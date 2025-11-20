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Foxpass
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A flowchart shows an LDAP application connecting to Foxpass, which sends optional authentication to third-party directories (like G Suite, Office 365, Okta, Bitium, OneLogin) and optional MFA to Duo.

為簡單性、安全性與可擴充性而打造的雲端託管 LDAP 目錄

透過單一安全的雲端目錄，管理使用者、群組和權限。Foxpass LDAP 讓您無需管理自己的 LDAP 基礎架構，也能輕鬆支援舊有系統、VPN 和伺服器存取。

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什麼是 Foxpass Cloud LDAP？

Foxpass Cloud LDAP 是一項託管式目錄服務，可在整個環境中集中管理使用者驗證與存取管理。它可與您的身分提供者無縫整合，並提供安全又靈活的方式來管理使用者對以下項目的存取權限：

  • VPN 服務

  • 需要 LDAP 繫結的舊版應用程式

  • macOS、Linux 和 UNIX 系統（透過 Engineering License）

  • 依賴符合 POSIX 規範目錄的內部工具

不同於傳統的 LDAP 設定方式，Foxpass 提供：

  • 零維護、雲端託管基礎架構

  • 用於管理使用者與群組的網路控制台與強大的 API

  • Linux、macOS 和 SSH 存取的選用 POSIX 支援（Engineering License 附加元件

Foxpass Cloud LDAP 包含在每個基本 Foxpass 授權中，並搭配 Cloud RADIUS

主要優勢

  • Blue line drawing of a person’s head wearing a headset with a microphone, suggesting customer support or communication services, on a light gray background.

    簡化 IT 存取控制

    透過 Foxpass Console 或 API 管理使用者、群組及存取權限。指派角色、同步身分，並控制對應用程式和服務的存取，無需編輯 LDIF 檔案或維護 LDAP 結構描述。

  • A blue icon featuring three parallel, curved lines stacked vertically, resembling a stylized bridge or an archway, on a light gray background.

    適用於 VPN 與舊版相容性的 LDAP Bridge

    需要連接 VPN 或依賴 LDAP 的應用程式嗎？Foxpass Cloud LDAP 可作為現代身分識別系統（Google Workspace、Entra ID、Okta、OneLogin）與任何仍使用 LDAP 的軟體之間的橋樑。

  • Blue line drawing of a computer monitor displaying a password entry field with three dots and a dash, indicating a login or password input screen.

    POSIX 支援與 SSH 存取

    搭配Engineering License add-on，即可解鎖 POSIX 使用者與群組屬性，供 macOS、Linux 與 UNIX 系統使用。結合 Foxpass SSH Key Management，在所有環境中集中強制執行安全的登入存取。

  • A simple blue padlock icon with a circular keyhole, displayed on a light gray background.

    安全且可稽核的驗證

    每一筆驗證要求都會被記錄。使用內建稽核軌跡，支援合規要求、追蹤使用者活動，並維持基礎架構的安全態勢。

  • Blue icon of three people connected by a line, arranged in a triangle, symbolizing communication, teamwork, or collaboration on a light gray background.

    自動化目錄同步

    將使用者與群組從雲端 IdP（Google Workspace、Entra ID、Okta、OneLogin）同步，並自動反映到 LDAP 結構中。

  • Blue outline of a rectangular layout icon, featuring one large section on the left and two smaller stacked sections on the right, representing a webpage or app content structure.

    控制台或 API 控制

    無論偏好 GUI 還是自動化，Foxpass 都能同時提供這兩者。使用網路控制台快速進行編輯，或善用 API 來佈建使用者、輪替認證資訊，或在整個基礎架構中同步資料。

