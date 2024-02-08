將 Microsoft 網路原則伺服器 (NPS) 替換為 Foxpass RADIUS

Foxpass RADIUS 帶來順暢的cloud身分驗證
在本地 IT 基礎架構時代，Microsoft NPS 與 Active Directory 網域服務 (AD DS) 一起促進了便利的網路驗證服務。 隨著組織採用 Microsoft Entra ID (Azure AD) 等cloud解決方案，繼續運行網路原則伺服器 (NPS) 等本機伺服器會帶來複雜性。 NPS 缺乏利用 OAUTH 和 SAML 等現代身分標準的能力。
Foxpass RADIUS 提供交鑰匙替代方案來轉變網路安全性。 作為雲端原生 RADIUS 即服務平台，Foxpass 與 Entra ID、Azure AD、Google Workspace、Okta 和其他身分提供者順利整合。 Foxpass 支援基於密碼的方法以及基於憑證和令牌的無密碼身份驗證。
與 Microsoft NPS 相比，Foxpass RADIUS 具有以下關鍵優勢：
- 基於雲端：作為類似 Entra ID 的本地cloud服務提供。
- 無縫網路整合：輕鬆與 Wi-Fi 和有線網路整合。
- 廣泛的身份驗證支援：為密碼和基於證書的驗證提供廣泛的支援。
- 身分識別提供者相容性：與 Entra ID 和各種cloud身分提供者相容，包括 Google Workspace 和 Okta。
- 統包管理：透過全面、完全託管的cloud服務消除本地硬體和軟體管理的複雜性。