Foxpass 授權等級
存取控制方案
標準授權
EAP-TTLS（使用者名稱／密碼）驗證 + Cloud LDAP
使用身分型認證保護 Wi-Fi 和 VPN 存取的最簡單方式。
最適合：
適合尋求以密碼為基礎的 Wi-Fi/VPN 驗證與雲端目錄整合的組織。
包含：
Foxpass Cloud RADIUS（Wi-Fi 與 VPN 存取控制）
EAP-TTLS 網路驗證
透過 TLS 的 RADIUS（RadSec）
Foxpass Cloud LDAP（VPN、舊版應用程式、舊版 Active Directory 驗證替代方案的使用者／群組目錄）
以群組為基礎的存取控制
目錄同步與密碼委派（Entra ID、Google Workspace、Okta、OneLogin）
以角色為基礎的管理控制（RBAC）
網頁式管理控制台和 API
標準記錄與監控 - 24 小時稽核記錄保留（RADIUS & LDAP）
透過全球備援實現高可用性
符合 SOC 2 Type II 與 HIPAA 要求的基礎架構
電子郵件支援
引導式上手設定協助－無額外費用或隱藏成本
進階授權
EAP-TLS（憑證式驗證）+ Cloud PKI
在所有裝置上部署零信任、憑證式存取，並包含完整代管的 PKI。
最適合：
採用憑證式 Wi-Fi/VPN 驗證、裝置身分，或由 MDM 驅動的憑證註冊的團隊。
包含 Standard 的所有功能，另加：
EAP-TLS 與憑證式驗證
Foxpass Cloud PKI（內建）
自動化憑證生命週期管理
SCEP 與 MDM 整合（Intune、Jamf、Iru、Addigy）
BYOD 憑�證安裝程式
支援第三方 PKI
用於條件式存取的憑證驅動裝置身分識別
以裝置姿態為基礎的存取控制（根據 Intune 合規性做出網路存取決策）
即時憑證稽核記錄
與身分識別提供者連動的自動憑證失效機制
裝置信任與零信任原則的強制執行
獨立憑證管理
Foxpass Cloud PKI（獨立版）
全代管雲端 PKI
可在所有裝置、平台與 MDM 上簽發、續期及撤銷 X.509 憑證，即使未使用 Foxpass RADIUS 也沒問題。
最適合：
已有 RADIUS 伺服器的組織
啟用 Microsoft Entra CBA 的團隊
Intune/Jamf/Iru/Addigy 憑證註冊
需要憑證驗證的 VPN 或 VDI
取代內部部署的 Active Directory 憑證服務（ADCS）
混合式或非 Foxpass 網路架構
主要功能：
全方位代管的私有 CA 與憑證生命週期自動化
多種註冊方法：SCEP（相容於任何支援 SCEP 的 MDM）、BYOD 安裝程式、CSR 上傳，以及透過 Foxpass 主控台手動建立憑證
適用於任何 RADIUS/VPN/防火牆設備
零信任裝置身分識別與合規性強制執行
透過全球備援實現高可用性
符合合規要求的 PKI 架構，專為滿足 SOC 2 Type II、ISO 27001 與其他產業框架控制要求而打造
基本方案比較
功能
標準
進階
Cloud PKI（獨立版）
雲端 RADIUS
EAP-TTLS（認證驗證）
EAP-TLS（憑證式驗證）
基於裝置狀態的存取控制
透過 TLS 的 RADIUS（RadSec）
Foxpass Cloud PKI
SCEP/MDM 憑證註冊
BYOD 憑證安裝程式
雲端 LDAP
目錄同步（Google Workspace、Entra ID、Okta、OneLogin）
即時目錄與存取更新
管理控制台 & API 存取
記錄保留
24 小時（可延長至 90 天）
24 小時（可延長至 90 天）
24 小時（可延長至 90 天）
安全合規
SOC 2 Type II、ISO/IEC 27001:2022、HIPAA-Ready
SOC 2 Type II、ISO/IEC 27001:2022、HIPAA-Ready
SOC 2 Type II、ISO/IEC 27001:2022、HIPAA-Ready
支援等級
標準支援
標準支援
標準支援
自訂定價
$0.50/使用者/月
可選附加功能
工程授權附加元件
專為管理 Linux、macOS 與 SSH 工作流程的 DevOps、SRE 和 IT 工程團隊打造。
包含：
POSIX 屬性支援（UID、GID、shell、home directory）
SSH 金鑰上傳、輪替與強制執行
Sudo 存取原則強制執行
命令列與 API 整合
最適合：SSH 存取控制、Linux/macOS 登入、sudo 管理、雲端原生 LDAP 整合
延伸記錄附加元件
取得可搜尋的 90 天 RADIUS 和 LDAP 活動存取記錄。滿足合規需求、簡化稽核，並在更長的時間跨度內調查存取事件。
包含：
90 天記錄保留
可匯出的稽核記錄檔
強化事件可追溯性
安全的角色型記錄檔存取
大量授權、教育版與非營利組織折扣
Foxpass 提供以下優惠價格：
教育機構（K–12、高等教育、特許學校網路）
非營利組織
大量部署（多校區、多據點、大量使用者）
請告訴我們您是誰。我們很樂意配合您的預算。
私有租用與自架選項
需要完全私有的執行個體或隔離式部署嗎？
Foxpass 支援自訂部署選項：
專屬雲端租用
自架部署（僅限企業版）
自訂合規與防火牆設定
為您的需求量身打造合適方案
Foxpass 的定價會依團隊規模、驗證量，以及安全需求而調整。讓我們為您的基礎架構和預算量身打造一份客製化報價。