功能說明
Foxpass BYOD Certificate Installer 提供安全的自助式介面，讓使用者與組織能夠：
下載並安裝 X.509 憑證
註冊其個人（未受管理的）裝置以取得網路存取權限
透過 EAP-TLS 驗證您的 Wi-Fi 或 VPN 基礎架構
完全避免使用以密碼為基礎的網路驗證
補強 MDM 整合功能，為每一台裝置提供完整的零信任、憑證式網路存取，不論是受管理裝置還是 BYOD 裝置
這可啟用無密碼、以憑證為基礎的驗證——這是零信任網路存取的核心支柱。
主要功能
EAP-TLS 憑證註冊
從 Foxpass 的安全後端簽發 X.509 憑證
支援憑證到期、撤銷與續期
可與 Foxpass Cloud RADIUS 整合，以進行 EAP-TLS 驗證
自訂品牌體驗
可使用貴機構或公司名稱自訂安裝程式品牌呈現（例如：以 NetID 為基礎的入口網站）
在自行註冊過程中提供信任感與清楚說明
非常適合用於 K–12、高等教育及多租戶部署
支援主要平台
Windows、macOS、iOS、Android、ChromeOS
安裝不需要管理員權限
也支援 MDM 整合，用於受管理裝置工作流程（Jamf、Intune、Kandji）
為可擴展性而設計
為學生、教職員或遠端團隊快速導入數百到數千台裝置
減少因密碼重設或 SSID 混淆而造成的服務台工作量
透過 Foxpass 記錄追蹤註冊與使用情況
運作方式
使用者使用其身分提供者憑證（Google、Okta、Entra ID 等）登入 BYOD 入口網站
安裝程式會提供已簽署的憑證給使用者的裝置
裝置透過 Foxpass Cloud RADIUS 使用 EAP-TLS 連接 Wi-Fi/VPN
Foxpass 會驗證憑證，並根據身分或群組指派存取權限
最佳用途
K–12 與高等教育 – 讓學生與教職員無需 IT 介入即可連接
遠端與混合式工作團隊 – 個人筆記型電腦與行動裝置的安全 VPN 存取
高安全性環境－在未受管理的端點上強制執行無密碼存取原則
多租戶網路－使用受限存取 VLAN 將訪客或承包商上線
可搭配使用
目錄同步：Google Workspace、Entra ID、Okta、OneLogin
Wi-Fi 控制器：Meraki、Aruba、Ubiquiti、...
MDM：Jamf、Intune、Kandji、Addigy、...
安全性與法規遵循
X.509 憑證可降低認證暴露與網路釣魚風險
憑證綁定至使用者／裝置，不會在系統之間共用
支援零信任原則：驗證每一個連接
包含稽核記錄與憑證生命週期管理
符合 SOC 2 Type II 與 HIPAA 就緒的後端基礎架構
真實客戶回饋
我們改用 Foxpass 的憑證式 Wi-Fi，以免除密碼重設並防範網路釣魚。他們的 BYOD 安裝程式讓部署變得毫不費力——即使是非技術使用者也能輕鬆完成。
Mike Good, Network Administrator, LL Schools