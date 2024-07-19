Splashtop與英邁中國合作，為中國用戶帶來安全終點存取和支援解決方案
中國杭州— 2024 年 7 月 23 日 — 遠端存取和遠端 IT 支援解決方案領域的領導者Splashtop很高興地宣布與英邁國際中國建立戰略合作夥伴關係。 此次合作將Splashtop先進的遠端桌面控制技術與英邁在技術服務和供應鏈管理方面的專業知識相結合，將為中國更多用戶帶來安全遠端存取和支援解決方案。
透過與英邁國際合作，Splashtop將為用戶提供安全、高效的遠端存取和支援解決方案，使他們能夠隨時隨地存取和管理IT基礎設施，加強協作和客戶服務，同時確保傳輸資料的安全性和合規性。 雙方的強強合作可望提升英邁在數位服務領域的競爭力，並協助Splashtop進一步擴大在中國市場的影響力。
Splashtop中國區總經理徐華江表示：「我們非常高興能與英邁中國建立戰略合作關係。 「英邁國際是全球領先的IT經銷商，我們希望在英邁國際的支持下， Splashtop的遠端桌面技術解決方案能夠幫助英邁國際的客戶實現全球遠端協作，並進一步帶動我們在中國的業務成長。
英邁國際儲存與安全解決方案產品叢集總裁張健表示：「Splashtop 在遠端工作和資料安全方面的�領先地位使其成為我們理想的合作夥伴。 我們對此次合作感到非常興奮，並希望與 Splashtop 合作，為中國企業帶來更多創新和價值。
展望未來，Splashtop將攜手英邁中國，賦能各種規模的企業在數位時代蓬勃發展，邁向數位化未來。
關於 Splashtop
Splashtop 是簡化隨時隨地工作世界的解決方案的領導者。 其混合工作和 IT/MSP 遠端支援解決方案提供快速、簡單且安全的體驗。 Splashtop 的專利高效能技術能夠實現 4K 高清畫質、多顯示器支援以及 60fps 和超低延遲。 Splashtop具有先進的安全功能、廣泛的裝置支援和快速回應的客戶服務。 全球超過 3,000 萬用戶、25 萬家企業（包括 85% 的財富 500 強企業）使用 Splashtop 產品。 請造訪Splashtop.com以了解更多資訊。
關於英邁國際
英邁國際是全球資訊科技生態系統中領先的科技公司。 它覆蓋全球近 90% 的人口，在全球 IT 銷售管道中發揮至關重要的作用，使從技術製造商到cloud供應商的企業能夠獲得專業的產品和服務。 其與眾不同之處在於其廣泛的市場覆蓋範圍、多樣化的產品和服務解決方案以及業界首個數位化智慧分銷平台 Ingram Micro Xvantage ™ 。 請造訪www.ingrammicro.com以了解更多資訊。