Splashtop研究發現端點維護消耗了一半的IT容量
本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。
隨著端點環境變得越來越複雜，組織報告維護負擔增加、加班工作和修補挑戰。
加州庫比蒂諾，2026 年 6 月 16 日 – Splashtop Inc. 是一家為分散式工作提供支援與安全保障解決方案的全球供應商，今日發布一項最新研究，探討 IT 團隊與 MSPs 面臨日益加重的營運負擔。研究發現，端點維護如今已占用 IT 團隊超過一半的可用產能。根據對 250 位 IT 與 MSP 專業人士進行的調查，該報告揭示了零散分散的系統、不一致的自動化以及有限的可視性，如何使許多團隊無法擺脫被動式端點營運。
報告 Stuck in the Middle: Why Most IT Teams Can’t Get Past Reactive Endpoint Management 指出，雖然大多數團隊早已投資自動化與端點管理工具，但許多團隊仍處於部分現代化的環境中，反應式工作與彼此脫節的系統持續推高成本、增加下班後工作負擔，並提升業務風險。
關鍵發現
大多數 IT 團隊仍然停留在被動操作和完全自動化之間，72% 的團隊報告表示，分散的工具、部分自動化和有限的可見性阻礙了他們實現預期的運營增益。
端點維護現在消耗了IT團隊大部分的容量，平均佔用了團隊時間的53%，在擁有超過1,000個端點的環境中更升高至61%。
被動端點操作帶來六位數的財務負擔，團隊僅在維護勞動��上每年平均花費 $133,000。
延遲修補已導致可衡量的風險，57%的受訪者報告了與修補延遲相關的安全事件，其中超過一半報告了網路保險的影響。
破碎的工作流程與運營效率低下密切相關，當團隊在每個端點問題上使用三個或更多工具時，其發生頻繁返工的可能性超過60%。
研究結果指出，運作於分散且被動環境的團隊與採用更統一端點管理方式的團隊之間的差距正在擴大。隨著環境規模的擴大，許多團隊報告表示花費大量時間在緊急修補、跨截然不相關的系統進行疑難排解，以及管理限制自動化投資效果的運營低效性上。“隨著自動化和人工智慧代理在IT運營中變得越來越普遍，許多團隊發現，當基礎運營模式仍然分散時，孤立的自動化只能發揮有限的作用，”Splashtop的執行長兼聯合創始人Mark Lee說。“這正在推動對更統一的運營模式的需求，並塑造我們對簡化端點操作的思考。”
Splashtop 的自主端點管理（AEM）平台旨在解決研究中描述的運營模型。
深入了解 Splashtop AEM 或開始免費試用：www.splashtop.com/autonomous-endpoint-management。
下載完整報告：卡在中間：為什麼大多數IT團隊無法超越被動型端點管理
關於研究
該研究基於2026年2月和3月對250名美國IT專業人員和MSPs進行的調查。調查結果反映了與端點維護、自動化、更新和工作流程管理有關的運行趨勢，適用於管理分散式端點環境的組織。
關於 Splashtop
Splashtop 是全球頂尖的遠距工作、支援和管理解決方案供應商，可簡化隨處辦公的安全性和效能。Splashtop 將客戶成功視為首要之務，其技術易於中小型企業和大型企業部署、使用和管理，提供進階安全功能、高輸送量、豐富裝置支援，以及每週 5 天的 24 小時客戶支援。Splashtop 是深獲超過 3,000 萬使用者青睞且能輕鬆上手的解決方案，提供高度靈活的方案，陪伴使用者按照自己的腳步發展壯大。Splashtop 是 Microsoft 情報安全性聯盟 (MISA) 成員，與 Microsoft 站在同一陣線，共同努力協助客戶應對現今 IT 領域不斷變化的挑戰。請上 www.splashtop.com，關注我們的 LinkedIn 以深入了解。