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A person with a tablet stands in front of a digital shield symbol, surrounded by servers, data charts, and a protective dome, representing cybersecurity and data protection in a virtual environment.

VLAN 的用途與目的：Foxpass 如何提供協助

Foxpass Team
閱讀時間：5 分鐘
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建立人脈不只是在商務會議上才有用。區域網路是讓裝置與使用者在單一網路中保持連接的重要工具，而隨著虛擬區域網路（VLAN）的出現，企業網路也變得更加高效且強大。

有鑑於此，了解 VLAN 是什麼、它如何運作，以及 Foxpass 如何讓 VLAN 更有效率且更安全，就顯得相當重要。

區域網路（LAN）是一組共用相同實體網路的網路元件。因此，VLAN 是一種子網路，可將不同 LAN 的網路元件以虛擬方式連接成單一網路，進而突破 LAN 環境的實體限制。

隨著網路複雜度持續提升，已超出一般 LAN 的承載能力，VLAN 已成為一種替代方案，讓網路更具彈性、可擴充性、安全性與速度。

VLAN 有哪些類型？

常用的 VLAN 主要有三種基本類型：

  • Protocol VLAN： Protocol VLAN 會根據流量所使用的通訊協定來處理流量。交換器會根據 VLAN 所部署的通訊協定，分別處理並轉送流量。其他通訊協定的流量不會轉送至該連接埠。

  • 靜態 VLAN：靜態 VLAN 也稱為基於連接埠的 VLAN。在這種類型的 VLAN 中，網路管理員會將網路交換器上的連接埠指派給特定的虛擬網路。

  • 動態 VLAN：與靜態 VLAN 不同，動態 VLAN 可讓網路管理員根據裝置的特性定義網路成員資格。

VLAN 如何運作？

A map illustrating how VLAN connects PCs between switches and bridges

VLAN 會將單一實體 LAN 劃分為多個邏輯網路區段。這些邏輯網路區段接著會彼此通訊，就像它們由單一 LAN 組成一樣，但實際上它們存在於一個或多個 LAN 上。

這些網路區段會透過路由器、交換器或橋接器，與其餘的實體 LAN 隔離。因此，當網路節點廣播資料時，資料會傳送到 VLAN 的其他節點，但不會傳送到實體 LAN 上其他區段的節點。

當 LAN 橋接器從網路節點接收資料時，資料會以明確或隱含的方式加上標記。顯式標記是指將 VLAN 識別碼附加到資料上，讓橋接器更容易判斷資料的下一個節點。隱含標記是透過利用資料中現有的資訊來進行（例如資料抵達時所使用的連接埠）。

根據隱含或明確的標記，橋接器會判斷資料需要路由到哪裡，將資料傳送到下一個節點，並將特定的 LAN 區段與其餘 LAN 隔離。

為什麼要使用 VLAN？

VLAN 可簡化實體 LAN 本身固有的複雜性。在簡單的實體區域網路中，當兩個節點同時傳送流量時，資料會因發生碰撞而無法正確傳輸到目的地。這種碰撞會使整個 LAN 忙碌，且原始資料必須重新傳送。

另一方面，VLAN 會使用交換器或橋接器，將資料從一個區段傳輸到另一個區段，降低碰撞發生的機率，而不是將資料廣播給所有已連接的網路裝置。除此之外，使用 VLAN 還有其他好處：

  • 成本效益

VLAN 會透過交換器進行通訊，且除非需要將資料傳送到 VLAN 之外，否則不需要路由器。因此，VLAN 可管理額外的資料負載、降低資料延遲，並最終減少成本。

  • 靈活性

VLAN 可依連接埠、通訊協定或子網路來劃分，提供靈活的網路配置，可在不同建築物或樓層之間進行設定，而不受與其他網路節點距離遠近的限制。

  • 降低管理監督負擔

VLAN 也能節省網路管理員的時間，因為它可將工作站劃分為不同的 LAN 區段。由於不同 LAN 區段彼此隔離，管理員在移動工作站時無需重新設定網路，還可限制使用者的存取權限。

VLAN 的使用案例有哪些？

  • 大型企業

大型企業通常會部署廣域網路（WAN），以滿足其分布廣泛的辦公據點與團隊需求。將多個 VLAN 作為替代方案，可讓設定更輕鬆，促進跨職能協作，並支援公司內不同部門之間的資料共享。

  • 隔離

VLAN 也可用來讓訪客使用者存取無線網際網路，而完全不必接觸組織的核心網路。

  • 優先排序

透過使用與部署以 VLAN 為基礎的原則，可讓關鍵流量比網路中的其他流量獲得更高的優先權。

  • 網路電話

VLAN 也可用來為 VoIP 建立邏輯上獨立的層。這會將語音網路與其他網路分開，因此語音網路通常不會接觸到底層網路的流量，並且可以在不變更的情況下從一個節點傳輸到另一個節點。

Foxpass 能提供哪些協助？

使用 VLAN 通常被認為有幾項好處，而搭配 Foxpass，這些好處還能成倍放大。Foxpass 是一套解決方案，可讓組織搭配不同的使用者存取管理工具來充分發揮 VLAN 的優勢，在整個組織中提供更高的安全性與更輕鬆的存取體驗。

Foxpass 是一款開箱即用的伺服器與網路自動化工具，能保護基礎架構中最敏感的部分，降低安全漏洞與資料外洩的風險。Foxpass 兼具可擴充性與容錯能力，讓它成為各種規模企業都適用的強大解決方案。

可以使用 Foxpass 透過 RADIUS 屬性輕鬆整合 VLAN。您也可以使用 Foxpass 易於操作的介面，透過無線 802.1x VLAN 指派來設定 Cisco 交換器，讓您更輕鬆享有搭配 RADIUS 等適當存取管理工具使用 VLAN 的優勢。

結合 VLAN 環境帶來的安全優勢與 Foxpass 提供的安全功能，您將能建立更強化的安全基礎架構，有效防止安全漏洞發生。

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