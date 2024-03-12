Stephen Ng 被任命為 HDI 舊金山灣區董事會成員
在擔任傳播副總裁的新職位上，Ng 致力於加強社區參與、提高對分會的認識並解決 IT 專業人員面臨的不斷變化的挑戰。
加州庫比蒂諾，2024 年 3 月 13 日– Splashtop是簡化隨時隨地工作的遠端解決方案的領導者，而HDI San Francisco Bay Area是一家致力於為技術支援和服務管理社區提供支援的領先非營利組織，他們對此感到非常興奮宣布任命 Stephen Ng 為新任傳訊副總裁。 吳恩達在技術和支援產業擁有三十多年的經驗，為 HDI 帶來了豐富的知識和專業知識，進一步履行其推動變革、利用知識、改造團隊、建立聯繫以及將挑戰轉化為機會的使命。
Stephen Ng目前擔任Splashtop全球技術支援資深總監，是技術支援和服務管理領域具有影響力的人物。 他廣泛的背景包括建立和擴展支援團隊、促進社區參與以及在行業內和關鍵活動（包括SupportWorld Live和由 HDI 提供支持的活動）中提升思想領導。
在 HDI 舊金山灣區分會的新角色中，Ng 旨在利用自己的經驗和見解來增強社區參與度，提高行業內分會的意識，並解決該領域專業人士面臨的不斷變化的挑戰。 他的策略參與將專注於在職業生涯的每個階段培養一個充滿活力的個人社區——從那些剛踏上科技之旅並尋求有價值聯繫的人，到經驗豐富的專業人士。
「加入 HDI 舊金山灣區擔任傳播副總裁是一個回饋社區的絕佳機會，這也是我職業生涯中不可或缺的一部分，」Stephen Ng 說。 「��我的目標是營造一個有吸引力和支持性的環境，讓專業人士能夠相互聯繫、分享知識並共同成長。 HDI 是最好的平台，不僅可以培養下一代技術人才，還可以為像我這樣經驗豐富的退伍軍人提供回饋社區、分享知識並指導他人走向成功的途徑。”
HDI 舊金山灣區提供全面的培訓和認證課程、業界領先的會議以及交流機會，旨在推動其成員的策略、營運和團隊。 在他的新職位上，吳計劃專注於重振當地分會的參與，並在國家和地方層面推廣 HDI 的使命和價值觀。
HDI 舊金山灣區總裁 Terri Oropeza 表示：“我們很高興歡迎 Stephen Ng 加入我們的領導團隊。” 「他良好的業績記錄、深厚的行業知識以及對 IT 社群參與的承諾使他成為我們組織的寶貴資產。 我們期待他將為我們的會員以及更廣泛的技術支援和服務管理社區帶來積極影響。”
有關 HDI 舊金山灣區和即將舉辦的活動的更多信息，請訪問SFHDI.org 。
關於 HDI 舊金山灣區
HDI 舊金山灣區是一個致力於為技術支援和服務管理社區提供支援的非營利組織。 憑藉三十多年的經驗，HDI 與專業人士和組織合作，透過全面的培訓、認證、會議、諮詢服務和交流機會來改善績效。 作為技術支援和服務管理領域的全球領導者 HDI 的一部分，HDI 舊金山灣區致力於推動行業標準和實踐，以造福其成員和更廣泛的社區。 SFHDI.org
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