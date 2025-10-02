密碼式 BYOD 存取的問題
對許多學校、大學和組織來說，Wi-Fi 導入流程看起來是這樣：
共用 SSID 與 Wi-Fi 密碼
不同作業系統版本的使用者容易感到困惑
密碼重設與鎖定
使用者或訪客之間的認證共享
儲存在未受管理筆記型電腦上的 VPN 認證
這會造成支援負擔與安全風險。
Foxpass 解決方案
Foxpass 透過其雲端原生的 Cloud RADIUS 平台，使用 X.509 certificates 和 EAP-TLS 驗證 ，提供免密碼 BYOD 存取。
搭配 BYOD Certificate Installer 使用時，使用者無需 IT 支援，即可自行為個人裝置完成自助註冊。
運作方式
使用者執行 Foxpass BYOD Certificate Installer，並透過其身分提供者（Google Workspace、Okta、Entra ID、OneLogin）進行驗證
他們透過 Foxpass 的自助服務入口網站下載已簽署的憑證
其裝置使用 EAP-TLS 連接 Wi-Fi 或 VPN
不會儲存、分享或重複使用任何密碼。存取與身分和裝置綁定
由 Foxpass Cloud RADIUS 提供支援
適合對象
K-12 網路管理教職員自有或學生自有裝置的網路存取
高等教育校園，支援混合型教職員／學生裝置存取
支援遠距工作與 BYOD 筆電的Enterprise IT團隊
訪客網路需要有限存取權限，避免認證資訊氾濫
無密碼 BYOD 的優勢
- 消除共用認證與 SSID 混淆
- 提升學生、教職員與訪客的使用體驗
- 減少 Wi-Fi 導入的服務台工單量
- 以身分為基�礎的存取機制保護未受管理的裝置
- 在離職交接或原則變更時，輕鬆撤銷憑證
- 符合零信任與 NIST 800-63 指南
相容於
iOS
macOS
Android
Windows
ChromeOS
VPN 用戶端與企業 Wi-Fi（802.1X）
可搭配 Jamf、Kandji、Intune 等 MDM 使用，也可完全不使用 MDM。
真實客戶回饋
我們為 Wi‑Fi 安全性完成了關鍵性的轉換，採用 PKI 憑證式驗證，而 Foxpass Advanced RADIUS 幾乎讓整個過程毫不費力。其雲端式 RADIUS 伺服器可與 Azure AD（Entra ID）和 JAMF 無縫整合，讓設定更加簡單。順利將憑證發放給近 10,000 名使用者，如今學生與教職員都能享有無與倫比的安全遠端存取。
Mike Good, Network Administrator, LL Schools