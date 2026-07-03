在現今不斷演變的數位環境中，對 Wi-Fi 網路進行強大存取控制的需求比以往任何時候都更為重要。各組織持續尋找能為使用者提供流暢且安全體驗的解決方案。
在這篇部落格中，我們將深入剖析四種領先的 Wi-Fi（以及有線）網路安全解決方案——Cisco ISE、Aruba ClearPass、Portnox CLEAR，以及我們自家的產品 Foxpass RADIUS。
Cisco 身分服務引擎 (ISE)
Cisco ISE 是 Cisco 安全產品組合中的關鍵元件，可作為集中式原則執行工具，提供企業網路安全。以下更詳細說明其功能特色：
精細控制存取：原則由裝置描述檔、狀態評估，以及特定使用者身分與角色所驅動。
整體整合：與其他 Cisco 安全性與網路產品無縫整合，提供分段且受控的存取。
訪客管理：透過 ISE Self-Registered Guest Portal 提供暫時存取。
雖然 Cisco ISE 功能豐富且是業界領導者，但若要真正發揮其能力，仍需要對 Cisco 的基礎架構與培訓投入大量資源。這是一套功能強大的解決方案，但對於未深度採用 Cisco 生態系，或沒有足夠資源進行管理與維護的組織來說，可能過於大材小用，也投入過多。
阿魯巴 ClearPass
HPE Aruba ClearPass 以其在有線與無線網路中的存取安全能力而聞名。Aruba ClearPass 專為 Aruba 的基礎架構最佳化，並提供：
情境感知存取控制：運用 HPE Aruba 基礎架構，提供細緻的網路存取控制。
BYOD 管理：ClearPass Onboard 支援各種裝置的狀態評估與修復，包括非公司擁有的裝置。
訪客上線導入：ClearPass Guest 提供方便的內建入口網站，讓訪客可輕鬆自助完成上線導入。
不過，儘管 ClearPass 功能相當強大，若要獲得最佳效能，仍建議與 Aruba 的基礎架構整合。雖然它支援多家廠商的產品，但若善用 Aruba 的完整網路套件，通常能獲得最流暢的使用體驗。
Portnox CLEAR（Portnox Cloud 的一部分）
Portnox CLEAR 是一套多製造商的 Wi-Fi 安全解決方案，著重於在多元企業環境中提供安全性與可視性。 Portnox 以 Portnox CLEAR/Portnox Cloud 品牌行銷其 Wi-Fi-as-a-Service/RADIUS-as-a-Service 產品。Portnox 也提供內部部署解決方案，可支援無代理程式的網路存取控制，並可與 Portnox CLEAR 整合，以擴大對企業裝置和 BYOD 的管理。
Portnox 的聯合解決方案提供：
靈活的裝置探索：提供代理程式型與無代理程式選項，用於裝置分類與評估。
端到端安全性：全面的存取控制原則，以及與熱門端點安全工具的整合。
以雲端為核心的驗證：RADIUS-as-a-Service 由雲端管理，便於管理。
Foxpass RADIUS
在一個日益轉向雲端的世界中，Foxpass RADIUS 已成為尋求精簡、可擴充且不受特定廠商限制的網路存取解決方案之組織的首選方案。Foxpass RADIUS 強調簡單易用與可擴充性：
簡化的雲端架構設定：Foxpass RADIUS 的一大招牌特色，就是採用雲端驅動且容易上手的設定方式。組織無需承擔地端基礎架構的負擔，即可快速建立與管理其 RADIUS 服務，簡化部署並降低 IT 管理負擔。
核心具備可擴展性：Foxpass 了解企業不斷變化的需求，尤其是在成長過程中。有了 Foxpass，組織可根據自身的特定需求，毫不費力地擴大或縮減規模。
現代憑證式驗證：在網路威脅盛行的時代，Foxpass 著重於憑證式驗證，強調安全性。自動化公開金鑰基礎架構（PKI）可確保裝置與使用者皆經過安全驗證，降低與以密碼為基礎的機制相關的弱點。
無縫導入：隨著裝置、使用者和 Wi-Fi 網路的種類不斷增加，導入流程往往會變成一項複雜又繁瑣的工作。Foxpass 可簡化這個流程，讓裝置和使用者能以最低阻力加入網路，同時提升安全性與使用者體驗。
廠商中立做法：不同於許多會將組織綁定在特定生態系中的 Wi-Fi 安全解決方案，Foxpass RADIUS 以其中立於廠商的設計脫穎而出。這可確保其能無縫整合幾乎任何網路與安全硬體，為企業提供靈活性，並避免受制於單一製造商。
集中式管理：Foxpass RADIUS 是以雲端為核心的解決方案，提供集中式平台，讓管理員可監控、管理及修改存取原則、使用者設定檔和裝置清單。這個統一檢視可提升效率、縮短回應時間，並確保一致落實原則。
不同於傳統解決方案，Foxpass RADIUS 以�現代化思維重新定義網路存取控制。它強調簡單、靈活且價格實惠，對各類組織都很有吸引力，從靈活的新創公司到持續擴張的企業皆然。在充斥著複雜且往往價格高昂解決方案的領域中，Foxpass RADIUS 帶來一股清新氣息，證明了強大的網路安全不必複雜難懂，也不必所費不貲。
為什麼該選擇 Foxpass
像 Cisco ISE、Aruba ClearPass 和 Portnox 這類解決方案，特別適合大規模企業使用。在授權、硬體和維護方面，這些都會帶來相當程度的投資影響。
對中小型組織而言，Foxpass 是用於網路驗證與存取控制的理想替代方案。Foxpass 雲端 RADIUS 解決方案具備設定簡單、可彈性擴充且維護負擔低的優勢，讓組織無須承擔傳統常見的成本與複雜性門檻，也能獲得強大的網路安全。
除了技術能力之外，Foxpass RADIUS 也以重視預算的組織需求為設計考量。透過免除傳統地端系統的成本與複雜性，Foxpass 讓各種規模與預算的企業都能採用強大的 Wi-Fi 網路安全防護。
總而言之，如果正在尋找兼具成本效益、操作友善且可擴充的 Wi-Fi 安全存取解決方案，Foxpass RADIUS 會是首選。
如果貴組織想以價格實惠且易於使用的系統來提升網路安全與驗證，與傳統的內部部署網路存取控制部署或複雜的雲端解決方案相比，Foxpass RADIUS 是最佳選擇。我們精簡的雲端交付模式與直覺式管理，讓各種規模或預算的組織都能實現一流的網路存取控制。
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