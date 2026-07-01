網路與伺服器安全對任何企業的穩健運作都至關重要，而管理 Secure Shell（SSH）金鑰與伺服器存取權限，是組織提升安全性的首要關鍵步驟之一。在 Foxpass，我們透過可將目錄連接到雲端基礎架構的網路身分服務，協助集中管理伺服器存取（以及更多功能）。
如同任何基礎架構建置一樣，使用像 Foxpass 這類雲端身分識別服務的決策，同時會帶來優點與缺點。
當網路身分服務運作良好時，就能簡化存取控制，同時提升使用便利性與安全性。目錄可作為單一可信來源，消除驗證機制中的任何缺口。
然而，停機時間可能是這類解決方案最大的缺點。當目錄服務停擺時，所有與其整合的系統存取也會一併中斷。在這種情況下，單一真實來源反而會成為一種風險，因為系統必須在兩者之間做出取捨：維持系統安全並等待服務恢復，或是為了讓系統可用而切換到較不安全的驗證方式。
幸好，您可以透過一些方法降低停機造成的損害，同時兼顧安全性與可用性。以下是一些可採取的步驟，協助在任何情況下持續存取您的基礎架構：
Linux
如果突發停機時需要存取 Linux 主機，該怎麼辦？為了在發生中斷時仍能維持對 Linux 主機的存取，一個通用且可靠的防護措施是在所有主機上都建立本機 sudo 使用者。
首先，建議使用設定管理工具（例如 Puppet、Chef 或 Ansible）來管理主機上的管理員。接著，將該管理員受密碼保護的 SSH 金鑰儲存在保管庫中（即KMS、1Password 等）。理想情況下，您會希望對該金鑰存取設定稽核控制，以便查看是誰在何時擷取了它。
此外，Foxpass 還提供可在獨立伺服器上執行的本機快取。快取會定期與我們的主要資料庫同步，因此一旦發生任何停機情況，您的伺服器將使用本機快取來維持不中斷的服務。
Wi-Fi®/RADIUS
如果無法聯絡我們的 RADIUS 端點，建議先設定好採用 WPA2（共用密碼）的 SSID，以便在需要時啟用。如果使用的是可遠端設定裝置的 Mobile Device Management (MDM) 解決方案，即可在無需終端使用者參與的情況下，自動儲存網路密碼。
我們也正在為本機快取加入 RADIUS 支援。如需進一步了解，請透過 help@foxpass.com 與我們聯絡。
VPN
目前，若目錄服務發生中斷，讓 VPN 持續運作的唯一方式，就是準備備援目錄或其他系統，作為第二種驗證方法。
由於 VPN 是最重要的安全工具之一，因此值得想想，為了讓它更好用，您願意犧牲多少防護！
整體整合起來
測試是這些備份措施中經常被忽略的一環。執行測試有助於為潛在的中斷做好準備，因為準備不足可能會大幅延遲系統復原。建議每 3 到 4 個月設定一次定期任務，以確保備份系統仍能正常運作。
如果使用的是 Foxpass 快取，您可以在主控台的「Cache」頁面查看上次同步執行的時間，以及是否成功。您也可以將主機直接指向您的快取（略過主要的 Foxpass 端點），以再次確認驗證機制運作正常。
說到底，在可用性與��安全性之間，永遠都需要拿捏一個微妙的平衡。雖然網路化目錄可讓系統更容易存取且更加安全，但也會讓系統多暴露於一個潛在的停機原因。
準備應變計畫很重要，才能讓基礎架構隨時因應任何突發狀況。妥善準備，往往就是快速復原與長時間中斷之間的關鍵差異。
保持安全！
- Foxpass 團隊
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