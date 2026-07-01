建立人脈不只是在商務會議上才有用。區域網路是讓裝置與使用者在單一網路中保持連接的重要工具，而隨著虛擬區域網路（VLAN）的出現，企業網路也變得更加高效且強大。
有鑑於此，了解 VLAN 是什麼、它如何運作，以及 Foxpass 如何讓 VLAN 更有效率且更安全，就顯得相當重要。
區域網路（LAN）是一組共用相同實體網路的網路元件。因此，VLAN 是一種子網路，可將不同 LAN 的網路元件以虛擬方式連接成單一網路，進而突破 LAN 環境的實體限制。
隨著網路複雜度持續提升，已超出一般 LAN 的承載能力，VLAN 已成為一種替代方案，讓網路更具彈性、可擴充性、安全性與速度。
VLAN 有哪些類型？
常用的 VLAN 主要有三種基本類型：
Protocol VLAN： Protocol VLAN 會根據流量所使用的通訊協定來處理流量。交換器會根據 VLAN 所部署的通訊協定，分別處理並轉送流量。其他通訊協定的流量不會轉送至該連接埠。
靜態 VLAN：靜態 VLAN 也稱為基於連接埠的 VLAN。在這種類型的 VLAN 中，網路管理員會將網路交換器上的連接埠指派給特定的虛擬網路。
動態 VLAN：與靜態 VLAN 不同，動態 VLAN 可讓網路管理員根據裝置的特性定義網路成員資格。
VLAN 如何運作？
VLAN 會將單一實體 LAN 劃分為多個邏輯網路區段。這些邏輯網路區段接著會彼此通訊，就像它們由單一 LAN 組成一樣，但實際上它們存在於一個或多個 LAN 上。
這些網路區段會透過路由器、交換器或橋接器，與其餘的實體 LAN 隔離。因此，當網路節點廣播資料時，資料會傳送到 VLAN 的其他節點，但不會傳送到實體 LAN 上其他區段的節點。
當 LAN 橋接器從網路節點接收資料時，資料會以明確或隱含的方式加上標記。顯式標記是指將 VLAN 識別碼附加到資料上，讓橋接器更容易判斷資料的下一個節點。隱含標記是透過利用資料中現有的資訊來進行（例如資料抵達時所使用的連接埠）。
根據隱含或明確的標記，橋接器會判斷資料需要路由到哪裡，將資料傳送到下一個節點，並將特定的 LAN 區段與其餘 LAN 隔離。
為什麼要使用 VLAN？
VLAN 可簡化實體 LAN 本身固有的複雜性。在簡單的實體區域網路中，當兩個節點同時傳送流量時，資料會因發生碰撞而無法正確傳輸到目的地。這種碰撞會使整個 LAN 忙碌，且原始資料必須重新傳送。
另一方面，VLAN 會使用交換器或橋接器，將資料從一個區段傳輸到另一個區段，降低碰撞發生的機率，而不是將資料廣播給所有已連接的網路裝置。除此之外，使用 VLAN 還有其他好處：
成本效益
VLAN 會透過交換器進行通訊，且除非需要將資料傳送到 VLAN 之外，否則不需要路由器。因此，VLAN 可管理額外的資料負載、降低資料延遲，並最終減少成本。
靈活性
VLAN 可依連接埠、通訊協定或子網路來劃分，提供靈活的網路配置，可在不同建築物或樓層之間進行設定，而不受與其他網路節點距離遠近的限制。
降低管理監督負擔
VLAN 也能節省網路管理員的時間，因為它可將工作站劃分為不同的 LAN 區段。由於不同 LAN 區段彼此隔離，管理員在移動工作站時無需重新設定網路，還可限制使用者的存取權限。
VLAN 的使用案例有哪些？
大型企業
大型企業通常會部署廣域網路（WAN），以滿足其分布廣泛的辦公據點與團隊需求。將多個 VLAN 作為替代方案，可讓設定更輕鬆，促進跨職能協作，並支援公司內不同部門之間的資料共享。
隔離
VLAN 也可用來讓訪客使用者存取無線網際網路，而完全不必接觸組織的核心網路。
優先排序
透過使用與部署以 VLAN 為基礎的原則，可讓關鍵流量比網路中的其他流量獲得更高的優先權。
網路電話
VLAN 也可用來為 VoIP 建立邏輯上獨立的層。這會將語音網路與其他網路分開，因此語音網路通常不會接觸到底層網路的流量，並且可以在不變更的情況下從一個節點傳輸到另一個節點。
Foxpass 能提供哪些協助？
使用 VLAN 通常被認為有幾項好處，而搭配 Foxpass，這些好處還能成倍放大。Foxpass 是一套解決方案，可讓組織搭配不同的使用者存取管理工具來充分發揮 VLAN 的優勢，在整個組織中提供更高的安全性與更輕鬆的存取體驗。
Foxpass 是一款開箱即用的伺服器與網�路自動化工具，能保護基礎架構中最敏感的部分，降低安全漏洞與資料外洩的風險。Foxpass 兼具可擴充性與容錯能力，讓它成為各種規模企業都適用的強大解決方案。
可以使用 Foxpass 透過 RADIUS 屬性輕鬆整合 VLAN。您也可以使用 Foxpass 易於操作的介面，透過無線 802.1x VLAN 指派來設定 Cisco 交換器，讓您更輕鬆享有搭配 RADIUS 等適當存取管理工具使用 VLAN 的優勢。
結合 VLAN 環境帶來的安全優勢與 Foxpass 提供的安全功能，您將能建立更強化的安全基礎架構，有效防止安全漏洞發生。