從 Active Directory 遷移至 Entra ID，同時不影響 LDAP 相容性

無縫從內部部署的 Active Directory 過渡至 Microsoft Entra ID、Google Workspace、Okta 或 OneLogin。Foxpass Cloud LDAP 可將貴組織的 IdP 驗證延伸至仍依賴 LDAP 的系統