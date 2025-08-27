什麼是延伸記錄？
依預設，所有 Foxpass 方案都包含 24 小時可搜尋的 RADIUS 與 LDAP 事件記錄歷程。
透過 Extended Logging Add-On，即可解鎖以下項目的 90 天可搜尋記錄：
LDAP 驗證
RADIUS 請求（Wi‑Fi & VPN）
目錄同步事件
SSH 存取嘗試（需搭配 Engineering Add-On）
非常適合需要較長記錄保留期間的組織，以用於法規遵循、事件回應或內部 IT 審查。
主要優勢
為資安團隊提供完整可視性
追蹤趨勢、偵測異常，並查看歷史存取事件，不再因 24 小時後而遺失資料。
事件調查變得輕鬆簡單
辨識誰在何時、從哪裡存取了什麼。快速追蹤失敗的登入嘗試或未經授權的裝置活動。
合規性與稽核準備就緒
透過可匯出的附時間戳記存取記錄，滿足內部與外部合規架構（SOC 2、HIPAA、內部稽核）要求。
集中儲存，安全託管
所有記錄檔都安全地儲存在 Foxpass 後端，並以靜態與傳輸中加密機制保護。以角色為基礎的存取控制可確保只有經授權的團隊才能存取稽核資料。
使用案例
稽核 Wi-Fi 或 VPN 存取以進行合規報告
跨伺服器或目錄監控登入嘗試
調查可疑行為（例如：重複登入失敗）
在員工離職流程中檢閱存取記錄檔
維持 SSH 存取的可追蹤性（透過 Engineering Add-On）
包含的記錄類型
- 成功與失敗的登入嘗試
- Wi‑Fi（RADIUS）存取嘗試
- VPN 驗證
- LDAP 綁定與查詢
- SSH 登入活動（需搭配 Engineering Add-On）
- 目錄同步事件歷程記錄
需要延伸的記錄可視性嗎？
透過更完整的稽核歷程，維持合規、做好準備並掌握全局