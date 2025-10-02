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Foxpass
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Four professionals sit around a table in a modern office, engaged in discussion. One man speaks while the others listen attentively. A laptop, documents, and coffee cups are on the table.

大規模實施動態、以身分為基礎的網路分段

使用 Foxpass 根據身分、角色和群組成員資格，自動將使用者和裝置指派到正確的 VLAN 或網路。

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Six people work together in a modern, sunlit office with large windows. Some are seated at desks with computers displaying charts, while others stand and discuss near the monitors. The atmosphere appears collaborative and focused.

問題

使用 MAC 位址清單、SSID 或手動指派的 VLAN 進行靜態網路分段，會是：

  • 缺乏彈性，且難以擴展

  • 容易受到偽冒與橫向移動攻擊

  • 人工作業繁重，不利於新進人員導入與存取權限變更

  • 無法識別使用者身分與裝置信任等級

隨著組織採用零信任架構以及 BYOD／遠端存取模式，傳統分段工具已無法滿足需求。

Two people are smiling and working together at a computer in an office. One is seated and typing, while the other stands beside him, looking at the monitor. Charts are visible on the wall in the background.

Foxpass 解決方案

Foxpass 可透過身分導向的 RADIUS 驗證，實現動態 VLAN 指派網路分段

  • 將存取權限綁定至目錄群組成員資格（透過 Google、Okta、Entra ID、OneLogin、LDAP）

  • 在驗證期間將使用者和裝置指派到 VLAN

  • 支援 EAP-TTLS（身分／密碼）和 EAP-TLS（憑證式）驗證

  • 使用 Foxpass RADIUS，在 Wi-Fi、VPN 和有線網路之間強制執行分段

這可協助 IT 團隊落實最小權限原則，並遏止橫向移動，而無需為每位使用者或每台裝置手動管理 VLAN。

A person using a laptop and holding a smartphone, with a glowing holographic globe and Wi-Fi symbol appearing above the phone, representing wireless connectivity and internet technology.

運作方式

  1. 使用者連接到 Wi-Fi 或 VPN

  2. Foxpass RADIUS 會驗證使用者或裝置身分（透過 EAP-TLS 或 EAP-TTLS）

  3. 群組成員資格會透過 已同步的身分識別提供者（Google、Entra ID 等）進行檢查

  4. RADIUS 回應包含 VLAN 指派

  5. 使用者會被歸入適當的區段 （例如：guest、admin、IoT、dev、student）


A child using a tablet with a stylus in a classroom, focusing on the screen. Another student sits nearby, slightly out of focus.

基於身分的分段優勢

  • 在各部門、裝置和角色之間落實最低權限原則

  • 在校園環境中自動分隔學生、教職員與訪客流量

  • 讓開發、測試和正式環境在邏輯上彼此隔離

  • 使用憑證式 VLAN 指派，保護 BYOD 與未受管理的裝置

  • 支援零信任與合規框架（HIPAA、SOC 2、NIST 800-207）


常見使用情境

使用案例

說明

教育

使用目錄群組將學生、教職員與訪客分配到不同的 VLAN

企業

將工程／開發環境與財務、人資或內部應用程式隔離

零售／分店據點

區隔銷售點、訪客 Wi-Fi 與內部後台流量

衛生保健

區隔 PHI 與非受監管系統的存取

BYOD 網路

自動將未受管理的個人裝置放置到低信任 VLAN


相關的 Foxpass 功能

  • Cloud RADIUS－支援透過群組對應進行 VLAN 指派

  • 目錄同步 – 從 Entra ID、Okta、Google Workspace 或 LDAP 擷取使用者角色

  • 憑證管理 – 使用 EAP-TLS 和 MDM/BYOD 註冊來強制建立信任

  • Cloud LDAP－管理內部部署或混合式設定的群組邏輯

  • 即時記錄 – 依 VLAN 和原則追蹤存取嘗試

深入了解 Foxpass Cloud RADIUS

準備好自動化網路分段了嗎？

Foxpass 讓團隊無需維護傳統 RADIUS，也不用再為手動設定 VLAN 傷腦筋，就能實現動態 VLAN 強制執行。

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