為簡單性、安全性與可擴充性而打造的雲端託管 LDAP 目錄

透過單一安全的雲端目錄，管理使用者、群組和權限。Foxpass LDAP 讓您無需管理自己的 LDAP 基礎架構，也能輕鬆支援舊有系統、VPN 和伺服器存取。