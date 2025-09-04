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Foxpass
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A young man smiles while using a laptop. Overlapping the image is a screenshot of a web form labeled Create NetID Web Portal, showing fields for organization name, description, and other portal setup details.

透過自助式憑證安裝程式，簡化無密碼 BYOD 導入流程

讓使用者自行註冊裝置，安全存取 Wi‑Fi 和 VPN，無需手動佈建、共用密碼或提交 IT 服務單。隨附於 Foxpass Advanced License。

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A man with braided hair sits at a desk in a modern office, focused on his laptop. There is a smartphone, a tablet, and a plant on the wooden desk, and shelves in the background.

功能說明

Foxpass BYOD Certificate Installer 提供安全的自助式介面，讓使用者與組織能夠：

  • 下載並安裝 X.509 憑證

  • 註冊其個人（未受管理的）裝置以取得網路存取權限

  • 透過 EAP-TLS 驗證您的 Wi-Fi 或 VPN 基礎架構

  • 完全避免使用以密碼為基礎的網路驗證

  • 補強 MDM 整合功能，為每一台裝置提供完整的零信任、憑證式網路存取，不論是受管理裝置還是 BYOD 裝置

這可啟用無密碼、以憑證為基礎的驗證——這是零信任網路存取的核心支柱。

主要功能

  • Shield and lock icon representing Zero Trust Access

    EAP-TLS 憑證註冊

    • 從 Foxpass 的安全後端簽發 X.509 憑證

    • 支援憑證到期、撤銷與續期

    • 可與 Foxpass Cloud RADIUS 整合，以進行 EAP-TLS 驗證


  • A blue icon featuring a rounded square border with four smaller rectangles inside, arranged in a two-by-two grid pattern on a white background.

    自訂品牌體驗

    • 可使用貴機構或公司名稱自訂安裝程式品牌呈現（例如：以 NetID 為基礎的入口網站）

    • 在自行註冊過程中提供信任感與清楚說明

    • 非常適合用於 K–12、高等教育及多租戶部署


  • Blue outline icon of a laptop with a smartphone placed vertically on its corner, suggesting device connectivity or synchronization.

    支援主要平台

    • Windows、macOS、iOS、Android、ChromeOS

    • 安裝不需要管理員權限

    • 也支援 MDM 整合，用於受管理裝置工作流程（Jamf、Intune、Kandji）


  • A blue icon showing three cylindrical bars of increasing height from left to right, resembling a bar graph or chart, on a light gray background.

    為可擴展性而設計

    • 為學生、教職員或遠端團隊快速導入數百到數千台裝置

    • 減少因密碼重設或 SSID 混淆而造成的服務台工作量

    • 透過 Foxpass 記錄追蹤註冊與使用情況


A screen showing a WiFi settings profile installation for splashloom.com on a device. The profile is not signed and includes network, SCEP device identity certificate, and certificate details. Done and More Details options are visible.

運作方式

  1. 使用者使用其身分提供者憑證（Google、Okta、Entra ID 等）登入 BYOD 入口網站

  2. 安裝程式會提供已簽署的憑證給使用者的裝置

  3. 裝置透過 Foxpass Cloud RADIUS 使用 EAP-TLS 連接 Wi-Fi/VPN

  4. Foxpass 會驗證憑證，並根據身分或群組指派存取權限


A teacher and four smiling children sit around a table in a classroom, holding glowing light bulbs and a smartphone, engaging in a hands-on science activity. Notebooks, tablets, and papers are on the table.

最佳用途

  • K–12 與高等教育 – 讓學生與教職員無需 IT 介入即可連接

  • 遠端與混合式工作團隊 – 個人筆記型電腦與行動裝置的安全 VPN 存取

  • 高安全性環境－在未受管理的端點上強制執行無密碼存取原則

  • 多租戶網路－使用受限存取 VLAN 將訪客或承包商上線


A Windows desktop shows a folder with downloaded files. A pop-up window from Sophossetup.msi displays a message titled Welcome to Foxpass secure Wi-Fi with Cancel and Sign in buttons.

可搭配使用

  • Foxpass Cloud RADIUS

  • 目錄同步：Google Workspace、Entra ID、Okta、OneLogin

  • Wi-Fi 控制器：Meraki、Aruba、Ubiquiti、...

  • MDM：Jamf、Intune、Kandji、Addigy、...


Screenshot showing LDAP and RADIUS log tables with timestamps and user details, alongside a pop-up window for temporary user access, listing usernames, expiration dates, and options to revoke or add access.

安全性與法規遵循

  • X.509 憑證可降低認證暴露與網路釣魚風險

  • 憑證綁定至使用者／裝置，不會在系統之間共用

  • 支援零信任原則：驗證每一個連接

  • 包含稽核記錄與憑證生命週期管理

  • 符合 SOC 2 Type II 與 HIPAA 就緒的後端基礎架構


真實客戶回饋

我們改用 Foxpass 的憑證式 Wi-Fi，以免除密碼重設並防範網路釣魚。他們的 BYOD 安裝程式讓部署變得毫不費力——即使是非技術使用者也能輕鬆完成。

Mike Good, Network Administrator, LL Schools

準備好為 BYOD 邁向免密碼時代了嗎？

Foxpass BYOD Certificate Installer 可協助在任何裝置上部署安全、免密碼的 Wi-Fi 與 VPN 存取，並實現零接觸佈建

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