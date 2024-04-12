Splashtop 將在 2024 年 SupportWorld Live 上展示創新的遠端存取解決方案
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加州庫比蒂諾，2024 年 4 月 15 日 –Splashtop是簡化隨時隨地工作的遠端解決方案的領導者，很高興宣布作為參展商參加即將舉行的SupportWorld Live會議。 這項服務和支援專業人士的盛會將於 2024 年 4 月 29 日至 5 月 1 日在科羅拉多州丹佛市的科羅拉多會議中心舉行。
SupportWorld Live 將 1,500 多名行業專業人士聚集在一個地點，探索最全面的技術和服務選擇。 該活動由 Informa 公司 HDI 組織，為那些希望在快速發展的支持和服務管理領域保持領先地位的人們提供了一個重要的中心。
在 211 號展位上，Splashtop 將展示其最先進的遠端存取和 IT 支援解決方案，包括Splashtop Enterprise和Splashtop SOS 。 這些平台旨在協助 IT 專業人員提供安全性、無縫支援並提高跨多個端點的營運效率。 與會者將了解 Splashtop 與 ServiceNow 和 Zendesk 等主要 ITSM 平台的整合功能如何簡化工作流程並大幅減少最終用戶的停機時間。
「作為 SupportWorld Live 的參展商，Splashtop 期待展示我們的遠端存取解決方案如何透過將多個 IT 工具整合到一個平台中來增強 IT 專業人員的日常營運能力，從而增強支援體驗並促進技術人員管理。 我們的工具旨在滿足當今 IT 高管和支援人員的關鍵需求，提供本地和cloud 解決方案。」 全球技術支援資深總監兼Splashtop HDI 舊金山灣區 通訊副總裁 Stephen Ng 說章節 。「我也很自豪地看到 HDI 如何持續促進這些重要的產業聚會。 這些活動不僅展示了像我們這樣的創新解決方案，還培育了一個服務管理專業人員可以交流見解並推動行業發展的社區。”
會議與會者受邀參觀 Splashtop 展位進行現場演示，並有機會贏得 Hypervolt 2 Pro。 這是一個獨特的機會，可以親眼目睹 Splashtop 的解決方案如何優化 IT 支援營運並改善跨各種裝置的服務交付。
有關 Splashtop 及其屢獲殊榮的遠端存取和支援解決方案的更多信息，請訪問Splashtop.com 。
關於 Splashtop
Splashtop 是簡化隨時隨地工作世界的解決方案的領導者。 其混合工作和 IT/MSP 遠端支援解決方案提供快速、簡單且安全的體驗。 Splashtop 的專利高效能技術能夠實現 4K 高清畫質、多顯示器支援以及 60fps 和超低延遲。 Splashtop具有先進的安全功能、廣泛的裝置支援和快速回應的客戶服務。 全球超過 3,000 萬用戶、25 萬家企業（包括 85% 的財富 500 強企業）使用 Splashtop 產品。 Splashtop.com