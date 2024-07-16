Splashtop 任命 Bob Davis 為行銷副總裁
Kaseya 資深人士加入 Splashtop，領導行銷團隊快速成長
加州庫比蒂諾— 2024 年 7 月 17 日 — 遠端存取和遠端 IT 支援解決方案領域的領導者Splashtop今天宣布任命 Bob Davis 為新任行銷副總裁。 Davis 擁有三十多年在領先高科技公司（從新興新創公司到全球 500 大企業）的經驗。 他在打造世界級團隊、品牌和市場類別方面的豐富背景將在 Splashtop 繼續向 IT 服務管理市場提供創新解決方案方面發揮關鍵作用。
Splashtop 執行長兼聯合創始人 Mark Lee 表示：“我們很高興歡迎 Bob 加入 Splashtop 大家庭。” 「隨著我們不斷擴大我們的解決方案和市場份額，他令人印象深刻的業績記錄和對資訊技術領域不斷增長的需求的遠見是無價的資產。 Splashtop 專注於產品創新，持續為我們的客戶提供卓越的價值。 鮑勃敏銳的視角、成長心態和進入市場策略的專業知識將有助於推動我們下一階段的成長。
作為價值流管理聯盟 (VSMC) 的創始董事會成員，Davis 將利用其在價值交付和流程優化方面的專業知識來有效擴展Splashtop的行銷計劃。 他了解市場需求並將產品功能與客戶需求結合的能力——在 Atlantis Computer 任職期間得到了證明，他為公司塑造了完整的品牌和產品演變——對於指導 Splashtop 的市場定位至關重要。 作為 Kaseya 的原始創始人兼首席行銷官，戴維斯從頭開始建立了該品牌，並將定義類別的產品推向市場。 隨著 Splashtop 擴大其產品組合，他在進入市場策略方面的經驗將至關重要。
「我很高興加入這個強大的團隊，」Splashtop 行銷副總裁 Bob Davis 說。 「Splashtop 在市場上擁有最強的聲譽和客戶滿意度。 我們的產品提供優質的價值和用戶體驗。 我們有宏偉的計劃，我期待著領導一支異常積極的營銷團隊來推動增長並為我們的客戶帶來令人興奮的新產品。
Splashtop 由四位原始創辦人和麻省理工學院校友領導，馬克李 (Mark Lee) 擔任執行長；羅伯特‧哈，營運長； Thomas Deng，產品管理執行副總裁；以及首席技術長 Philip Sheu。 今年早些時候，該公司歡迎Venkat Nagaswamy擔任新任首席營收官，利用他在人工智慧驅動的 B2B 行銷、銷售通路開發和複雜的市場進入方面的深厚專業知識，推動全球銷售和行銷領域的數位創新引領公司發展計畫的策略。
在 LinkedIn 上與 Bob Davis聯繫，並關注@Splashtop以獲取最新的領導力見解和新聞。 有關 Splashtop 屢獲殊榮的遠端存取和 IT 支援解決方案的更多信息，請訪問Splashtop.com 。
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Splashtop 是簡化隨時隨地工作世界的解決方案的領導者。 其混合工作和 IT/MSP 遠端支援解決方案提供快速、簡單且安全的體驗。 Splashtop 的專利高效能技術能夠實現 4K 高清畫質、多顯示器支援以及 60fps 和超低延遲。 Splashtop具有先進的安全功能、廣泛的裝置支援和快��速回應的客戶服務。 全球超過 3,000 萬用戶、25 萬家企業（包括 85% 的財富 500 強企業）使用 Splashtop 產品。 Splashtop.com