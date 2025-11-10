將雲端身分橋接到以 Active Directory 為後盾的系統

使用 Foxpass LDAP Bridge，將現代身分識別提供者（例如 Entra ID、Google Workspace、Okta 或 OneLogin）連接至仍仰賴 Active Directory 和 LDAP 驗證的舊版應用程式、VPN 與伺服器，且無需暴露或延伸 AD。