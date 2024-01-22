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Splashtop 策略性任命 Venkat Nagaswamy 為首席營收官，提升領導力

傑出的技術領導者，推動 Splashtop 下一階段創新和成長的銷售和行銷。

加州庫比蒂諾，2024 年 1 月 23 日 —Splashtop是安全遠端存取解決方案領域的先鋒力量，很高興宣布其領導團隊迎來了一位改變遊戲規則的新成員。Venkat Nagaswamy 已被任命為首席營收官，加強公司對創新開創和保持在市場上的著名地位的承諾。

從 2024 年 1 月開始，經驗豐富的 C 級高科技主管Venkat Nagaswamy加入 Splashtop，帶來豐富的經驗和帶領公司實現無與倫比成長的良好業績記錄。他令人印象深刻的旅程包括在 Mitel、Via Services、8X8 和 McKinsey & 公司的重要貢獻，他在建立表現最佳團隊方面的專業知識在重塑上市場功能方面，尤其是 SaaS 公司的 B2B 營銷方面是關鍵。

Nagaswamy 不僅僅是領導者，他是將 AI 應用於 B2B 營銷的先驅，展示了他利用深度學習來識別、定位和吸引 B2B 客戶的創新方法。 作為 Splashtop 的首席營收官，他將負責監督銷售和行銷部門，利用他在數位轉型、管道創建和策略性收購模型方面的專業知識來實現公司的長期目標。

Splashtop 執行長 Mark Lee 強調了這項新任命的重要性，他表示：「Venkat 無與倫比的經驗和戰略思維使他非常適合 Splashtop 的宏偉目標。作為首席營收官，他將在推動我們的銷售和營銷職能上升到新高度方面發揮關鍵作用，並符合我們對持續增長和創新的願景。"

Nagaswamy 也表達了他對加入 Splashtop 的興奮，並強調該公司致力於提供一流的安全遠端存取技術。「加入 Splashtop 是一個令人興奮的機會。公司對創新的承諾與我對推動技術進步的熱情一致。 我渴望為 Splashtop 的旅程做出貢獻，並幫助塑造這個充滿活力的行業的未來。”

Splashtop 滿懷期待和熱情歡迎 Venkat，準備在他的策略指導下開啟創新、成長和市場領導力的新時代。

關於 Splashtop

Splashtop 是安全 IT 解決方案的領導者，致力於簡化隨時隨地工作的世界。其用於工作、學習和 IT 支援的遠端和內部部署解決方案，提供一種快速、簡單和安全的體驗，就像處於現場機器前一樣。 Splashtop 的專利高效能技術可實現 4K 高清畫質、高達 240 fps 的超低延遲。Splashtop 具有先進的安全功能、廣泛的裝置支援和快速回應的客戶服務。全球有超過 3,000 萬用戶和 25 萬家企業（包括 85% 的財富 500 強企業）使用 Splashtop 產品。訪問 www.splashtop.com。

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