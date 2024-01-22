Splashtop 策略性任命 Venkat Nagaswamy 為首席營收官，提升領導力
傑出的技術領導者，推動 Splashtop 下一階段創新和成長的銷售和行銷。
加州庫比蒂諾，2024 年 1 月 23 日 —Splashtop是安全遠端存取解決方案領域的先鋒力量，很高興宣布其領導團隊迎來了一位改變遊戲規則的新成員。Venkat Nagaswamy 已被任命為首席營收官，加強公司對創新開創和保持在市場上的著名地位的承諾。
從 2024 年 1 月開始，經驗豐富的 C 級高科技主管Venkat Nagaswamy加入 Splashtop，帶來豐富的經驗和帶領公司實現無與倫比成長的良好業績記錄。他令人印象深刻的旅程包括在 Mitel、Via Services、8X8 和 McKinsey & 公司的重要貢獻，他在建立表現最佳團隊方面的專業知識在重塑上市場功能方面，尤其是 SaaS 公司的 B2B 營銷方面是關鍵。
Nagaswamy 不僅僅是領導者，他是將 AI 應用於 B2B 營銷的先驅，展示了他利用深度學習來識別、定位和吸引 B2B 客戶的創新方法。 作為 Splashtop 的首席營收官，他將負責監督銷售和行銷部門，利用他在數位轉型、管道創建和策略性收購模型方面的專業知識來實現公司的長期目標。
Splashtop 執行長 Mark Lee 強調了這項新任命的重要性，他表示：「Venkat 無與倫比的經驗和戰略思維使他非常適合 Splashtop 的宏偉目標。作為首席營收官，他將在推動我們的銷售和營銷職能上升到新高度方面發揮關鍵作用，並符合我們對持續增長和創新的願景。"
Nagaswamy 也表達了他對加入 Splashtop 的興奮，並強調該公司致力於提供一流的安全遠端存取技術。「加入 Splashtop 是一個令人興奮的機會。公司對創新的承諾與我對�推動技術進步的熱情一致。 我渴望為 Splashtop 的旅程做出貢獻，並幫助塑造這個充滿活力的行業的未來。”
Splashtop 滿懷期待和熱情歡迎 Venkat，準備在他的策略指導下開啟創新、成長和市場領導力的新時代。
關於 Splashtop
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