Splashtop 榮獲 2024 年安全校園獎白金獎
因在存取控制和基於雲端的管理方面的卓越表現而獲得認可，增強了 K-12 和大學的校園安全
加州庫比蒂諾， 2024 年 6 月 12 日 – 遠端存取和遠端 IT 支援解決方案領域的領導者Splashtop自豪地宣布榮獲2024 年安全校園獎白金獎。 該公司的Foxpasscloud RADIUS 解決方案在 《今日校園安全》 （致力於教育校園安全和安保的領先出版物）頒發的 基於 存取控制管理 類別中榮獲最高榮譽。cloud
「我們很榮幸為 Splashtop 頒發白金獎，」 《今日安全》雜誌和《今日校園安全》雜誌的出版商兼主編 Ralph C. Jensen 說。 「在當今的教育環境中，校園對強大 Wi-Fi 安全的需求比以往任何時候都更加重要。 Foxpasscloud的 RADIUSSplashtop 因其提供可擴展、用戶友好的安全網路存取能力而脫穎而出，並幫助機構滿足網路安全保險標準。
Foxpasscloud的 RADIUSSplashtop 提供：
安全驗證：提供基於無密碼憑證和傳統密碼驗證，為管理員提供對使用者和裝置存取的有效控制，這對於開放校園環境至關重要。
直覺的設計和互通性：與主要行動裝置管理供應商（Intune、Addigy 和Jamf）和單一登入供應商（Okta、Google Workspace 和Microsoft Azure AD）無縫集成，只需10 分鐘即可完成設置。
自動批量��入職：簡化新班級和即將畢業班級的批量配置和取消配置，使 IT 團隊能夠針對波動的學生群體有效地擴大或縮小規模，而不會增加工作量或錯誤。
強大的安全性和合規性：減輕網路攻擊和資料洩露，支援遵守 COPPA、CIPA、FERPA、OC2、ISO27001、HIPAA 和 PCI 等標準；幫助教育機構滿足嚴格的網路安全保險要求。
Splashtop 執行長兼聯合創始人 Mark Lee 表示：“我們了解教育產業的IT 團隊在保護其網路免受不斷變化的網路威脅方面所面臨的巨大壓力。” “借助Foxpass cloud RADIUS，我們創建的解決方案不僅提供強大的安全性，還簡化了網路管理，確保教育機構能夠專注於提供卓越的學習體驗。”
cloudRADIUS 由 開發，FoxpassFoxpass 是一家身分識別存取管理公司，於Splashtop2023 年被 收購 ，這是Splashtop 建置其業界領先的安全端點存取和 IT 支援產品的重要一步。
有關Splashtop cloud RADIUS 解決方案的更多信息，請訪問Splashtop .com/foxpass 。 有關其屢獲殊榮的遠端存取和支援解決方案的更多信息，請訪問Splashtop.com 。
關於 Splashtop
Splashtop 是簡化隨時隨地工作世界的解決方案的領導者。 其混合工作和 IT/MSP 遠端支援解決方案提供快速、簡單且安全的體驗。 Splashtop 的專利高效能技術能夠實現 4K 高清畫質、多顯示器支援以及 60fps 和超低延遲。 Splashtop具有先進的安全功能、廣泛的裝置支援和快速回應的客戶服務。 全�球超過 3,000 萬用戶、25 萬家企業（包括 85% 的財富 500 強企業）使用 Splashtop 產品。 Splashtop.com