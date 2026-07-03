跳至主內容
返回 Splashtop
Foxpass
登入免費試用
聯繫我們登入免費試用
A man working in an office with several desks and computers.

評估安全 Wi‑Fi 存取：Cisco ISE、Aruba、Portnox 與 Foxpass

Foxpass Team
閱讀時間：5 分鐘
更新
開始使用Foxpass
透過識別式和憑證式驗證保護您的 Wi-Fi 和網路
免費試用

在現今不斷演變的數位環境中，對 Wi-Fi 網路進行強大存取控制的需求比以往任何時候都更為重要。各組織持續尋找能為使用者提供流暢且安全體驗的解決方案。

在這篇部落格中，我們將深入剖析四種領先的 Wi-Fi（以及有線）網路安全解決方案——Cisco ISE、Aruba ClearPass、Portnox CLEAR，以及我們自家的產品 Foxpass RADIUS。

Cisco 身分服務引擎 (ISE)

Cisco ISE 是 Cisco 安全產品組合中的關鍵元件，可作為集中式原則執行工具，提供企業網路安全。以下更詳細說明其功能特色：

  • 精細控制存取：原則由裝置描述檔、狀態評估，以及特定使用者身分與角色所驅動。

  • 整體整合：與其他 Cisco 安全性與網路產品無縫整合，提供分段且受控的存取。

  • 訪客管理：透過 ISE Self-Registered Guest Portal 提供暫時存取。 

雖然 Cisco ISE 功能豐富且是業界領導者，但若要真正發揮其能力，仍需要對 Cisco 的基礎架構與培訓投入大量資源。這是一套功能強大的解決方案，但對於未深度採用 Cisco 生態系，或沒有足夠資源進行管理與維護的組織來說，可能過於大材小用，也投入過多。

阿魯巴 ClearPass

HPE Aruba ClearPass 以其在有線與無線網路中的存取安全能力而聞名。Aruba ClearPass 專為 Aruba 的基礎架構最佳化，並提供：

  • 情境感知存取控制：運用 HPE Aruba 基礎架構，提供細緻的網路存取控制。

  • BYOD 管理：ClearPass Onboard 支援各種裝置的狀態評估與修復，包括非公司擁有的裝置。

  • 訪客上線導入：ClearPass Guest 提供方便的內建入口網站，讓訪客可輕鬆自助完成上線導入。

不過，儘管 ClearPass 功能相當強大，若要獲得最佳效能，仍建議與 Aruba 的基礎架構整合。雖然它支援多家廠商的產品，但若善用 Aruba 的完整網路套件，通常能獲得最流暢的使用體驗。

Portnox CLEAR（Portnox Cloud 的一部分）

Portnox CLEAR 是一套多製造商的 Wi-Fi 安全解決方案，著重於在多元企業環境中提供安全性與可視性。 Portnox 以 Portnox CLEAR/Portnox Cloud 品牌行銷其 Wi-Fi-as-a-Service/RADIUS-as-a-Service 產品。Portnox 也提供內部部署解決方案，可支援無代理程式的網路存取控制，並可與 Portnox CLEAR 整合，以擴大對企業裝置和 BYOD 的管理。

Portnox 的聯合解決方案提供：

  • 靈活的裝置探索：提供代理程式型與無代理程式選項，用於裝置分類與評估。

  • 端到端安全性：全面的存取控制原則，以及與熱門端點安全工具的整合。

  • 以雲端為核心的驗證：RADIUS-as-a-Service 由雲端管理，便於管理。

Foxpass RADIUS

在一個日益轉向雲端的世界中，Foxpass RADIUS 已成為尋求精簡、可擴充且不受特定廠商限制的網路存取解決方案之組織的首選方案。Foxpass RADIUS 強調簡單易用與可擴充性：

  • 簡化的雲端架構設定：Foxpass RADIUS 的一大招牌特色，就是採用雲端驅動且容易上手的設定方式。組織無需承擔地端基礎架構的負擔，即可快速建立與管理其 RADIUS 服務，簡化部署並降低 IT 管理負擔。

