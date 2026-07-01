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2021 年迄今最嚴重的資安漏洞事件

Foxpass Team
閱讀時間：4 分鐘
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2021 年，全球在國家與國際層級都出現了更多安全漏洞事件。資料外洩與遭入侵的系統導致龐大的資料與營收損失，並讓數百萬名使用者暴露於風險之中。

這些事件的一個可能原因：在未採取安全防護措施的情況下，居家辦公增加。Covid-19 促使美國將近 42% 的勞動力全職在家工作，而雖然在家工作確實有許多好處，卻缺少辦公室環境所提供的完善安全基礎架構。因此，許多駭客發現了可透過居家辦公環境發動攻擊的漏洞，因為人為失誤的機會更多，且資安系統也較為薄弱。

如今到了 2021 年，資料外洩事件仍持續增加。根據 Sonic-wall 的年中更新，光是 2021 年上半年，惡意軟體攻擊就超過 25 億次，勒索軟體攻擊則達 3.047 億次。這類事件可能會持續增加到年底，因此最好從重大事件中汲取教訓，避免自己也遭遇同樣情況。

直接切入重點：

T-Mobile

2021 年 8 月 19 日，T-Mobile 發布報告指出，超過 780 萬個現有 T-Mobile 客戶帳戶遭到入侵。這起事件包括超過 4,000 萬筆前客戶或潛在客戶記錄的檔案遭竊，其中包含名字與姓氏、出生日期、SSN，以及駕照／身分證件資料，甚至可能還包括信用卡資訊。

殖民地管道

Colonial Pipeline Co. 營運一條長達 5,500 英里的管線，供應美國東岸 45% 的汽油與航空燃油。根據 NPR 報導，5 月 17 日，一家美國管線公司遭受勒索軟體攻擊，影響了管理管線設備的電腦。在 FBI 的協助下，他們在遭受攻擊的當天就支付了 75 枚 bitcoin（約 440 萬美元）的贖金。

Infinity 保險公司

2021 年 3 月 16 日，Infinity Insurance Company 通知人數不明的個人，表示在 2020 年 12 月，有未經授權的使用者出現在其帳戶中，並可存取該公司的檔案和伺服器。其中一些檔案包含社會安全號碼和駕照資料。

20/20 眼科護理網絡

今年稍早，20/20 Eye Care Network, Inc. 發生資料外洩事件，導致超過 330 萬人的個人資訊與受保護健康資訊遭到洩露。根據 classaction.org，此事件是「因為[他們]未能採取『充分的網路安全措施』來保護消費者資訊所致。」因此，駭客可能已取得病患的姓名、地址、社會安全號碼、會員識別號碼、出生日期，以及健康保險資訊。

資料外洩不是都市傳說

無論企業規模大小，薄弱的資安方法與實務做法都可能代價高昂，讓公司蒙受財務損失與聲譽重創。隨著越來越多員工持續在家工作，若事前準備不足，企業可能會因此暴露於各種威脅之下。

第一個解決方案是在發生資安事件之前，先保護好企業。第一個解決方案是為員工提供適當的培訓，例如資安課程。一支具備專業知識的團隊可以避免人為錯誤，從而防止發生中間人攻擊等情況。

第二點是，可能需要導入適合長期居家辦公環境的工具。其中一個例子是像 Foxpass 這樣的存取管理平台，可將 RADIUS、PKI 數位憑證和 SSO 等解決方案加入安全性通訊協定中。這些工具可提供額外的安全防護層，保護帳戶、驗證使用者身分，並防止未經授權的使用者進入公司網路。

Foxpass 是一套功能強大的解決方案，可在團隊遠端工作或在辦公室辦公時提升安全性。遠端工作不代表必須為了便利而犧牲安全性，有了 Foxpass，就能安心高效工作。

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