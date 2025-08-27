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Foxpass
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A man in a plaid shirt sits at a desk, focusing on computer screens displaying lines of code and data visualizations in a modern office setting.

不只 24 小時記錄：LDAP 與 RADIUS 活動保留長達 90 天

透過延伸存取記錄提升可視性、隨時做好稽核準備，並滿足合規要求。專為安全優先的團隊打造。

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A person uses a laptop in a dim server-room environment; the screen shows a web-based admin dashboard with a list of user accounts and settings, illuminated by green indicator lights from nearby server racks.

什麼是延伸記錄？

依預設，所有 Foxpass 方案都包含 24 小時可搜尋的 RADIUS 與 LDAP 事件記錄歷程。

透過 Extended Logging Add-On，即可解鎖以下項目的 90 天可搜尋記錄

  • LDAP 驗證

  • RADIUS 請求（Wi‑Fi & VPN）

  • 目錄同步事件

  • SSH 存取嘗試（需搭配 Engineering Add-On）

非常適合需要較長記錄保留期間的組織，以用於法規遵循事件回應內部 IT 審查

主要優勢

  • Blue icon of an eye with a padlock in front, symbolizing privacy, restricted access, or protected visibility.

    為資安團隊提供完整可視性

    追蹤趨勢、偵測異常，並查看歷史存取事件，不再因 24 小時後而遺失資料。

  • Blue icon of a laptop with a large medical cross symbol above it, suggesting digital healthcare or online medical services, on a light gray background.

    事件調查變得輕鬆簡單

    辨識誰在何時、從哪裡存取了什麼。快速追蹤失敗的登入嘗試或未經授權的裝置活動。

  • Blue icon of a computer monitor displaying a gear symbol on the left and lines representing text or settings on the right, suggesting configuration or system settings.

    合規性與稽核準備就緒

    透過可匯出的附時間戳記存取記錄，滿足內部與外部合規架構（SOC 2、HIPAA、內部稽核）要求。

  • Security icon

    集中儲存，安全託管

    所有記錄檔都安全地儲存在 Foxpass 後端，並以靜態與傳輸中加密機制保護。以角色為基礎的存取控制可確保只有經授權的團隊才能存取稽核資料。

A man in a server room works on a laptop, illuminated by the cool glow of rack lights while focusing intently on whatever problem he’s trying to untangle.

使用案例

  • 稽核 Wi-Fi 或 VPN 存取以進行合規報告

  • 跨伺服器或目錄監控登入嘗試

  • 調查可疑行為（例如：重複登入失敗）

  • 在員工離職流程中檢閱存取記錄檔

  • 維持 SSH 存取的可追蹤性（透過 Engineering Add-On）


包含的記錄類型

  • 成功與失敗的登入嘗試
  • Wi‑Fi（RADIUS）存取嘗試
  • VPN 驗證
  • LDAP 綁定與查詢
  • SSH 登入活動（需搭配 Engineering Add-On）
  • 目錄同步事件歷程記錄

需要延伸的記錄可視性嗎？

透過更完整的稽核歷程，維持合規、做好準備並掌握全局

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