Splashtop 任命 Liat Ben-Zur 為其董事會成員
科技名人 Liat Ben-Zur 加入 Splashtop 重塑遠距工作和遠距 IT 支援之旅
加州庫比蒂諾，2024 年 1 月 30 日 –安全遠距工作和遠端 IT 支援解決方案領域的領導者Splashtop今天宣布任命傑出的變革性技術高管 Liat Ben-Zur 為其董事會成員。 Ben-Zur 將擔任 Splashtop 董事會的六個席位之一，並將在塑造公司未來策略願景方面發揮重要作用。
Ben-Zur 在推動Microsoft 、皇家飛利浦和高通等一些世界領先科技公司的數位轉型和產品創新方面擁有超過 27 年的經驗，為 Splashtop 帶來了行動、 IoT 、和人工智慧技術。
Splashtop 執行長 Mark Lee 表示：“我們非常高興地歡迎 Liat 加入我們尊敬的董事會。” 她在數字策略方面的深厚專業知識和指導公司進行領先的數字轉型經驗將是無價值，對於確保我們繼續提供市場上最先進和最用戶友好的遠程工作和遠程 IT 支持解決方案。」
在她的職業生涯中，Ben-Zur 成功領導業務轉型，推出創新產品，並在全球公司領導數位策略。 身為Microsoft 公司副總裁，她在將衰落的服務轉變為價值數十億美元的企業方面發揮了重要作用，並在Microsoft Edge 瀏覽器的復興和Bing 推出全球首個商業GPT-4 解決方案方面發揮了關鍵作用。 在皇家飛利浦，她領導了 30 多種連網IoT和個人健康產品；在高通，她領導了公司的第一個開源IoT專案 AllJoyn。 本祖爾還擔任講座空間的公共董事會。
Liat Ben-Zur 表示：“我很榮幸加入 Splashtop 董事會，並為其通過輕鬆、隨處訪問的解決方案重塑未來工作的旅程做出貢獻。” 「Splashtop 是一�家創新公司，透過一系列可在所有裝置上運行的零信任、安全遠端桌面軟體和遠端支援軟體開闢了新天地。 我期待與團隊合作，開拓解決真實世界挑戰的新機會。」
Ben-Zur 是加州大學戴維斯大學獲殊榮的 BSEE 畢業生和加州大學洛杉磯分校安德森管理學院的工商管理碩士學位。Ben-Zur 也是一位豐富的發明家，擁有多項技術專利。 她的領導能力和對科技行業的貢獻為她贏得了無數讚譽，包括被評為“無線七大新星”之一、“ IoT世界四位女性浪潮”以及“科技界最鼓舞人心的女性”之一鼓舞人心的五十。
這是 Splashtop 在 2024 年做出的第二項重要任命，最近宣布任命Venkat Nagaswamy 為首席營收官，表明該公司致力於擁抱多元化的觀點和專業知識，以推動其成長和創新。
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