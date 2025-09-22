與 Foxpass 合作，提供流暢且安全的 OpenRoaming 存取體驗
Foxpass 讓電信業者、MSPs 與 Wi-Fi 聯盟能夠參與並擴大 OpenRoaming 部署規模——透��過安全的雲端 RADIUS、身分聯盟，以及 PKI 專業能力。
什麼是 OpenRoaming？
由 Wireless Broadband Alliance (WBA) 主導的全球漫遊聯盟 OpenRoaming™，可讓使用者透過身分式與憑證式存取，自動連接到受信任的 Wi-Fi 網路，無需手動驗證，安全且順暢。
它可橋接行動網路與 Wi-Fi 網路，並需要：
聯合身分識別模型
支援 EAP-TLS 驗證
具備 PKI 管理功能的可擴充 RADIUS 基礎架構
符合 WBA 的 OpenRoaming 技術框架
Passpoint（Hotspot 2.0）：無縫漫遊的基礎
Passpoint®（也稱為 Hotspot 2.0）是 Wi-Fi Alliance 的標準，讓裝置能自動探索並安全連接到受信任的 Wi-Fi 網路，無需經過強制入口網站或重複登入等繁瑣流程。它可透過 Wi-Fi 提供如行動網路般的體驗，確保連接順暢、安全且具備擴充性。
OpenRoaming 建立在 Passpoint 的基礎上，進一步加入聯合身分識別、PKI 與全球漫遊聯盟原則。它們共同提供訂閱戶卸載、企業服務，以及智慧城市 Wi-Fi 的技術骨幹。
Foxpass 透過提供電信等級部署所需的雲端 RADIUS、憑證生命週期管理和身分聯盟功能，協助電信業者和 Wi-Fi 營運商採用 Passpoint。內建支援 EAP-TLS、RadSec 與自動化憑證佈建，Foxpass 讓 Passpoint 和 OpenRoaming 的部署同時兼具 安全性與零摩擦體驗。
電信與連線服務供應商的機會
隨著 Wi-Fi 對於分流行動流量、改善室內涵蓋率，以及擴展企業服務變得愈發關鍵，OpenRoaming（由 Passpoint 驅動）正成為下列對象的策略性差異優勢：
第 1 層與第 2 層電信業者
光纖與固定無線營運商
受管理 Wi-Fi 供應商
智慧城市基礎設施部署人員
適用於垂直產業（例如政府、零售、體育場館）的 Eduroam-like 聯盟
Foxpass 協助合作夥伴部署用於啟用 OpenRoaming 的電信等級、雲端原生的身分與存取基礎架構。
Foxpass 如何支援 OpenRoaming 部署
大規模雲端 RADIUS深入了解
內建支援 EAP-TLS、EAP-TTLS 和 RadSec
不需內部部署硬體或舊版 RADIUS 設定
透過全球備援與故障移轉，正常運作時間超過 99.9%
身分聯盟與驗證
Foxpass 可作為身分識別提供者的安全 AAA 伺服器
可與 Entra ID、Google Workspace、Okta 及自訂 IdP 整合
透過憑證簽發啟用 BYOD 導入
PKI 與憑證生命週期管理
完整支援用於 EAP-TLS 的 X.509
透過 BYOD 安裝程式或 MDM（Jamf、Kandji、Intune）進行裝置註冊
憑證輪替、到期與撤銷管理
與 WBA 及 Federation 要求的互通性
符合 WBA OpenRoaming 指南標準
為聯盟營運商提供彈性的整合選項
支援 root CA 與 AAA 伺服器信任關係
與 Foxpass 合作，為 OpenRoaming & Passpoint 提供支援
無論是要推出新的 federation、擴展智慧城市 Wi-Fi，或為 5G 網路啟用卸載功能，Foxpass 都能提供身分識別與 RADIUS 骨幹，加速 OpenRoaming 或 Passpoint 的部署。
一起來達成以下目標：
加入 OpenRoaming federation
採用 Passpoint，實現順暢無縫的 Wi‑Fi 導入流程
在全球漫遊據點間安全地驗證使用者
簡化上線流程與 PKI 的複雜性
為訂閱戶與訪客提供流暢無縫的 Wi-Fi 體驗
準備好探索合作夥伴關係了嗎？
Foxpass 可為電信與基礎設施供應商提供白牌 RADIUS 託管、OpenRoaming 聯盟設定支援，以及整合諮詢服務。