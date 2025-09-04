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Foxpass
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A web page displays SSH key configuration settings. A dropdown menu labeled SSH Key expiration time? is open, showing options: No Expiration, 90 days, 180 days, and 360 days. The No Expiration option is highlighted.

使用功能完整的 REST API 自動化、整合並擴充 Foxpass

透過專為安全基礎架構自動化打造、對開發人員友善的 API，安心管理使用者、群組、SSH 金鑰、存取原則與稽核資料。

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A man with glasses and a bun smiles while working on a computer at a desk in a modern office. Two other people are seen collaborating in the background.

為什麼要使用 Foxpass API？

手動管理目錄或金鑰無法擴展規模，還會增加風險。Foxpass API 讓團隊能夠：

  • 自動化使用者與群組佈建

  • 以程式方式同步 SSH 金鑰

  • 以程式碼管理存取權限

  • 整合內部平台與 DevOps 管線

  • 透過 CI/CD 工具觸發取消佈建或認證撤銷

如果想大規模管理基礎架構，這個 API 是實現IAM 自動化零信任落實的基礎。

核心功能

  • Secure remote access management icon

    使用者管理

    • 建立、更新或刪除使用者

    • 設定使用者角色和 LDAP 存取屬性

    • 以程式化方式停用或重新啟用帳戶


  • User groups icon

    群組管理

    • 建立群組並指派使用者

    • 透過群組型權限強制執行存取原則

    • 動態控制 LDAP 群組成員資格


  • SSO and SAML integration key icon

    SSH 金鑰管理（含 Engineering Add-On）

    • 將 SSH 金鑰上傳到使用者帳戶

    • 透過指令碼或 CI/CD 動作輪替金鑰

    • 在各伺服器間強制執行單一來源金鑰控制


  • Blue icon of a computer monitor displaying a gear symbol on the left and lines representing text or settings on the right, suggesting configuration or system settings.

    POSIX 屬性控制（含 Engineering Add-On）

    • 為工程團隊使用者定義 UID、GID、shell 和主目錄

    • 與 Linux/macOS 登入系統整合


  • Update Management icon

    稽核記錄與驗證資料

    • 擷取 LDAP 和 RADIUS 的存取記錄

    • 將記錄檔匯出至 SIEM 或監控工具

    • 檢視存取歷程記錄以符合合規要求


熱門整合

  • 自訂內部管理員入口網站
  • 基礎架構即程式碼（例如：Terraform、Ansible）
  • CI/CD 管線（例如：取消佈建工作流程）
  • MDM 或端點管理工具
  • 事件回應自動化

API 架構

  • 具備可預測 JSON 結構的RESTful 端點

  • 具範圍限制存取權限的權杖式驗證

  • 為了效能與安全性的 速率限制

  • 透過 Foxpass Developer Portal 提供完整文件


範例端點包括：

  • GET /api/users/ – 列出使用者

  • POST /api/groups/ – 建立群組

  • PUT /api/public-keys/{id}/ – 更新 SSH 金鑰

  • GET /api/logs/ – 擷取稽核記錄


A glowing blue digital padlock icon in the center of a dark background with circular, futuristic technology patterns, symbolizing cybersecurity or data protection.

安全始於設計

  • 所有 API 流量皆採用 TLS 加密

  • 以角色為基礎的 API 權杖權限

  • API 活動的記錄檔與稽核軌跡

  • 支援符合 SOC 2 與 HIPAA 要求的使用情境


資源

完整 API 參考文件
快速入門與整合指南

準備好將存取控制自動化了嗎？

Foxpass API 讓團隊能像管理基礎架構一樣管理 IAM，兼具安全性、可擴充性，並以程式碼驅動。

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