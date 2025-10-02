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Foxpass
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Hands typing on a laptop keyboard with digital icons of certification, a checkmark ribbon, and an ISO document overlayed, representing quality standards and compliance.

從網路存取工作流程中移除密碼

Foxpass 讓您能透過雲端 RADIUS、憑證式驗證（EAP-TLS）和以身分為基礎的原則，輕鬆在整個 Wi-Fi 與 VPN 基礎架構中實現免密碼存取。

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A pink sticky note with password 123456 written on it is placed on a black laptop keyboard, against a light blue background.

為什麼要改用無密碼驗證？

密碼會帶來風險與阻礙，尤其是在 Wi-Fi 或 VPN 認證屬於以下情況的環境中：

  • 可在使用者或裝置之間共用

  • 經常需要重設、忘記或外洩

  • 從其他系統重複使用

  • 儲存在未受管理裝置上，安全性不足

  • 在離職交接期間難以取消權限

透過憑證式驗證，使用者可無縫且安全地連接，無須輸入認證。

Foxpass 透過 X.509 憑證和雲端原生 RADIUS 基礎架構，實現免密碼的網路存取：

Foxpass 無密碼存取解決方案

  • A blue outline of a rectangular browser window with a bookmark or ribbon icon attached to the lower right corner, symbolizing certification or achievement.

    憑證式驗證（EAP-TLS）

    • 免密碼驗證使用者和裝置

    • 每次連接都會使用已簽署的憑證進行驗證

    • 無需共用密鑰、重複使用的認證，或手動登入

    • 在裝置層級落實信任，而不僅限於使用者層級

    可搭配 Foxpass Advanced License 使用

  • Blue outline icon showing two stacked server drives with a padlock in front, symbolizing data security or secure server storage.

    雲端 RADIUS 基礎架構

    • 全代管 RADIUS 伺服器，提供 99.9% 正常運作時間

    • 支援 EAP-TLS 與 RadSec (RADIUS over TLS)

    • 備援且全球分散式的架構

    • 無需硬體或本機 RADIUS 設定

    深入了解 Foxpass Cloud RADIUS


  • Blue outline icon of a hand holding a smartphone, depicted on a light gray background.

    BYOD 憑證安裝程式（進階授權）

    • 透過品牌化網頁入口網站將憑證發送到個人裝置

    • 可與身分提供者整合（Google、Okta、Entra ID、OneLogin）

    • 減少 IT 工單並降低新進人員上手的複雜度

    • 支援受管理與未受管理的裝置


安全性與合規優勢

  • 零信任一致性：依身分與裝置驗證每一個連接
  • 符合合規框架（HIPAA、SOC 2、NIST 800-207）
  • 視需要自動輪替、使憑證到期，並撤銷憑證
  • 無需可竊取的認證，降低人為錯誤與網路釣魚風險
  • 記錄每一次驗證嘗試，以利稽核可視性

常見使用情境

使用情境

無密碼驗證如何提供幫助

學校與校園

透過 BYOD 安裝程式讓學生／教職員裝置順利完成導入，無需共用 PSK

遠端工作／VPN 存取

強制執行以憑證為基礎的 VPN 登入，無需認證

衛生保健

透過消除已儲存／共享的 Wi-Fi 密碼，降低 PHI 風險

離職管理

集中撤銷憑證，無需輪替全域密碼

IoT 或共用裝置

透過裝置憑證驗證，而非使用者登入


互補能力

  • BYOD + MDM 憑證部署（Jamf、Kandji、Intune）
  • 依角色進行 VLAN 指派與網路分段
  • 即時記錄與存取稽核
  • 目錄同步（Google、Entra ID、Okta、OneLogin）
  • 跨平台支援（Windows、macOS、iOS、Android、Linux）

客戶案例

我們為 Wi‑Fi 安全性完成了關鍵性的轉換，採用 PKI 憑證式驗證，而 Foxpass Advanced RADIUS 幾乎讓整個過程毫不費力。其雲端式 RADIUS 伺服器可與 Azure AD（Entra ID）和 JAMF 無縫整合，讓設定更加簡單。為近 10,000 位使用者發放憑證的過程順利無比，現在我們的學生和教職員都能享有無可比擬的安全存取。Foxpass 確實超乎我們的預期。

Mike Good, Network Administrator, LL Schools (Los Lunas Schools)

閱讀案例分享

準備好邁向無密碼時代了嗎？

無論是要保護學生、員工、承包商還是遠端團隊，Foxpass 都能協助從存取工作流程中移除認證，同時不犧牲控制權。

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