Splashtop 與韓國第一大企業解決方案經銷商 STK 合作，為韓國用戶帶來安全端點存取和支援解決方案
加州庫比蒂諾 - 2024 年 1 月 8 日 - 領先的遠端存取和支援解決方案供應商Splashtop宣布與韓國排名第一的軟體經銷商 STK 建立新的合作夥伴關係。此次合作將為韓國用戶帶來 Splashtop 屢獲殊榮的遠端存取技術，協助各種規模的企業提高效率和生產力，同時不影響靈活性和效能。
Splashtop 亞太區銷售副總裁 Leonard Wong 表示：“我們很高興與 STK 合作，為韓國企業帶來我們的遠端存取和支援解決方案。”STK 在韓國市場的廣泛覆蓋範圍和專業知識將在幫助我們接觸目標受眾並在韓國發展業務方面非常寶貴。」
Splashtop 的遠端存取和支援解決方案為企業提供了一種安全可靠的方式來從任何地方存取和管理其 IT 基礎架構。該解決方案還包括多種功能，使 IT 專業人員可以輕鬆為用戶提供支持，例如遠端桌面控制、文件傳輸、應用程式部署和遠端診斷。
STK 的執行長 Stevie Lee 表示，他相信 Splashtop 的解決方案將成為韓國企業 IT 武器庫改進的寶貴補充。「Splashtop 用戶友好的界面、強大的安全功能和全面的功能完美符合韓國企業客戶的多樣性需求，並通過提供 SaaS 和 On-Prem 部署在不斷變化的業務環境中提供定制解決方案。」
此次合作標誌著 Splashtop 致力於為韓國企業提供在數位時代蓬勃發展所需的工具和技術的承諾向前邁出了重要一步。在 STK 的支持下，Splashtop 準備在韓國市場建立強大的影響力，並為該國 IT 基礎設施和營運的整體進步做出貢獻。
關於 Splashtop
Splashtop 是安全 IT 解決方案的領導者，致力於簡化隨時隨地工作的世界。其用於工作、學習和 IT 支援的遠端和內部部署解決方案，提供一種快速�、簡單和安全的體驗，就像處於現場機器前一樣。 Splashtop 的專利高效能技術可實現 4K 高清畫質、多顯示器支援以及 60fps 和超低延遲。Splashtop 具有先進的安全功能、廣泛的裝置支援和快速回應的客戶服務。全球有超過 3,000 萬用戶和 25 萬家企業（包括 85% 的財富 500 強企業）使用 Splashtop 產品。訪問 www.斯普拉斯托普 .com
關於 STK
STK是韓國領先的企業IT解決方案經銷公司，提供Dropbox、Splunk、Modusign等各種SaaS解決方案，以及Microsoft 、Adobe、Autodesk、LinkedIn招募解決方案的培訓認證服務。STK 與其分支機構一起建立了 3,000 多家國內經銷商的網絡，為企業客戶的成功數位轉型提供解決方案。 造訪本網站 www.stkcorp.co.kr
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