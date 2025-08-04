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Foxpass
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A group of students sit and talk in small groups on tiered steps with potted plants and purple cushions in a bright, modern indoor space. Some read books or use laptops.

適用於高等教育的安全 Wi‑Fi 與身分識別式網路存取

透過品牌化 BYOD 支援與相容於 eduroam，在整個校園提供流暢的零信任網路存取 (ZTNA) 體驗。深受全球大專院校與大學信賴。

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The front view of the Massachusetts Institute of Technology (MIT) building features tall columns, a large dome, and leafless trees, with a green lawn in the foreground.

專為大學 IT 需求打造

在不增加複雜度的情況下，將安全性擴展至整個校園

從演講廳、宿舍網路到研究實驗室，大學 IT 團隊承受著龐大壓力，必須在不犧牲控制力的前提下，提供快速、安全且可擴充的網路存取。Foxpass Cloud RADIUS 可協助您：

  • 在教職員、學生與研究人員之間落實零信任存取

  • 淘汰共用 SSID，擺脫密碼疲勞

  • 維持稽核軌跡，以符合內部原則與法規遵循要求

  • 簡化受管理裝置與 BYOD 裝置的上線流程

  • 與 Entra ID、Google Workspace、Okta 和 OneLogin 等身分識別提供者整合

Foxpass 也能簡化複雜校園環境中的網路分段。無論是管理學生宿舍、教職員大樓、實驗室，還是公共 Wi-Fi，Foxpass 都能根據身分提供者中的群組成員資格，動態將使用者和裝置指派到正確的 VLAN。這表示學生不會進入管理或研究網路，無需手動進行 VLAN 標記或靜態設定。

深入了解

為現代校園而生

  • Blue outline of a padlock and a key on a light gray background, symbolizing security or access.

    NetID 品牌化 BYOD 憑證安裝程式

    讓使用者透過自訂品牌化的憑證體驗，安全地自行註冊。支援貴機構的 NetID 系統，同時落實強化驗證，避免使用者混淆，也不增加 IT 團隊負擔。

  • A blue outline of a globe with a padlock in front, symbolizing internet security or online privacy.

    eduroam 相容性

    Foxpass 可協助參與 eduroam 的機構，為使用者提供安全驗證。無論是在校園內，還是外出進行研究，學生和教職員都能使用其所屬機構的認證，安全地保持連接。

  • Workflow / connected icon

    目錄與 MDM 整合

    連接到既有的身分與裝置管理基礎架構。從 Entra ID、Google Workspace、Okta 或 OneLogin 同步使用者。透過 Jamf、Intune、Kandji 推送憑證，或使用 Foxpass 的託管 BYOD 入口網站。

  • Secure remote access management icon

    角色型存取控制與 VLAN 指派

    依使用者類型強制執行存取控制：學生、教職員、訪客、實驗室。將使用者配置到分段的 VLAN，以保護研究與行政系統。

  • Custom branding icon

    符合原則合規要求的稽核就緒記錄

    詳細的存取記錄檔有助於落實原則執行，並符合資料保護法規要求。非常適合遵循 HIPAA、FERPA 與內部審查要求的機構。

哪些高等教育機構正在使用 Foxpass

Red and white circular logo for the Alabama Community College System, featuring a building icon with ACCS below it and surrounded by laurel branches and the organizations name.
The logo for Sacred Heart Major Seminary features a red heraldic lion holding a ring inside a shield on the left, with the institutions name in black capital letters on the right.

為什麼大學與學院信賴 Foxpass

  • 支援 NetID 與自訂品牌化註冊
  • BYOD 與 MDM 裝置靈活性
  • 相容於 eduroam 的 RADIUS 驗證
  • 雲端原生，無需硬體
  • 99.9% 正常運作時間 SLA + 備援全球基礎架構
  • 符合 SOC 2 Type II 與 HIPAA 要求
  • 自 2015 年起深受高等教育機構信賴
  • 反應迅速、由工程師主導的支援
Four young adults sit around a table with laptops, notebooks, and a water bottle, smiling and laughing while working together in a bright, modern office space with large windows.

專為滿足高等教育的安全與體驗目標而設計

  • 讓校園 Wi-Fi 安全現代化

  • 透過自動化降低 IT 管理負擔

  • 確保最低權限的網路分段

  • 為學生與教職員提供順暢且安全的存取體驗，無論在校內或校外

  • 在提供絕佳使用者體驗的同時，也能支援合規需求


準備好讓校園網路存取現代化了嗎？

Foxpass Cloud RADIUS 可協助大專院校與大學保護每一個連線安全，同時為學生、教職員與訪客提供零摩擦的使用體驗。

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