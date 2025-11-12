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Foxpass
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A man in a blue shirt sits at a desk in an office, working on a computer. He appears focused. A tablet, notepad, and coffee cup are on the desk in front of him. Large windows are in the background.

Foxpass 方案：保護每位使用者、裝置與網路安全

Foxpass 為處於零信任歷程各個階段的組織提供彈性的授權選項——從以認證為基礎的 Wi-Fi 驗證，到完整的憑證式存取、由 MDM 驅動的裝置身分識別，以及獨立的 PKI 部署。

與我們聯繫預約示範

Foxpass 授權等級

存取控制方案

標準授權

EAP-TTLS（使用者名稱／密碼）驗證 + Cloud LDAP
使用身分型認證保護 Wi-Fi 和 VPN 存取的最簡單方式。

最適合：
適合尋求以密碼為基礎的 Wi-Fi/VPN 驗證與雲端目錄整合的組織。

包含：

  • Foxpass Cloud RADIUS（Wi-Fi 與 VPN 存取控制）

  • EAP-TTLS 網路驗證

  • 透過 TLS 的 RADIUS（RadSec）

  • Foxpass Cloud LDAP（VPN、舊版應用程式、舊版 Active Directory 驗證替代方案的使用者／群組目錄）

  • 以群組為基礎的存取控制

  • 目錄同步與密碼委派（Entra ID、Google Workspace、Okta、OneLogin）

  • 以角色為基礎的管理控制（RBAC）

  • 網頁式管理控制台和 API

  • 標準記錄與監控 - 24 小時稽核記錄保留（RADIUS & LDAP）

  • 透過全球備援實現高可用性

  • 符合 SOC 2 Type II 與 HIPAA 要求的基礎架構

  • 電子郵件支援

  • 引導式上手設定協助－無額外費用或隱藏成本

進階授權

EAP-TLS（憑證式驗證）+ Cloud PKI
在所有裝置上部署零信任、憑證式存取，並包含完整代管的 PKI。

最適合：
採用憑證式 Wi-Fi/VPN 驗證、裝置身分，或由 MDM 驅動的憑證註冊的團隊。

包含 Standard 的所有功能，另加：

  • EAP-TLS 與憑證式驗證

  • Foxpass Cloud PKI（內建）

  • 自動化憑證生命週期管理

  • SCEP 與 MDM 整合（Intune、Jamf、Iru、Addigy）

  • BYOD 憑證安裝程式

  • 支援第三方 PKI

  • 用於條件式存取的憑證驅動裝置身分識別

  • 以裝置姿態為基礎的存取控制（根據 Intune 合規性做出網路存取決策）

  • 即時憑證稽核記錄

  • 與身分識別提供者連動的自動憑證失效機制

  • 裝置信任與零信任原則的強制執行

獨立憑證管理

Foxpass Cloud PKI（獨立版）

全代管雲端 PKI
可在所有裝置、平台與 MDM 上簽發、續期及撤銷 X.509 憑證，即使未使用 Foxpass RADIUS 也沒問題。

最適合：

  • 已有 RADIUS 伺服器的組織

  • 啟用 Microsoft Entra CBA 的團隊

  • Intune/Jamf/Iru/Addigy 憑證註冊

  • 需要憑證驗證的 VPN 或 VDI

  • 取代內部部署的 Active Directory 憑證服務（ADCS）

  • 混合式或非 Foxpass 網路架構

主要功能：

  • 全方位代管的私有 CA 與憑證生命週期自動化

  • 多種註冊方法：SCEP（相容於任何支援 SCEP 的 MDM）、BYOD 安裝程式、CSR 上傳，以及透過 Foxpass 主控台手動建立憑證

  • 適用於任何 RADIUS/VPN/防火牆設備

  • 零信任裝置身分識別與合規性強制執行

  • 透過全球備援實現高可用性

  • 符合合規要求的 PKI 架構，專為滿足 SOC 2 Type II、ISO 27001 與其他產業框架控制要求而打造

基本方案比較

功能

標準

進階

Cloud PKI（獨立版）

雲端 RADIUS

EAP-TTLS（認證驗證）

EAP-TLS（憑證式驗證）

基於裝置狀態的存取控制

透過 TLS 的 RADIUS（RadSec）

Foxpass Cloud PKI

SCEP/MDM 憑證註冊

BYOD 憑證安裝程式

雲端 LDAP

目錄同步（Google Workspace、Entra ID、Okta、OneLogin）

即時目錄與存取更新

管理控制台 & API 存取

記錄保留

24 小時（可延長至 90 天）

24 小時（可延長至 90 天）

24 小時（可延長至 90 天）

安全合規

SOC 2 Type II、ISO/IEC 27001:2022、HIPAA-Ready

SOC 2 Type II、ISO/IEC 27001:2022、HIPAA-Ready

SOC 2 Type II、ISO/IEC 27001:2022、HIPAA-Ready

支援等級

標準支援

標準支援

標準支援

自訂定價

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$0.50/使用者/月
按年計費
1000+ 使用者可享數量折扣
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可選附加功能

工程授權附加元件

專為管理 Linux、macOS 與 SSH 工作流程的 DevOps、SRE 和 IT 工程團隊打造。

包含：

  • POSIX 屬性支援（UID、GID、shell、home directory）

  • SSH 金鑰上傳、輪替與強制執行

  • Sudo 存取原則強制執行

  • 命令列與 API 整合

最適合：SSH 存取控制、Linux/macOS 登入、sudo 管理、雲端原生 LDAP 整合

深入了解

延伸記錄附加元件

取得可搜尋的 90 天 RADIUS 和 LDAP 活動存取記錄。滿足合規需求、簡化稽核，並在更長的時間跨度內調查存取事件。

包含：

  • 90 天記錄保留

  • 可匯出的稽核記錄檔

  • 強化事件可追溯性

  • 安全的角色型記錄檔存取

深入了解

Children sit at desks in a classroom, working on computers with colorful diagrams on the screens. A teacher stands in the background, overseeing the students’ activities. The room is bright and modern.

大量授權、教育版與非營利組織折扣

Foxpass 提供以下優惠價格：

  • 教育機構（K–12、高等教育、特許學校網路）

  • 非營利組織

  • 大量部署（多校區、多據點、大量使用者）

請告訴我們您是誰。我們很樂意配合您的預算。

A man with glasses and a beard is using a laptop while standing in a server room with illuminated server racks in the background. The lighting is blue and red, creating a tech-focused atmosphere.

私有租用與自架選項

需要完全私有的執行個體或隔離式部署嗎？

Foxpass 支援自訂部署選項：

  • 專屬雲端租用

  • 自架部署（僅限企業版）

  • 自訂合規與防火牆設定


為您的需求量身打造合適方案

Foxpass 的定價會依團隊規模、驗證量，以及安全需求而調整。讓我們為您的基礎架構和預算量身打造一份客製化報價。


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