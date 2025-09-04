為什麼要使用 Foxpass API？
手動管理目錄或金鑰無法擴展規模，還會增加風險。Foxpass API 讓團隊能夠：
自動化使用者與群組佈建
以程式方式同步 SSH 金鑰
以程式碼管理存取權限
整合內部平台與 DevOps 管線
透過 CI/CD 工具觸發取消佈建或認證撤銷
如果想大規模管理基礎架構，這個 API 是實現IAM 自動化與零信任落實的基礎。
核心功能
使用者管理
建立、更新或刪除使用者
設定使用者角色和 LDAP 存取屬性
以程式化方式停用或重新啟用帳戶
群組管理
建立群組並指派使用者
透過群組型權限強制執行存取原則
動態控制 LDAP 群組成員資格
SSH 金鑰管理（含 Engineering Add-On）
將 SSH 金鑰上傳到使用者帳戶
透過指令碼或 CI/CD 動作輪替金鑰
在各伺服器間強制執行單一來源金鑰控制
POSIX 屬性控制（含 Engineering Add-On）
為工程團隊使用者定義 UID、GID、shell 和主目錄
與 Linux/macOS 登入系統整合
稽核記錄與驗證資料
擷取 LDAP 和 RADIUS 的存取記錄
將記錄檔匯出至 SIEM 或監控工具
檢視存取歷程記錄以符合合規要求
熱門整合
- 自訂內部管理員入口網站
- 基礎架構即程式碼（例如：Terraform、Ansible）
- CI/CD 管線（例如：取消佈建工作流程）
- MDM 或端點管理工具
- 事件回應自動化
API 架構
具備可預測 JSON 結構的RESTful 端點
具範圍限制存取權限的權杖式驗證
為了效能與安全性的 速率限制
透過 Foxpass Developer Portal 提供完整文件
範例端點包括：
GET /api/users/ – 列出使用者
POST /api/groups/ – 建立群組
PUT /api/public-keys/{id}/ – 更新 SSH 金鑰
GET /api/logs/ – 擷取稽核記錄
安全始於設計
所有 API 流量皆採用 TLS 加密
以角色為基礎的 API 權杖權限
API 活動的記錄檔與稽核軌跡
支援符合 SOC 2 與 HIPAA 要求的使用情境