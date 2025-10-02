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Close-up of a hand using a tablet device, with the focus on the sleek black tablet edge and touchscreen interface.

安全的 BYOD 存取，無需密碼，也免除 IT 管理困擾

使用 Foxpass 以無密碼、憑證式驗證來讓個人裝置完成上線。不必共用認證，也不需要支援工單。

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A close-up of a computer screen showing the word Password: above a password input box filled with a row of obscured characters represented by asterisks.

密碼式 BYOD 存取的問題

對許多學校、大學和組織來說，Wi-Fi 導入流程看起來是這樣：

  • 共用 SSID 與 Wi-Fi 密碼

  • 不同作業系統版本的使用者容易感到困惑

  • 密碼重設與鎖定

  • 使用者或訪客之間的認證共享

  • 儲存在未受管理筆記型電腦上的 VPN 認證

這會造成支援負擔與安全風險。

A person wearing a yellow sweater sits at a wooden table, using a smartphone with both hands. The phone screen displays a messaging app keyboard, and the background is softly blurred.

Foxpass 解決方案

Foxpass 透過其雲端原生的 Cloud RADIUS 平台，使用 X.509 certificates 和 EAP-TLS 驗證 ，提供免密碼 BYOD 存取。

搭配 BYOD Certificate Installer 使用時，使用者無需 IT 支援，即可自行為個人裝置完成自助註冊。

A Windows desktop shows a Downloads folder open with four files listed. A pop-up window titled Welcome to Foxpass secure Wi-Fi prompts the user to sign in for secure authentication.

運作方式

  1. 使用者執行 Foxpass BYOD Certificate Installer，並透過其身分提供者（Google Workspace、Okta、Entra ID、OneLogin）進行驗證

  2. 他們透過 Foxpass 的自助服務入口網站下載已簽署的憑證

  3. 其裝置使用 EAP-TLS 連接 Wi-Fi 或 VPN

  4. 不會儲存、分享或重複使用任何密碼。存取與身分和裝置綁定

Foxpass Cloud RADIUS 提供支援

Several people work at desktop computers in a bright, modern library or computer lab. Bookshelves line the wall, and large windows let in natural light. The focus is on a woman in glasses concentrating on her screen.

適合對象

  • K-12 網路管理教職員自有或學生自有裝置的網路存取

  • 高等教育校園，支援混合型教職員／學生裝置存取

  • 支援遠距工作與 BYOD 筆電的Enterprise IT團隊

  • 訪客網路需要有限存取權限，避免認證資訊氾濫


無密碼 BYOD 的優勢

  • 消除共用認證與 SSID 混淆
  • 提升學生、教職員與訪客的使用體驗
  • 減少 Wi-Fi 導入的服務台工單量
  • 以身分為基礎的存取機制保護未受管理的裝置
  • 在離職交接或原則變更時，輕鬆撤銷憑證
  • 符合零信任與 NIST 800-63 指南
Six people sit around a wooden table using various devices—laptops, tablets, and smartphones—seen from above, with their hands interacting with the screens. The center of the table is empty.

相容於

  • iOS

  • macOS

  • Android

  • Windows

  • ChromeOS

  • VPN 用戶端與企業 Wi-Fi（802.1X）

可搭配 Jamf、Kandji、Intune 等 MDM 使用，也可完全不使用 MDM。

真實客戶回饋

我們為 Wi‑Fi 安全性完成了關鍵性的轉換，採用 PKI 憑證式驗證，而 Foxpass Advanced RADIUS 幾乎讓整個過程毫不費力。其雲端式 RADIUS 伺服器可與 Azure AD（Entra ID）和 JAMF 無縫整合，讓設定更加簡單。順利將憑證發放給近 10,000 名使用者，如今學生與教職員都能享有無與倫比的安全遠端存取。

Mike Good, Network Administrator, LL Schools

閱讀案例分享

準備好以 BYOD 邁向免密碼了嗎？

讓 Foxpass 協助您擺脫 Wi-Fi 密碼與新進人員導入的麻煩，讓使用者能安全連接，而 IT 團隊也能持續專注於重要工作。

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