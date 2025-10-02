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Foxpass
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Two people sit at a table in a bright office, both wearing glasses and smiling. One person has a laptop open, and notebooks and a glass of water are on the table. Sticky notes are visible on the wall behind them.

透過集中式 SSH 金鑰管理、雲端連結驗證，以及以群組為基礎的 sudo 存取控制，實現安全的伺服器存取

自動化 SSH 金鑰發佈、落實最小權限原則，並簡化使用者離職停用流程——全程與貴組織的雲端 IdP（Entra ID、Google Workspace、Okta 或 OneLogin）同步。

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A man sits at a desk, looking thoughtfully at a laptop screen with his hand resting on his chin. He is wearing a light blue shirt and appears focused, with bookshelves and office supplies in the background.

挑戰

在各種工程環境中管理 SSH 金鑰和本機使用者帳戶，很快就會變得複雜且不安全。團隊常面臨以下難題：

  • 追蹤哪些使用者擁有哪些系統的 SSH 存取權限

  • 當員工或承包商離職時，立即移除存取權限

  • 定期輪替 SSH 金鑰和密碼

  • 強制執行一致的 sudo 權限

  • 為 SOC 2、ISO 27001 或內部稽核證明存取控制合規性

沒有集中管理時，孤立的金鑰和未受管理的 sudoers 檔案會帶來實際風險，也會造成真正的營運負擔。

A web interface for managing SUDOers settings displays options to add entries, groups, hosts, commands, and defaults, with tables listing security/team, users, groups, hosts, commands, and run as settings.

Foxpass 解決方案

Foxpass 透過集中管理以下項目，簡化對 Linux、macOS 和 UNIX 系統的安全存取：

  • SSH 公開金鑰儲存與輪替

  • POSIX 使用者與群組定義（UID、GID、shell）

  • 透過 LDAP 的密碼式登入

  • 與目錄群組綁定的 Sudo 存取權限

全部都可與您的身分識別提供者（Google、Okta、Entra ID、OneLogin）整合，並透過您現有的基礎架構強制執行。無需新增任何代理程式或伺服器。

您可以透過 Foxpass 做什麼

  • A blue outline of a key inside a blue square border on a white background, representing a symbol for access or security.

    SSH 金鑰管理

    • 從 Foxpass 主控台或 API 上傳、撤銷及輪替金鑰

    • 強制僅允許使用金鑰登入（不提供密碼備援）

    • 自動將金鑰同步至 LDAP 支援的伺服器

    • 確保離職時可立即移除金鑰


  • Blue icon of a computer monitor displaying a password entry field with three dots and a dash, symbolizing password protection or login on a digital device.

    LDAP 支援的密碼登入

    • 使用目錄認證來驗證 Linux/macOS

    • 設定 UID、shell 和主目錄等 POSIX 欄位

    • 集中強制執行密碼複雜度與到期原則


  • Blue icon of a person standing next to a large key on a light background, symbolizing user access or account security.

    Sudo 存取強制執行

    • 根據 LDAP 群組成員資格定義 sudo 存取

    • 動態授予／限制權限提升

    • 以目錄導向控制取代靜態 sudoers 檔案


  • A blue icon showing a padlock, a left-pointing arrow, and a speech bubble, symbolizing secure messaging or protected communication.

    稽核與合規

    • 追蹤登入嘗試與 sudo 使用情況

    • 匯出記錄檔以供稽核報告使用（可延長至 90 天）

    • 確保符合 SOC 2、HIPAA 及內部安全原則


A person with dark hair and glasses works at a desk with dual monitors displaying code and system information in a dimly lit office environment.

常見情境

  • 每 90 天輪替一次開發人員 SSH 金鑰

  • 授予承包商臨時 sudo 存取權限

  • 鎖定新正式環境伺服器的 SSH 存取

  • 在合規稽核期間證明存取原則已確實執行

  • 將 Linux/macOS 存取權限與 Okta 或 Google 群組成員資格綁定

透過自動化 SSH 金鑰與身分管理，實現零信任伺服器存取。以動態 SSH 金鑰輪替和以群組為基礎的存取原則，取代靜態認證資料——並與雲端 IdP 整合，實現完整可視性與控制。


如何啟用這項功能

SSH 金鑰與密碼管理可透過 Foxpass Engineering License Add-On 取得，這項附加元件可將現有的 Foxpass LDAP 目錄延伸為：

  • POSIX 屬性

  • SSH 金鑰控制

  • Sudo 群組原則

  • 完整的 Linux/macOS 登入強制執行


準備好讓 SSH 存取控制現代化了嗎？

告別手動管理金鑰和分散的登入原則。Foxpass 為團隊提供安全、可擴展的存取控制，符合零信任最佳實務。

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