Splashtop 榮獲兩首著名的 2024 年 Globee ®網路安全卓越獎
Splashtop 榮獲勞動安全金獎和零信任安全銀獎，驗證了其在網路安全領域的創新
加州庫比蒂諾，2024 年 3 月 25 日 –Splashtop是簡化隨時隨地工作的遠端解決方案的領導者，很自豪地宣布其最近榮獲 Globee ®獎（全球領先權威機構）在網路安全方面的傑出創新和有效性榮譽。在全球範圍內認可卓越企業。 Splashtop 因其安全工作空間解決方案榮獲兩項大獎——即插即用的安全訪問平台，使 IT 能夠簡化零信任的實施——榮獲“保護遠端員工安全金球獎® ”和“零信任安全獎銀球獎® 。
Globee ®網路安全獎致力於表彰全球最佳數位安全領域的獎項，該獎項匯集了來自全球知名組織的 582 名受人尊敬的評審。 嚴格的評估過程凸顯了 Splashtop 最近在開發第一個專為中小型 (SMB) 公司打造的零信任解決方案方面所取得的成就的重要性。
Splashtop Secure Workspace 提供強大的安全服務邊緣 (SSE) 解決方案，可增強網路安全性和身分管理，包括特權存取。 該解決方案透過整合原則執行、安全裝置註冊和身份驗證等基本組織功能，簡化了遠端員工的管理。 對於 IT 管理員而言，這意味著改進的用戶體驗以及更嚴格的監督，支援第三方直接、安全的訪問，無需VPN 即可輕鬆連接到混合和多雲環境中的應用程序，以及高效的員工入職和離職流程。 Splashtop Secure Workspace 提供清晰的見解以及對存取請求的上下文可見性，確保安全且可信任的環境中的營運效率。
Splashtop 執行長 Mark Lee 表示：“我們對 Globee ®獎的認可深感榮幸，這體現了我們致力於持續創新產品以簡化 IT 專業人員的生活。” 「安全工作區整合了在單一解決方案中不可能找到的關鍵功能。 我們建立此產品是為了克服在確保數位勞動力方面面臨的一些最明顯的挑戰，特別是對於不具備大型企業頻寬或資源的中小型企業。 這些獎項證明了我們團隊的辛勤工作以及客戶對我們保護其數位環境的信任。”
榮獲 Globee ®金獎和銀獎的殊榮凸顯了 Splashtop 在網路安全領域的領導地位和卓越表現。 隨著數位環境的發展，Splashtop 仍然致力於開發解決方案，以滿足當今和未來網路安全需求的複雜挑戰。 有關 Splashtop 屢獲殊榮的安全工作空間以及安全遠端存取和支援解決方案的更多信息，請訪問Splashtop.com 。
關於 Splashtop
Splashtop 是簡化隨時隨地工作世界的解決方案的領導者。 其混合工作和 IT/MSP 遠端支援解決方案提供快速、簡單且安全的體驗。 Splashtop 的專利高效能技術能夠實現 4K 高清畫質、多顯示�器支援以及 60fps 和超低延遲。 Splashtop具有先進的安全功能、廣泛的裝置支援和快速回應的客戶服務。 全球超過 3,000 萬用戶、25 萬家企業（包括 85% 的財富 500 強企業）使用 Splashtop 產品。 Splashtop.com