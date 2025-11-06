概述
傳統 RADIUS 是建立在 UDP 之上——速度快，但未加密且可靠性不足。RadSec (RADIUS over TLS) 透過在 TLS 加密的 TCP 連接 上傳輸驗證流量，讓 RADIUS 更現代化，保護認證與原則，避免遭到攔截或竄改。
使用 Foxpass，RadSec 已內建，無需手動設定、無需維護通道，也不需要額外基礎架構。您的存取點、VPN 與 Foxpass Cloud RADIUS 之間每一次的驗證交換都會經過加密、驗證，並確認完整性。
運作方式
RadSec 會在您的 RADIUS 用戶端（例如 Wi-Fi 控制器或 VPN 閘道）與 Foxpass Cloud RADIUS 服務之間建立相互驗證的 TLS 通道。
每個端點都會先透過受信任的身分進行驗證，並由X.509 憑證或 IdP 驗證確認，之後才會交換任何 RADIUS 資料。
所有 RADIUS 訊息——包括 EAP-TLS 和 EAP-TTLS 驗證承載資料——都會在該 TLS 通道內安全傳輸。
TCP 可確保封包可靠且依序傳遞，而 TLS 則可保證加密與訊息完整性。
RadSec 會保護 傳輸層，而 EAP-TLS 和 EAP-TTLS 則會保護 RADIUS 內部的身分交換。兩者結合，提供真正端到端的驗證安全性。
主要優勢
端對端加密
加密所有 RADIUS 通訊，確保驗證、授權與記帳資料維持私密且不被竄改。
雙向驗證
使用受信任的身分識別（X.509 憑證或 IdP 驗證）來驗證 RADIUS 用戶端與伺服器，防止未授權或偽裝的端點。
安全的聯合式與多網域存取
支援聯邦存取框架，例如 eduroam 和 OpenRoaming，以及分散式企業 Wi-Fi 環境，在這類環境中，驗證會跨越多個網路或管理網域。
可靠且可擴充
基於 TCP 的傳輸可避免封包遺失，並簡化跨站點、區域與雲端環境的擴展。
內建於 Foxpass 雲端 RADIUS
RadSec 不是附加功能，而是 Foxpass Cloud RADIUS 架構的一部分。TLS 加密與身分驗證會自動處理，可降低管理負擔。
零信任與合規就緒
以 TLS 保護的傳輸有助於符合 SOC 2、HIPAA、PCI DSS 和 ISO 27001 要求，同時支援 零信任網路原則，包括持續驗證與最低權限存取。
為什麼選擇 Foxpass 作為 RadSec 方案
雲端原生部署——無需內部部署設定或維護。
TLS 加密——所有 RADIUS 流量皆會自動受到保護。
以身分與憑證為基礎的驗證（EAP-TLS / EAP-TTLS），提供免密碼、由身分驅動的存取。
MDM 整合 — 透過 MDM Integrations & Certificate Management，可搭配 Intune、Jamf、Kandji、Addigy 等使用。
完整可視性 — 每個驗證事件皆提供詳細記錄與稽核軌跡。
快速部署 — 幾分鐘內即可啟用安全且受 TLS 保護的 RADIUS。
可支援 API — 使用 Foxpass API 自動化設定與監控。
立即開始保護您的 RADIUS 流量
使用 Foxpass Cloud RADIUS 和內建的 RadSec 加密，部署企業級網路安全。幾分鐘內即可開始使用，或預約個人化產品導覽。