拖放到本機 裝置。
如何從遠端電腦列印檔案？
無需擔心需要存儲在您面前沒有的計算機上的文檔！ Splashtop 使您可以將文件從遠端電腦（視窗和 Mac）打印到本地電腦上 列表機。 請務必查看我們有關 使用 Splashtop 進行遠端列印的 知識庫文章以進行設置。
什麼是 Splashtop 網路控制台 ，我可以用它做什麼？
Splashtop 網路控制台 是您可以在其中管理帳戶，用戶和設備的地方。 您可以在 我的 .splashto.com 上訪問它。您將能夠查看您的計算機， 群組 它們，調整用戶訪問權限和安全設置等等。 深入了解 關於 Splashtop 網路控制台。
我如何 群組 我的電腦？
如果您的帳戶中有很多台電腦，您可以在網路控制台將電腦分組，維持整齊。使用網路控制台或 Splashtop Business 應用程式可以依照組別檢視並排列電腦順序。您也可以在群組等級來調整電腦設定。
在中 網路控制台，移至「管理 > 群組」。 您可以從那裡建立和管理群組。 深入了解 關於 使用 Splashtop 進行電腦分組。
如何設定兩階段驗證？
兩步驟驗證或 2 因素 驗證 (雙重驗證)，強烈建議您保護您的裝置和資料。 啟用後，登錄帳戶時，除了 Splashtop 密碼之外，您還需要 安全代碼 從 驗證器 應用程序中獲得額外的六位數字。 這樣可以防止黑客訪問您的帳戶，即使他們獲取了您的用戶名和密碼。
觀看我們有 關設置的視頻 兩步驟驗證。
如何 裝置 驗證 工作？
為提升安全性，凡是登入您 Splashtop 帳戶的新裝置，必須透過電子郵件驗證。當您第一次登入新裝置時，我們將透過電子郵件向您傳送驗證連結。 您需要先按一下連結，然後才能成功登入並開始在裝置上使用 Splashtop Business 應用程式。
深入了解 關於 以裝置驗證及如何調整功能的設定。
如果我在連線到遠端電腦時遇到困難，該怎麼辦？
連接和斷開連接的困難並不常見。 如果您遇到這些問題，可能是因為頻寬不足或網路壅塞所致。查看我們關於這些問題的解決方案的支援文章 。
效能 在過程中獲得最佳效果的建議是什麼 遠端桌面 連線？
Splashtop 商務應用程式以及 Splashtop Streamer 適用於 Windows 和 Mac 的多種配置，可以改善有關 畫面更新率（FPS）和 CPU 負載的問題。 遠端連線 效能 了解每個平台可以設置哪些配置 ，以充分利用您的 Splashtop 體驗。