挑戰
成長中的軟體公司面臨一組獨特的 IAM 和基礎架構風險：
共享 SSH 金鑰與臨機存取控制
儲存在保管庫或試算表中的密碼
沒有基礎架構存取的稽核軌跡
無法隨雲端原生技術堆疊擴展的傳統目錄系統
未與身分綁定的 VPN 和 Wi‑Fi 存取
當安全被擺在速度之後，技術債就會變成安全債。
Foxpass 解決方案
Foxpass 為 SaaS 與工程導向的組織提供對開發人員友善的身分與存取管理（IAM）層，專為以下用途設計：
零信任存取強制執行（RADIUS + LDAP）
SSH 金鑰輪替與 sudo 存取控制
VPN 和 Wi-Fi 驗證與您的 IdP 綁定
適用於 SOC 2、HIPAA 與建立客戶信任的稽核就緒記錄檔
API 優先的自動化與目錄同步
SaaS 與技術團隊的主要使用情境
集中管理 SSH 金鑰與 Linux/macOS 存取控制
以集中控管取代分散的金鑰管理，並與 LDAP 和您的 IdP 綁定。
混合辦公團隊的安全 VPN 與 Wi-Fi 存取
使用身分或憑證強制執行 RADIUS 驗證。不共用認證。
將存取權限綁定至工程角色與群組
使用目錄同步（Okta、Google、Entra ID），將使用者與團隊對應到系統、應用程式和原則。
適用於 SOC 2 與安全性審查、可隨時備妥稽核的記錄檔
完整掌握誰在何時存取了哪些內容。輕鬆匯出記錄檔，以利合規稽核或事件調查。
透過 API 和 DevOps 工作流程自動化 IAM
使用 Foxpass API 建立、撤銷與輪替存取權限。與 CI/CD 和平台工程工具整合。
專為 SaaS 安全性與擴充規模而打造
需求
由 Foxpass 支援
SOC 2 / HIPAA 稽核支援
SSH 金鑰輪替與 Sudo ��強制執行
基於身分的 VPN 與 Wi-Fi 存取
API 驅動的佈建
目錄同步（Okta、Google、Entra ID）
稽核記錄與記錄保留
支援 Linux/macOS/UNIX
快速到職與離職管理