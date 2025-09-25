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Foxpass
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Two men working at a desk with multiple computer monitors displaying code. One man is looking at a digital tablet held by the other man, and they appear to be discussing something work-related.

專為快速應變技術團隊打造的零信任存取控制

Foxpass 可協助 SaaS、軟體與科技公司保護基礎架構安全、自動化存取管理，並做好稽核準備，同時不拖慢工程團隊的速度。

免費試用預約示範

挑戰

成長中的軟體公司面臨一組獨特的 IAM 和基礎架構風險：

  • 共享 SSH 金鑰與臨機存取控制

  • 儲存在保管庫或試算表中的密碼

  • 沒有基礎架構存取的稽核軌跡

  • 無法隨雲端原生技術堆疊擴展的傳統目錄系統

  • 未與身分綁定的 VPN 和 Wi‑Fi 存取

當安全被擺在速度之後，技術債就會變成安全債。

Foxpass 解決方案

Foxpass 為 SaaS 與工程導向的組織提供對開發人員友善的身分與存取管理（IAM）層，專為以下用途設計：

  • 零信任存取強制執行（RADIUS + LDAP）

  • SSH 金鑰輪替與 sudo 存取控制

  • VPN 和 Wi-Fi 驗證與您的 IdP 綁定

  • 適用於 SOC 2、HIPAA 與建立客戶信任的稽核就緒記錄檔

  • API 優先的自動化與目錄同步


SaaS 與技術團隊的主要使用情境

  • A simple blue outline of a key with two plus signs, one above and one below the key, on a light gray background.

    集中管理 SSH 金鑰與 Linux/macOS 存取控制

    以集中控管取代分散的金鑰管理，並與 LDAP 和您的 IdP 綁定。

    深入了解

  • Blue icon of three people with curved lines above the center figure, suggesting communication, connection, or broadcasting among a group.

    混合辦公團隊的安全 VPN 與 Wi-Fi 存取

    使用身分或憑證強制執行 RADIUS 驗證。不共用認證。

    深入了解

  • Blue icon of two people sitting across from each other at a table, representing a meeting or conversation.

    將存取權限綁定至工程角色與群組

    使用目錄同步（Okta、Google、Entra ID），將使用者與團隊對應到系統、應用程式和原則。

  • Blue outline icon of a sheet of paper with the top right corner folded and three horizontal lines to its lower right, suggesting writing or a document.

    適用於 SOC 2 與安全性審查、可隨時備妥稽核的記錄檔

    完整掌握誰在何時存取了哪些內容。輕鬆匯出記錄檔，以利合規稽核或事件調查。

    深入了解

  • Blue line icon of a laptop with a gear symbol and text lines on the screen, representing settings or system configuration.

    透過 API 和 DevOps 工作流程自動化 IAM

    使用 Foxpass API 建立、撤銷與輪替存取權限。與 CI/CD 和平台工程工具整合。

    深入了解

專為 SaaS 安全性與擴充規模而打造

需求

由 Foxpass 支援

SOC 2 / HIPAA 稽核支援

SSH 金鑰輪替與 Sudo 強制執行

基於身分的 VPN 與 Wi-Fi 存取

API 驅動的佈建

目錄同步（Okta、Google、Entra ID）

稽核記錄與記錄保留

支援 Linux/macOS/UNIX

快速到職與離職管理


深受成長中的 SaaS 公司、獲得創投支持的新創企業，以及以開發為核心、需要在不犧牲安全性的前提下快速推進的團隊信賴。

The Software Advice logo features the words Software Advice in bold white text on a black background, with an orange chat bubble icon on the upper right.

「將LDAP放到雲端，為我們的內部IT系統減輕了巨大負擔。」

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Todd P.

IT 經理

深受成長中的 SaaS 公司、獲得創投支持的新創企業，以及以開發為核心、需要在不犧牲安全性的前提下快速推進的團隊信賴。

Capterra logo featuring a stylized multicolored geometric arrowhead on the left and the word Capterra in bold blue text on the right.

LDAP 即服務

"Foxpass 在你的組織中設置快速且容易，能輕鬆配置與現有的用戶存儲同步。自從他們推出以來，我們幾乎一直都是客戶，失誤的次數都數不清。它幫你處理了管理 ldap 複製、整合等所有的麻煩，並為你安全管理。"

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邁克爾．

Devops 與平台安全主管

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