Splashtop 榮獲 TrustRadius 2024 年最高評價獎
根據 IT 社群的評論和評級，這家遠端存取和支援解決方案領域的全球領導者因保持最高分數之一而被認可。
加州庫比蒂諾，2024 年 5 月 8 日 –遠端存取和支援解決方案領域的全球領導者Splashtop自豪地宣布連續第三次榮獲遠端桌面和遠端支援類別的 TrustRadius 最高評價獎。 Splashtop 獲得了 8.6 分（滿分 10 分）的著名 trScore，該榮譽基於 IT 社群的公正評價，並強調了 Splashtop 對卓越的承諾。
Splashtop 為全球數千個組織提供遠端和混合工作，使員工能夠從任何地方遠端存取強大的工作站，而無需犧牲效能。 其解決方案為 Service Desk 提供了協作功能和統一的工具集，可按需支援無人值守設備和遠端員工。 客戶稱讚Splashtop的直覺式介面、簡單性和功能，以及對Windows 、Mac、iOS、 Android和 Chromebook 裝置的廣泛裝置支援。 安全性是 Splashtop 操作和架構的本質。 除了 ISO 認證和 SOC 2 合規性之外，所有登入均經過強制性裝置驗證和可選的雙重驗證。 會話受到 TLS 和 256 位元 AES 加密的保護。
我們很高興再次獲得 TrustRadius 頒發的最高評價獎，這反映了我們的核心使命：不僅提供工具，而且提供真正的解決方案Splashtop滿足用戶不斷變化的需求。 。 「我們致力於開發直覺、高效能的混合工作解決方案，這使我們與眾不同，也是客戶繼續選擇和信任 Splashtop 的原因�。 」
閱讀 TrustRadius 上經過驗證的使用者的Splashtop 評論：
「Splashtop 解決方案旨在讓 IT 完全控制資料保護，同時讓使用者能夠從任何地方靈活地存取資料。 它正在整個組織中使用。 我用它來解決電腦問題、新增/刪除軟體、新增/移除印表機以及其他與支援相關的問題。 這對我來說節省了大量時間。
「Splashtop 產品非常適合我們的需求，而且價格非常合理。 我認為我們沒有任何理由考慮其他解決方案。 汽車產業IT 總監，201-500 名員工
「大約 15 分鐘後，我就讓 Splashtop 啟動並運行了。 設定和使用非常簡單，購買體驗也非常好。 我不記得讓它運行有任何問題，並且之後的管理非常容易。 它簡單、快速且可靠。 你還能要求什麼？ IT 總監，醫療實踐，51-200 名員工
「Splashtop 獲得 TrustRadius 最高評價獎突顯了他們在提供出色的遠端存取和支援解決方案方面的非凡奉獻精神。 Splashtop 是業界值得信賴的領導者，為企業提供高效、安全的遠距工作功能。 “恭喜 Splashtop 取得這一當之無愧的成就，並展示了他們對卓越和客戶滿意度的持續承諾。”
自 2016 年以來，TrustRadius 最高評價獎已成為 B2B 對優秀技術產品進行公正認可的行業標準。 完全基於客戶回饋，他們從未受到分析師意見或 TrustRadius 客戶身分的影響。
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關於 Splashtop
Splashtop 是簡化隨時隨地工作世界的解決方案的領導者。 其混合工作和 IT/MSP 遠端支援解決方案提供快速、簡單且安全的體驗。 Splashtop 的專利高效能技術能夠實現 4K 高清畫質、多顯示器支援以及 60fps 和超低延遲。 Splashtop具有先進的安全功能、廣泛的裝置支援和快速回應的客戶服務。 全球超過 3,000 萬用戶、25 萬家企業（包括 85% 的財富 500 強企業）使用 Splashtop 產品。 Splashtop.com
關於 TrustRadius：
TrustRadius 是一個商業技術買家情報平台。 透過全面的產品資訊、深入的客戶洞察和同儕對話，我們使買家能夠做出自信的決定。 我們幫助科技品牌捕捉並啟動客戶的真實聲音，以改善他們的產品，建立潛在客戶的信心，並吸引市場買家以提高投資報酬率。 TrustRadius 由成功的企業家創立，總部位於德州奧斯汀的技術中心，並由 Mayfield Fund、LiveOak Venture Partners 和 Next Coast Ventures 的支持。