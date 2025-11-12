Foxpass 方案：保護每位使用者、裝置與網路安全

Foxpass 為處於零信任歷程各個階段的組織提供彈性的授權選項——從以認證為基礎的 Wi-Fi 驗證，到完整的憑證式存取、由 MDM 驅動的裝置身分識別，以及獨立的 PKI 部署。