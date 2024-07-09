Splashtop 在醫療保健和製藥領域實現 5 倍成長
業務成長歸因於醫院和數位實驗室環境中對遠端存取和遠端 IT 支援解決方案的需求不斷增長。
加州庫比蒂諾， 2024 年 7 月 10 日 – 安全遠端存取和 IT 支援解決方案領域的領導者Splashtop今天宣布醫療保健和製藥行業取得了里程碑式的成就，同比增長 492%。 成長是由 Splashtop 的廣泛採用推動的，其中快速發展的數位實驗室環境和持續的網路安全威脅需要無縫、安全和全面的遠端存取和支援解決方案。
「藥物開發商和醫療專業人員致力於改善患者健康和推進研究。 IT 團隊在保護Splashtop資料和研究完整性方面發揮關鍵作用。 “我們滿足其環境的高風險需求的能力支持了我們在這個領域的發展。”
隨著藥物開發、分散臨床試驗和多校區協作向數位實驗室的爆炸式發展，授權使用者的無縫存取至關重要。 Splashtop 讓遠距工作的醫生、技術人員和研究人員能夠可靠、靈活地存取專用軟體和設備。 對於醫院來說， Splashtop為醫生提供對電子健康記錄 (EHR) 系統內的患者記錄、圖像和文件的高分辨率終端訪問，從而節省時間並改善患者護理。
Splashtop 為 IT 提供了跨大型分散式環境的輕鬆可擴�展性和部署，支援超過 200,000 台設備。 IT 團隊可以在安全管理與便利存取之間取得平衡，提供隨選支援並簡化端點管理，確保研究人員和醫療專業人員持續、不間斷地存取資料。
對醫療保健產業的主要好處
可靠性和功能：即時存取實驗室設備和數據，具有高更新率和視訊精度，這對於需要精度的影像分析等任務至關重要。
易於使用：直覺的介面確保最終使用者快速採用，同時 IT 後端工作流程簡化了對使用者和端點的支援。 多個使用者可以存取同一系統並進行協作，從而優化資源。
安全性與合規性：符合 ISO 21007、GDPR 和 SOC 2 等全球資料保護標準，並支援 HIPAA 和 PCI 等客戶端法規。 產品功能透過單一登入 (SSO)、精細存取控制和端對端加密來保護敏感資料。
成本效益： Splashtop 的解決方案全面且具成本效益，可大幅降低相對成本。
「與客戶的合作是我們成長策略的核心，」李說。 “我們攜手合作，了解他們在這個充滿活力的領域不斷變化的需求，並致力於成為他們旅程中值得信賴的合作夥伴。”
客戶報價：
「我們需要一個安全、可擴展的全球解決方案，以便我們的科學家可以遠端存取實驗室儀器電腦。 Splashtop 產品和團隊都非常出色。 我們對我們的選擇感到非常興奮。 – IT 經理、醫療保健和生物技術解決方案專家 ($30B + USD)
「我們需要一種遠端軟體工具，能夠進行精細的使用者/群組權限管理，而無需傳統 RMM 的大量管�理選項。 Splashtop非常適合，因為最終用戶可以輕鬆學習並在日常任務中使用它，而且我們也很容易管理和部署。 Splashtop 效果很好，他們的支援始終是一流的。 –醫療保健和生物技術系統管理員（5 億美元 - 10 億美元）
「Splashtop 毫無疑問地擁有最好的客戶服務體驗，以及滿足我們需求的最佳產品。 他們竭盡全力解決每一個問題。 他們毫不猶豫地製造或解決了任何問題。 與我們共事的人確實是一群傑出的人。 喜歡能夠給他們新的想法並看著他們將它們付諸實踐。 –醫療保健和生物技術 IT 主管（5 億美元 - 10 億美元）
「偉大的產品和背後的團隊。 代表們會陪伴我的團隊度過每一次轉變和需求。 我可以隨時向我的 ST 團隊提出那些已成為我團隊明顯負擔的事情，他們會幫助找到解決方案。 – IT 服務、醫療保健和生物技術副總裁（10 億美元 – 30 億美元）
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關於 Splashtop
Splashtop 是簡化隨時隨地工作世界的解決方案的領導者。 其混合工作和 IT/MSP 遠端支援解決方案提供快速、簡單且安全的體驗。 Splashtop 的專利高效能技�術能夠實現 4K 高清畫質、多顯示器支援以及 60fps 和超低延遲。 Splashtop具有先進的安全功能、廣泛的裝置支援和快速回應的客戶服務。 全球超過 3,000 萬用戶、25 萬家企業（包括 85% 的財富 500 強企業）使用 Splashtop 產品。 Splashtop.com