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Foxpass
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A person in a blue shirt uses a smartphone, with a glowing Wi-Fi symbol and network lines digitally superimposed above the device, representing wireless connectivity.

適用於現代網路驗證的安全傳輸

Foxpass Cloud RADIUS with RadSec 可對驗證、授權與計帳資料提供端對端保護，確保您的 RADIUS 用戶端與伺服器可在任何網路中進行加密、經驗證且可靠的通訊。

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A computer screen displays the RadSec settings page in the Foxpass dashboard, showing server and client certificate details, including common names, serial numbers, and expiration dates. Navigation options are visible on the left.

概述

傳統 RADIUS 是建立在 UDP 之上——速度快，但未加密且可靠性不足。RadSec (RADIUS over TLS) 透過在 TLS 加密的 TCP 連接 上傳輸驗證流量，讓 RADIUS 更現代化，保護認證與原則，避免遭到攔截或竄改。

使用 Foxpass，RadSec 已內建，無需手動設定、無需維護通道，也不需要額外基礎架構。您的存取點、VPN 與 Foxpass Cloud RADIUS 之間每一次的驗證交換都會經過加密、驗證，並確認完整性。

A man with glasses types on a laptop at a desk, surrounded by multiple monitors displaying code in a dimly lit room.

運作方式

RadSec 會在您的 RADIUS 用戶端（例如 Wi-Fi 控制器或 VPN 閘道）與 Foxpass Cloud RADIUS 服務之間建立相互驗證的 TLS 通道

  • 每個端點都會先透過受信任的身分進行驗證，並由X.509 憑證或 IdP 驗證確認，之後才會交換任何 RADIUS 資料。

  • 所有 RADIUS 訊息——包括 EAP-TLS 和 EAP-TTLS 驗證承載資料——都會在該 TLS 通道內安全傳輸。

  • TCP 可確保封包可靠且依序傳遞，而 TLS 則可保證加密與訊息完整性。

RadSec 會保護 傳輸層，而 EAP-TLS 和 EAP-TTLS 則會保護 RADIUS 內部的身分交換。兩者結合，提供真正端到端的驗證安全性。

主要優勢

  • Blue icon showing a shield inside a circle with antennas and arrows pointing outward, representing security or protection.

    端對端加密

    加密所有 RADIUS 通訊，確保驗證、授權與記帳資料維持私密且不被竄改。

  • A blue outline of a key overlaps with two blue concentric semi-circles on a light gray background.

    雙向驗證

    使用受信任的身分識別（X.509 憑證或 IdP 驗證）來驗證 RADIUS 用戶端與伺服器，防止未授權或偽裝的端點。

  • A blue open padlock icon with a wireless signal symbol inside, representing unlocked wireless access or open network security.

    安全的聯合式與多網域存取

    支援聯邦存取框架，例如 eduroamOpenRoaming，以及分散式企業 Wi-Fi 環境，在這類環境中，驗證會跨越多個網路或管理網域。

  • A blue outline of a cloud with two curved lines above it, resembling a wireless signal, on a light gray background.

    可靠且可擴充

    基於 TCP 的傳輸可避免封包遺失，並簡化跨站點、區域與雲端環境的擴展。

  • Blue icon of a webpage with two arrows pointing in opposite directions, next to a padlock, representing secure data transfer or protected online communication.

    內建於 Foxpass 雲端 RADIUS

    RadSec 不是附加功能，而是 Foxpass Cloud RADIUS 架構的一部分。TLS 加密與身分驗證會自動處理，可降低管理負擔。

  • Blue icon showing the outline of two devices, a smartphone in front of a larger tablet or monitor, symbolizing mobile and desktop technology on a light gray background.

    零信任與合規就緒

    以 TLS 保護的傳輸有助於符合 SOC 2、HIPAA、PCI DSS 和 ISO 27001 要求，同時支援 零信任網路原則，包括持續驗證與最低權限存取。

為什麼選擇 Foxpass 作為 RadSec 方案

  • 雲端原生部署——無需內部部署設定或維護。

  • TLS 加密——所有 RADIUS 流量皆會自動受到保護。

  • 以身分與憑證為基礎的驗證（EAP-TLS / EAP-TTLS），提供免密碼、由身分驅動的存取。

  • MDM 整合 — 透過 MDM Integrations & Certificate Management，可搭配 Intune、Jamf、Kandji、Addigy 等使用。

  • 完整可視性 — 每個驗證事件皆提供詳細記錄與稽核軌跡。

  • 快速部署 — 幾分鐘內即可啟用安全且受 TLS 保護的 RADIUS。

  • 可支援 API — 使用 Foxpass API 自動化設定與監控。


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使用 Foxpass Cloud RADIUS 和內建的 RadSec 加密，部署企業級網路安全。幾分鐘內即可開始使用，或預約個人化產品導覽。

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常見問題

RadSec、EAP-TLS 和 EAP-TTLS 之間有什麼差異？
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