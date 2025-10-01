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Foxpass
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A person types on a laptop keyboard with virtual cybersecurity icons and the words Zero Trust displayed above the keyboard, representing digital security concepts.

透過身分導向與憑證式 Wi‑Fi 與 VPN 驗證，保護您的網路安全

消除共用認證，依身分控管存取，並在校園或企業網路中部署零信任原則，採用 Foxpass Cloud RADIUS 驅動。

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A person sits at a desk with a laptop, holding a smartphone. A transparent login form is projected in the air, suggesting a digital or online login process. The person appears thoughtful and focused.

挑戰

傳統的 Wi-Fi 和 VPN 設定仰賴共用密碼或內部部署的 RADIUS 伺服器，而這些方式：

  • 缺乏對可連接對象的精細控制

  • 讓網路暴露於橫向移動與裝置偽冒風險中

  • 無法支援無縫 BYOD 驗證

  • 需要手動管理憑證或認證

  • 難以擴展、管理與保護安全

對現代組織而言，尤其是重視零信任存取與合規性的組織，這種模式已經行不通。

A dashboard listing client certificates with columns for serial number, information, creation and expiration dates, and status. All certificates shown are marked valid. Two buttons for creating certificates are at the top right.

Foxpass 解決方案

Foxpass Cloud RADIUS 為 Wi-Fi 與 VPN 存取提供安全的雲端原生驗證層。支援：

  • 使用 EAP-TLS（憑證式）的無密碼存取

  • 使用 EAP-TTLS（使用者名稱 + 密碼）的身分驅動存取

  • 與 Google、Entra ID、Okta、OneLogin 無縫整合

  • 與 VPN 用戶端和 MDM 平台相容

  • 內建 BYOD 憑證發放功能，支援自訂品牌呈現

可自行選擇驗證方式。Foxpass 讓安全性、可擴充性與易用性一次到位。


主要功能

  • Blue line drawing of a Wi-Fi router with two antennas and signal waves, on a light gray background.

    雲端 RADIUS 驗證

    • 具備全球備援的託管式 RADIUS

    • 支援 EAP-TTLS 和 EAP-TLS

    • RadSec（透過 TLS 的 RADIUS）提供額外安全性

    • 無需維護內部部署伺服器


  • Blue outline of a person next to a large check mark inside a circle, symbolizing approval or verification.

    以身分為基礎的存取控制

    • 依使用者身分或群組指派存取權限

    • 與現有的 IdP 整合

    • 動態授予或撤銷網路存取權限


  • A blue outline icon of a certificate or award with a ribbon, representing credentials or certification.

    憑證式驗證（進階授權）

    • 將 X.509 憑證簽發給裝置（EAP-TLS）

    • 每次嘗試連接時都驗證憑證

    • 在 Wi-Fi 和 VPN 全面強制採用無密碼登入


  • Blue outline icons of a smartphone and a tablet, with the tablet positioned slightly behind and to the right of the smartphone, on a light gray background.

    BYOD 憑證安裝程式（進階授權）

    • 讓使用者安全地自行註冊裝置

    • 支援學校或公司品牌化介面

    • 非常適合 EDU、混合式工作場所或訪客存取


  • Blue letters VPN are centered inside a blue circle on a light gray background.

    VPN 相容性

    • 使用 RADIUS 或 LDAP Bridge 驗證 VPN 登入

    • 可搭配 OpenVPN、L2TP/IPSec、Cisco 等使用

    • 落實最小權限存取與連線記錄


常見情境

  • 為教職員、學生與訪客驗證 Wi-Fi 存取，並簡化網路分段

  • 為遠端工作者提供安全的 VPN 存取

  • 將基礎架構鎖定為僅限已驗證的使用者／裝置存取

  • 免開 IT 工單，即可啟用自助式 BYOD 導入

  • 滿足存取記錄的合規要求（SOC 2、HIPAA）


Foxpass 如何協助部署零信任

需求

由 Foxpass 支援

無密碼驗證（EAP-TLS）


（進階授權）

身分驅動存取（EAP-TTLS）

透過 TLS 的 RADIUS（RadSec）


（進階授權）

BYOD 憑證導入


（進階授權）

雲端式 RADIUS 伺服器

VPN 驗證

目錄同步（Okta、Google、Entra ID）

可隨時稽核的存取記錄


準備好全面鎖定 Wi-Fi 和 VPN 存取了嗎？

別再共用密碼，改用身分與憑證為基礎的驗證來保護網路安全。

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