  • 核心具備可擴展性：Foxpass 了解企業不斷變化的需求，尤其是在成長過程中。有了 Foxpass，組織可根據自身的特定需求，毫不費力地擴大或縮減規模。

  • 現代憑證式驗證：在網路威脅盛行的時代，Foxpass 著重於憑證式驗證，強調安全性。自動化公開金鑰基礎架構（PKI）可確保裝置與使用者皆經過安全驗證，降低與以密碼為基礎的機制相關的弱點。

  • 無縫導入：隨著裝置、使用者和 Wi-Fi 網路的種類不斷增加，導入流程往往會變成一項複雜又繁瑣的工作。Foxpass 可簡化這個流程，讓裝置和使用者能以最低阻力加入網路，同時提升安全性與使用者體驗。

  • 廠商中立做法：不同於許多會將組織綁定在特定生態系中的 Wi-Fi 安全解決方案，Foxpass RADIUS 以其中立於廠商的設計脫穎而出。這可確保其能無縫整合幾乎任何網路與安全硬體，為企業提供靈活性，並避免受制於單一製造商。

  • 集中式管理：Foxpass RADIUS 是以雲端為核心的解決方案，提供集中式平台，讓管理員可監控、管理及修改存取原則、使用者設定檔和裝置清單。這個統一檢視可提升效率、縮短回應時間，並確保一致落實原則。

現在就開始使用 Foxpass！
開始您的免費試用，看看 Foxpass 如何自動化並保障您的 Wi-Fi 網路安全
免費試用

不同於傳統解決方案，Foxpass RADIUS 以現代化思維重新定義網路存取控制。它強調簡單、靈活且價格實惠，對各類組織都很有吸引力，從靈活的新創公司到持續擴張的企業皆然。在充斥著複雜且往往價格高昂解決方案的領域中，Foxpass RADIUS 帶來一股清新氣息，證明了強大的網路安全不必複雜難懂，也不必所費不貲。

為什麼該選擇 Foxpass

像 Cisco ISE、Aruba ClearPass 和 Portnox 這類解決方案，特別適合大規模企業使用。在授權、硬體和維護方面，這些都會帶來相當程度的投資影響。

對中小型組織而言，Foxpass 是用於網路驗證與存取控制的理想替代方案。Foxpass 雲端 RADIUS 解決方案具備設定簡單、可彈性擴充且維護負擔低的優勢，讓組織無須承擔傳統常見的成本與複雜性門檻，也能獲得強大的網路安全。

除了技術能力之外，Foxpass RADIUS 也以重視預算的組織需求為設計考量。透過免除傳統地端系統的成本與複雜性，Foxpass 讓各種規模與預算的企業都能採用強大的 Wi-Fi 網路安全防護。

總而言之，如果正在尋找兼具成本效益、操作友善且可擴充的 Wi-Fi 安全存取解決方案，Foxpass RADIUS 會是首選。

如果貴組織想以價格實惠且易於使用的系統來提升網路安全與驗證，與傳統的內部部署網路存取控制部署或複雜的雲端解決方案相比，Foxpass RADIUS 是最佳選擇。我們精簡的雲端交付模式與直覺式管理，讓各種規模或預算的組織都能實現一流的網路存取控制。

立即開始免費試用 Foxpass，即可馬上開始使用！

現在就開始使用 Foxpass！
開始您的免費試用，看看 Foxpass 如何自動化並保障您的 Wi-Fi 網路安全
免費試用


分享
RSS 摘要訂閱

相關內容

A person with a tablet stands in front of a digital shield symbol, surrounded by servers, data charts, and a protective dome, representing cybersecurity and data protection in a virtual environment.
雲端 RADIUS 與網路驗證

VLAN 的用途與目的：Foxpass 如何提供協助

深入了解
A large red exclamation point over red code
雲端 RADIUS 與網路驗證

2021 年迄今最嚴重的資安漏洞事件

深入了解
Illustration of server racks with a red warning triangle and exclamation mark, a clock, and clouds in the background, representing a server outage or downtime issue.
雲端 RADIUS 與網路驗證

超前部署：如何在停機期間保護伺服器存取

深入了解
雲端 RADIUS 與網路驗證

為受管理的 Chromebook 簡化憑證式 Wi‑Fi

深入了解
查看所有部落格
  • 標準規範
  • 隱私權政策
  • 使用條款
版權所有© 2026 Splashtop Inc.保留所有權利。 所有 $ 價格均以美元標價，另有說明者除外。 顯示的價格均不含適用稅金。