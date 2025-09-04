跳至主內容
返回 Splashtop
Foxpass
登入免費試用
聯繫我們登入免費試用
Close-up of a person’s hands using a smartphone outdoors. The person is tapping the screen with one finger and wearing a yellow knit sweater. The background is blurred with soft, warm lighting.

與身分識別提供者和目錄服務無縫整合

將 Foxpass Cloud RADIUS 和 LDAP 連接到現有的身分提供者，無論使用的是 Microsoft Entra ID、Google Workspace、Okta、OneLogin，或甚至是舊版 Active Directory。

免費試用預約示範
A person uses a smartphone and laptop, with digital login icons and a padlock graphic symbolizing online security and secure access, overlaid on the image.

為什麼身分整合很重要

現代 IT 與資安團隊正逐步擺脫零散且仰賴手動的身分管理方式。無論是保護 Wi-Fi 存取、VPN 連接，還是系統登入權限，身分識別提供者都應該是存取控制的唯一真實來源。

Foxpass 讓以下事項變得很簡單：

  • 從雲端 IdP 同步使用者與群組

  • 將以身分為基礎的存取控制套用至 RADIUS 和 LDAP 服務

  • 免除手動佈建／取消佈建作業，以及密碼疲勞

  • 全面掌握整個基礎架構的可視性與控制力


Logos for Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta, and OneLogin on a blue background, representing different identity and access management services.

支援的身分識別提供者與目錄服務

Foxpass 支援目錄同步與委派驗證，可搭配 IT 團隊最依賴的身分識別提供者：

  • Microsoft Entra ID（前身為 Azure Active Directory）

  • Google Workspace（Cloud Identity）

  • Okta

  • ONELOGIN

  • 舊版 Active Directory（透過安全 LDAP）

  • 自訂 LDAP 目錄

您可以同時與多個來源整合，非常適合混合環境或分階段移轉。

Modern open-plan office with people working at desks and computers, while some colleagues stand and talk. The space has large windows, wooden floors, and exposed ceiling beams, creating a bright, collaborative environment.

為什麼團隊正逐步擺脫舊有 AD

許多組織因為內部部署 Active Directory 的限制，正改用或搭配其他方案：

  • 需要已加入網域的 Windows 環境

  • 對 Linux 和 macOS 驗證的支援不足

  • 不相容於現代 BYOD 或 MDM 工作流程

  • 複雜的 VPN 設定與憑證發放

  • 未提供與 Okta 或 Google Workspace 等雲端 IdP 的原生整合

Foxpass 可透過作為您目錄與基礎架構之間的雲端 RADIUS 和 LDAP 橋接，解決這些挑戰。享有 AD 的控制力，卻不必承擔複雜性。

A screenshot of the FortiNAC web console shows the RADIUS Attributes page, displaying tables and forms for configuring service types, group and MAC conditions, and attribute details.

雲端 LDAP 與 RADIUS 整合的優勢

  • 零信任驗證－根據已驗證的使用者身分與裝置信任狀態強制執行存取控管

  • 雲端原生架構－無需硬體或內部部署設定

  • 無密碼安全性－利用以憑證為基礎的驗證（EAP-TLS）來消除密碼風險

  • 目錄同步－自動讓使用者、群組與角色與您的 IdP 保持同步

  • 快速部署 — 30 分鐘內即可上線，並提供工程師友善的設定指南


整合亮點

  • Abstract geometric logo with overlapping blue diamond shapes in varying shades, forming a layered, three-dimensional effect on a light background.

    Microsoft Entra ID + Foxpass

    自動將使用者和群組從 Entra ID 同步到 Foxpass。使用 SAML 或安全 LDAP 進行驗證。非常適合想將 Entra 存取原則延伸至 Wi-Fi 和 VPN 的混合環境。

  • The Google logo: a capital letter G segmented in four colors—red, yellow, green, and blue—on a light gray background.

    Google Workspace + Foxpass

    直接從 Google Workspace 委派驗證與目錄同步。非常適合使用 Google Cloud Identity 和 ChromeOS 裝置群的學校與企業。

  • A circular design with black, rectangular shapes of varying lengths radiating outward from a central white circle, creating a sunburst or abstract piano key effect.

    Okta + Foxpass

    利用 Okta 作為您的身分提供者，用於 RADIUS 與 LDAP 存取控制。輕鬆將 Okta 群組成員資格對應至 Foxpass 存取原則，並整合 MFA。

  • A bold white number one is centered inside a solid black circle on a light gray background.

    OneLogin + Foxpass

    透過同步 OneLogin 使用者，支援安全的 Wi-Fi 與 VPN 驗證。Foxpass 可作為 OneLogin 目錄服務的輕量延伸。

  • A blue Windows logo with four rectangular panes arranged in a grid, resembling a window, on a light gray background.

    Active Directory +Foxpass

    透過安全的 LDAP，將現有的 AD 環境橋接至雲端。無需新增內部部署基礎架構，即可加入憑證式 Wi-Fi 驗證、存取控制和稽核記錄。

使用案例

  • 透過身分識別式 RADIUS 實現安全的 Wi-Fi 存取
  • 將 VPN 驗證委派給您的 IdP
  • 透過 LDAP 提供 Linux/macOS 系統登入
  • 管理 BYOD 與已註冊 MDM 的裝置網路存取
  • 透過可供稽核的記錄檔滿足合規要求

內建信任

  • 符合 SOC 2 Type II 規範
  • 符合 HIPAA 要求
  • 99.9% 正常運作時間 SLA
  • 由工程師打造，也為工程師而生
  • 符合 E-Rate 資格（適用於 K–12 網路）

準備好簡化身分整合了嗎？

看看將 Foxpass 連接到身分提供者有多麼輕鬆，並徹底免除手動存取管理。

免費試用預約示範
  • 標準規範
  • 隱私權政策
  • 使用條款
版權所有© 2026 Splashtop Inc.保留所有權利。 所有 $ 價格均以美元標價，另有說明者除外。 顯示的價格均不含適用稅金。