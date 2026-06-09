Wi-Fi 是教育機構的骨幹，支援從線上作業入口網站到教師虛擬會議等各種應用。大多數 K-12 行政管理人員對其 Wi-Fi 網路的安全性抱有信心，並認為現有的網路安全措施已經足夠。
不幸的是，這種信心往往可能放錯地方。Wi-Fi 安全性雖然常被忽略，卻可能是學校網路安全系統中的弱點。事實上，根據 Comparitech.com，2022 年美國學校與大專院校遭受的勒索軟體攻擊造成 94.5 億美元損失。
Wi-Fi 安全性的假象
學校通常仰賴多種安全解決方案，例如反惡意軟體和防範網路釣魚工具。雖然這些解決方案構成強大安全策略的重要部分，但不一定能保護學校的 Wi-Fi 網路免受所有威脅。
認為 Wi-Fi 網路天生就是安全的，而且其他安全措施已提供足夠保護，這其實是一種危險的誤解。尤其是在 IT 人員經常位於校外的情況下，更是如此，因為他們可能會在無意間忽略 Wi-Fi 安全性。
Wi-Fi 弱點的風險
現實情況是：Wi-Fi 網路可能遭內部或外部人士利用，進而未經授權存取系統，造成嚴重問題。透過竊聽或攔截 Wi-Fi 資料（這種做法稱為中間人攻擊（Man-in-the-Middle，MITM）），惡意人士可能會竊取教師與管理員的認證。
這可能導�致未經授權者存取未受保護的管理員／教職員網路、竄改評分系統，甚至造成整個系統停擺，進而妨礙考試等學術活動。
除此之外，MITM attacks 也可能成為其他攻擊的入口，讓勒索軟體得以部署，或使個人資料遭竊並被用於惡意用途。這不只是理論上的風險；這類資料外洩事件過去發生過，如果未採取正確措施，未來還會再次發生。
網路安全：維持可視性與控制
網路安全的另一個重要面向，是維持對網路存取的可視性與控制能力，其中可能包括管理前員工或離校學生的存取權限。未經授權的存取可能導致不必要的資安事件、敏感資訊外洩，並可能繞過既有的網路過濾機制，尤其是在教育機構中。定期檢視並更新存取控制至關重要，才能確保只有目前已獲授權的人員可以存取。
「Evil Twin Attacks」（又稱 Wi-Fi 竊聽）：校園 Wi-Fi 網路中的隱藏威脅
一種特別令人警覺、卻常被忽略的 Wi-Fi 網路攻擊類型，是「evil twin」攻擊。在這種情況下，攻擊者會建立一個惡意 Wi-Fi 網路，在名稱與外觀上模仿合法網路。這個惡意網路會偽裝成原始網路的「邪惡雙胞胎」，誘使用戶連接到它，而不是合法的網路。這個手法執行起來簡單得令人擔憂，而且只需要極少的技術能力，因此即使是不太懂技術的學生，也能把它當成可行的策略。
毫無戒心的教師可能會在執行日常工作時，不知不覺連接到這個惡意網路。一旦連接後，教師的裝置就會暴露出來。操作惡意雙胞胎網路的個人可以監控教師的線上活動、攔截登入認證等敏感資料，並可能取得機密資源的存取權限。
符合會議合規要求
K-12 學校必須遵守多項關鍵法規，包括《兒童線上隱私保護法》（COPPA）、《兒童網際網路保護法》（CIPA）、《家庭教育權利與隱私法》(FERPA)，以及《健康保險可攜性與責任法》(HIPAA)。
這些法律要求學校確保學生的線上安全、維護學生紀錄的隱私，並保護健康資訊。建立完善的 Wi-Fi 安全架構，是符合這些法規要求的重要一環。
RADIUS 在合規與 Wi-Fi 安全中的角色
RADIUS（Remote Authentication Dial-In User Service）可在協助學校符合這些標準方面發揮關鍵作用。它透過提供對 Wi-Fi 網路的安全、經過驗證的存取來達成這一點。像 Foxpass RADIUS server 這樣強大的存取控制產品，可與現有系統整合，且只需極少的設定時間。
透過 RADIUS，當使用者嘗試存取網路時，系統會驗證其認證，並評估其裝置是否符合安全標準。這可降低未經授權存取的可能性，進而減少發生資安事件與資料外洩的風險。因此，這有助於透過限制對敏感學生資料和健康資訊的存取，符合 FERPA、COPPA 和 HIPAA 的隱私要求。
RADIUS Authentication 提供的控管功能也有助於符合 CIPA 規範。透過確保只有經授權的使用者能存取網路，學校便能更妥善地管理與監控線上活動，並提供必要的防護措施，防止存取不適當的線上內容。
立即守護校園安全
對安全掉以輕心，可能為 K-12 學校帶來嚴重後果。現在正是檢視目前安全措施，並評估可能存在缺口的時候，尤其是 Wi-Fi 網路。別等到發生資安外洩，才意識到 Wi-Fi 安全的重要性。
立即導入如 Foxpass RADIUS 等解決方案，確保貴校的網路真正安全、合規，並為未來做好準備。請記住，安全不只是保護系統與資料，更是守護學生的未來。談到 K-12 學校的 Wi-Fi 安全，謹慎一點總比事後後悔來得好。