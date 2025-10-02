為什麼要改用無密碼驗證？
密碼會帶來風險與阻礙，尤其是在 Wi-Fi 或 VPN 認證屬於以下情況的環境中：
可在使用者或裝置之間共用
經常需要重設、忘記或外洩
從其他系統重複使用
儲存在未受管理裝置上，安全性不足
在離職交接期間難以取消權限
透過憑證式驗證，使用者可無縫且安全地連接，無須輸入認證。
Foxpass 透過 X.509 憑證和雲端原生 RADIUS 基礎架構，實現免密碼的網路存取：
Foxpass 無密碼存取解決方案
憑證式驗證（EAP-TLS）
免密碼驗證使用者和裝置
每次連接都會使用已簽署的憑證進行驗證
無需共用密鑰、重複使用的認證，或手動登入
在裝置層級落實信任，而不僅限於使用者層級
可搭配 Foxpass Advanced License 使用
雲端 RADIUS 基礎架構
全代管 RADIUS 伺服器，提供 99.9% 正常運作時間
支援 EAP-TLS 與 RadSec (RADIUS over TLS)
備援且全球分散式的架構
無需硬體或本機 RADIUS 設定
深入了解 Foxpass Cloud RADIUS
BYOD 憑證安裝程式（進階授權）
透過品牌化網頁入口網站將憑證發送到個人裝置
可與身分提供者整合（Google、Okta、Entra ID、OneLogin）
減少 IT 工單並降低新進人員上手的複雜度
支援受管理與未受管理的裝置
安全性與合規優勢
- 零信任一致性：依身分與裝置驗證每一個連接
- 符合合規框架（HIPAA、SOC 2、NIST 800-207）
- 視需要自動輪替、使憑證到期，並撤銷憑證
- 無需可竊取的認證，降低人為錯誤與網路釣魚風險
- 記錄每一次驗證嘗試，以利稽核可視性
常見使用情境
使用情境
無密碼驗證如何提供幫助
學校與校園
透過 BYOD 安裝程式讓學生／教職員裝置順利完成導入，無需共用 PSK
遠端工作／VPN 存取
強制執行��以憑證為基礎的 VPN 登入，無需認證
衛生保健
透過消除已儲存／共享的 Wi-Fi 密碼，降低 PHI 風險
離職管理
集中撤銷憑證，無需輪替全域密碼
IoT 或共用裝置
透過裝置憑證驗證，而非使用者登入
互補能力
- BYOD + MDM 憑證部署（Jamf、Kandji、Intune）
- 依角色進行 VLAN 指派與網路分段
- 即時記錄與存取稽核
- 目錄同步（Google、Entra ID、Okta、OneLogin）
- 跨平台支援（Windows、macOS、iOS、Android、Linux）
客戶案例
我們為 Wi‑Fi 安全性完成了關鍵性的轉換，採用 PKI 憑證式驗證，而 Foxpass Advanced RADIUS 幾乎讓整個過程毫不費力。其雲端式 RADIUS 伺服器可與 Azure AD（Entra ID）和 JAMF 無縫整合，讓設定更加簡單。為近 10,000 位使用者發放憑證的過程順利無比，現在我們的學生和教職員都能享有無可比擬的安全存取。Foxpass 確實超乎我們的預期。
Mike Good, Network Administrator, LL Schools (Los Lunas Schools)