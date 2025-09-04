為什麼身分整合很重要
現代 IT 與資安團隊正逐步擺脫零散且仰賴手動的身分管理方式。無論是保護 Wi-Fi 存取、VPN 連接，還是系統登入權限，身分識別提供者都應該是存取控制的唯一真實來源。
Foxpass 讓以下事項變得很簡單：
從雲端 IdP 同步使用者與群組
將以身分為基礎的存取控制套用至 RADIUS 和 LDAP 服務
免除手動佈建／取消佈建作業，以及密碼疲勞
全面掌握整個基礎架構的可視性與控制力
支援的身分識別提供者與目錄服務
Foxpass 支援目錄同步與委派驗證，可搭配 IT 團隊最依賴的身分識別提供者：
Microsoft Entra ID（前身為 Azure Active Directory）
Google Workspace（Cloud Identity）
Okta
ONELOGIN
舊版 Active Directory（透過安全 LDAP）
自訂 LDAP 目錄
您可以同時與多個來源整合，非常適合混合環境或分階段移轉。
為什麼團隊正逐步擺脫舊有 AD
許多組織因為內部部署 Active Directory 的限制，正改用或搭配其他方案：
需要已加入網域的 Windows 環境
對 Linux 和 macOS 驗證的支援不足
不相容於現代 BYOD 或 MDM 工作流程
複雜的 VPN 設定與憑證發放
未提供與 Okta 或 Google Workspace 等雲端 IdP 的原生整合
Foxpass 可透過作為您目錄與基礎架構之間的雲端 RADIUS 和 LDAP 橋接，解決這些挑戰。享有 AD 的控制力，卻不必承擔複雜性。
雲端 LDAP 與 RADIUS 整合的優勢
零信任驗證－根據已驗證的使用者身分與裝置信任狀態強制執行存取控管
雲端原生架構－無需硬體或內部部署設定
無密碼安全性－利用以憑證為基礎的驗證（EAP-TLS）來消除密碼風險
目錄同步－自動讓使用者、群組與角色與您的 IdP 保持同步
快速部署 — 30 分鐘內即可上線，並提供工程師友善的設定指南
整合亮點
Microsoft Entra ID + Foxpass
自動將使用者和群組從 Entra ID 同步到 Foxpass。使用 SAML 或安全 LDAP 進行驗證。非常適合想將 Entra 存取原則延伸至 Wi-Fi 和 VPN 的混合環境。
Google Workspace + Foxpass
直接從 Google Workspace 委派驗證與目錄同步。非常適合使用 Google Cloud Identity 和 ChromeOS 裝置群的學校與企業。
Okta + Foxpass
利用 Okta 作為您的�身分提供者，用於 RADIUS 與 LDAP 存取控制。輕鬆將 Okta 群組成員資格對應至 Foxpass 存取原則，並整合 MFA。
OneLogin + Foxpass
透過同步 OneLogin 使用者，支援安全的 Wi-Fi 與 VPN 驗證。Foxpass 可作為 OneLogin 目錄服務的輕量延伸。
Active Directory +Foxpass
透過安全的 LDAP，將現有的 AD 環境橋接至雲端。無需新增內部部署基礎架構，即可加入憑證式 Wi-Fi 驗證、存取控制和稽核記錄。
使用案例
- 透過身分識別式 RADIUS 實現安全的 Wi-Fi 存取
- 將 VPN 驗證委派給您的 IdP
- 透過 LDAP 提供 Linux/macOS 系統登入
- 管理 BYOD 與已註冊 MDM 的裝置網路存取
- 透過可供稽核的記錄檔滿足合規要求
內建信任
- 符合 SOC 2 Type II 規範
- 符合 HIPAA 要求
- 99.9% 正常運作時間 SLA
- 由工程師打造，也為工程師而生
- 符合 E-Rate 資格（適用於 K–12 網路）