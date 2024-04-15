Splashtop 在 NAB Show 上推出增強的音訊和視訊編輯功能
Splashtop Enterprise 的效能增強套件在使用進階編輯工具時提供了無與倫比的遠端體驗。
加州拉斯維加斯 –Splashtop是簡化隨時隨地工作世界的遠端解決方案的領導者，在今年的 NAB 展會上推出了其企業解決方案的高級功能，所有設計均考慮到廣播和媒體專業人士。
Splashtop Enterprise 經過最佳化，可為執行影片編輯和口型同步等任務的使用者提供極為精確的閃電般快速遠端體驗。 Splashtop 也針對各種硬體進行了最佳化，包括 Nvidia、Intel 和 AMD 的最新顯示卡和圖形處理單元 (GPU)。
要開始終端連線，媒體專業人員只需使用單一登入(SSO) 登入其演播室工作站，即可從其電腦、筆記型電腦或行動裝置立即存取現有硬體、桌面應用程式、插件和強大的處理器。 此解決方案的一系列創意功能（包括 4k 速度、超高保真音訊、多顯示器支援和 4:4:4 色彩）使用戶能夠滿足當今即時製作的需求，而無需犧牲速度、品質或可靠性。
「在快節奏的媒體環境中，簡單性和效率是生命線。 我們正在努力Splashtop遠端製作和協作的可能性設定標準。 “作為視訊解決方案合作夥伴，我們的目標是確保用戶無論身在何處都能獲得所需的工具並實現卓越的效果。”
創意功能套件：
高效能低延遲：以 4k 高清品質和高達每秒 60 幀的幀速率（以及 iMac Pro Retina 5K 串流）即時執行工作。 Splashtop 經過基準測試，最高可��達 240 fps。
麥克風直入：將本地麥克風輸入與遠端電腦虛擬連接，無縫存取所需的應用程序，例如錄音軟體、會議軟體、聽寫軟體。
超高傳真音訊： Splashtop支援超高音訊比特率，滿足詳細的聲音編輯、AV 同步和後製的關鍵需求，確保完美捕捉和再現音訊的每個細微差別。
4:4:4 色彩取樣：透過 Splashtop 對 4:4:4 色彩取樣的支持，體驗無與倫比的色彩準確性、對比度和影像細節，這對於色彩精確度不容妥協的專案至關重要。
遠端圓筆支援：透過在遠端會話期間支援手寫筆設備和筆的壓力、方向、傾斜和大小調整，增強您的創意控制。
Wacom Bridge ：由 Wacom 和 Splashtop 共同開發的全新創新技術，可隨時隨地在 Wacom 裝置和您的數位工作空間之間提供無縫協作。
多顯示器支援：允許專業人員在一個視窗中查看遠端螢幕，或將每個顯示器分散到根據本機設定自訂的單獨Windows 。
強大的檔案傳輸：更新後的強大檔案傳輸功能允許在電腦之間輕鬆拖放檔案傳輸，簡化創作過程和協作，而無需啟動終端連線。
借助 Splashtop Enterprise，媒體專業人士可以像在工作室一樣輕鬆地遠端操作廣播、現場製作和傳輸工具，並提供高品質的視訊和音訊效能。 此解決方案使團隊能夠即時有效協作、共享螢幕、註釋和清晰溝通，無論其身在何處。
Splashtop 優先考慮存取控制、資料和內容隱私，提供強大的安全功能以確保安全可靠的操作。 它致力於全天候支援廣播需求。 其客戶支援團隊提供快速且有效率的解決方案，確保廣播業務順利且不間斷地進行。
加入我們的 NAB Show 展位 #10052 進行現場演示並親身體驗Splashtop Enterprise的故障功能，或訪問我們線上了解媒體、娛樂和廣播解決方案。
關於 Splashtop
Splashtop 是簡化隨時隨地工作世界的解決方案的領導者。 其混合工作和 IT/MSP 遠端支援解決方案提供快速、簡單且安全的體驗。 Splashtop 的專利高效能技術能夠實現 4K 高清畫質、多顯示器支援以及 60fps 和超低延遲。 Splashtop具有先進的安全功能、廣泛的裝置支援和快速回應的客戶服務。 全球超過 3,000 萬用戶、25 萬家企業（包括 85% 的財富 500 強企業）使用 Splashtop 產品。 Splashtop.com