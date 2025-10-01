挑戰
傳統的 Wi-Fi 和 VPN 設定仰賴共用密碼或內部部署的 RADIUS 伺服器，而這些方式：
缺乏對可連接對象的精細控制
讓網路暴露於橫向移動與裝置偽冒風險中
無法支援無縫 BYOD 驗證
需要手動管理憑證或認證
難以擴展、管理與保護安全
對現代組織而言，尤其是重視零信任存取與合規性的組織，這種模式已經行不通。
Foxpass 解決方案
Foxpass Cloud RADIUS 為 Wi-Fi 與 VPN 存取提供安全的雲端原生驗證層。支援：
使用 EAP-TLS（憑證式）的無密碼存取
使用 EAP-TTLS（使用者名稱 + 密碼）的身分驅動存取
與 Google、Entra ID、Okta、OneLogin 無縫整合
與 VPN 用戶端和 MDM 平台相容
內建 BYOD 憑證發放功能，支援自訂品牌呈現
可自行選擇驗證方式。Foxpass 讓安全性、可擴充性與易用性一次到位。
主要功能
雲端 RADIUS 驗證
具備全球備援的託管式 RADIUS
支援 EAP-TTLS 和 EAP-TLS
RadSec（透過 TLS 的 RADIUS）提供額外安全性
無需維護內部部署伺服器
以身分為基礎的存取控制
依使用者身分或群組指派存取權限
與現有的 IdP 整合
動態授予或撤銷網路存取權限
憑證式驗證（進階授權）
將 X.509 憑證簽發給裝置（EAP-TLS）
每次嘗試連接時都驗證憑證
在 Wi-Fi 和 VPN 全面強制採用無密碼登入
BYOD 憑證安裝程式（進階授權）
讓使用者安全地自行註冊裝置
支援學校或公司品牌化介面
非常適合 EDU、混合式工作場所或訪客存取
VPN 相容性
使用 RADIUS 或 LDAP Bridge 驗證 VPN 登入
可搭配 OpenVPN、L2TP/IPSec、Cisco 等使用
落實最小權限存取與連線記錄
常見情境
為教職員、學生與訪客驗證 Wi-Fi 存取，並簡化網路分段
為遠端工作者提供安全的 VPN 存取
將基礎架構鎖定為僅限已驗證的使用者／裝置存取
免開 IT 工單，即可啟用自助式 BYOD 導入
滿足存取記錄的合規要求（SOC 2、HIPAA）
Foxpass 如何協助部署零信任
需求
由 Foxpass 支援
無密碼驗證（EAP-TLS）
身分驅動存取（EAP-TTLS）
透過 TLS 的 RADIUS（RadSec）
BYOD 憑證導入
雲端式 RADIUS 伺服器
VPN 驗證
目錄同步（Okta、Google、Entra ID）
可隨時稽核的存取記錄