使用案例

  • VPN 存取驗證遠端使用者

  • 連接支援 LDAP bind 的舊版應用程式

  • 使用以群組為基礎的 LDAP 搜尋管理內部工具

  • 為 Linux/macOS 伺服器提供符合 POSIX 規範的使用者資料

  • 可作為小型或混合團隊的輕量型目錄服務

  • 以安全的雲端原生替代方案，取代脆弱的內部部署 LDAP 伺服器

  • 取代本機帳戶與未受管理的密碼蔓延

  • 透過 API 將值班排程與權限綁定，提升安全性


LDAP 與 RADIUS 比較：何時該使用哪一種？

Foxpass 同時包含 Cloud LDAP 和 Cloud RADIUS，因此無需二選一。依各系統需求選擇最合適的方案，並從單一平台統一管理。

使用情境

使用 LDAP

使用 RADIUS

系統登入（Linux/macOS）

VPN 相容性（OpenVPN、舊版用戶端）

安全 Wi-Fi（802.1X，WPA2-Enterprise)

Sudo / SSH 金鑰授權

*

舊版應用程式驗證

* POSIX & SSH 金鑰功能可搭配 Engineering Add-On 使用

Three men work together in a modern office at desks with laptops and computers. One types code on a monitor while the others talk and smile. Office supplies and paperwork are visible on the desks.

最適合想要以下功能的 IT 與工程團隊：

  • LDAP，免除額外負擔與維護成本

  • 以雲端原生方式控制舊式驗證工作流程

  • SSH 和 sudo 存取綁定中央身分識別

  • 透過目錄同步自動佈建使用者

  • 工程級工具，搭配易於上手的 UI


A web browser displays API documentation for the GET /users/ endpoint on the Reqres site, showing request parameters, responses, code examples, and an interface to test the API request.

技術概覽

  • 代管式、安全且符合 LDAPv3 的目錄

  • 從 Google Workspace、Azure Entra ID、Okta 或 OneLogin 同步使用者

  • 支援 TLS 加密、匿名或經驗證的繫結，以及以群組為基礎的存取

  • 相容於 OpenVPN、Cisco AnyConnect、pfSense 等更多平台

  • 透過 PAM + NSS 整合，可搭配 Linux 和 macOS 使用

  • 完整文件化的 API，可用於使用者佈建與自動化


所有 Foxpass 方案皆包含

Foxpass Cloud LDAP 包含在基本 Foxpass 授權中，另含 Cloud RADIUS、目錄同步，以及主控台/API 管理。進階工程功能（POSIX、SSH 金鑰整合）可透過Engineering License Add-On取得。

「我全心全意推薦 Foxpass。如果您正在維護自己的 LDAP 或 AD 伺服器，您可能浪費了大量 IT 人員的時間。」

A man with short dark hair and light skin wearing a blue collared shirt is outdoors with greenery in the background.

Ken K.

"Foxpass 很穩固。它是我們的主要使用者目錄。客戶支援和文檔都很棒。Foxpass 支援我們的 Gitlab、Jenkins、ssh 和 AWS VPN。"

A man with short brown hair, glasses, and a beard, smiling at the camera. He is wearing a black shirt and is pictured against a plain light background in a circular frame.

Nic G.

深受業界領導者信賴

The image shows the Lyft logo with the word lyft in bold, rounded, lowercase pink letters on a white background.
The Fastly logo in red, with the letter a designed as a stopwatch, representing speed and efficiency.
Grammarly logo with a green circle containing a white G on the left and the word grammarly in bold, dark gray letters to the right.
MongoDB logo featuring a green leaf icon on the left and the word mongoDB in black serif font on the right.
The image shows the Discord logo, featuring a stylized blue game controller with two white dots for eyes next to the word Discord written in bold blue letters on a light background.
Instacart logo with a green stylized carrot and orange semicircle next to the word instacart in bold, dark green lowercase letters on a light background.
The image displays the word COMPASS in bold, black, uppercase letters. The O is stylized with a diagonal line inside it, resembling a compass needle. The background is white.
The image shows the Tubi logo with the word tubi in bold, yellow lowercase letters against a purple background.
Amazon One Medical logo featuring the Amazon text and arrow logo, followed by the words one medical in green lowercase letters on a white background.
The image shows the word Castilleja in gray text next to a red circular floral logo on a light background.
The image displays the word checkr in bold, lowercase letters with a modern sans-serif font, colored in teal blue, on a white background.
Red and white circular logo for the Alabama Community College System, featuring a building icon with ACCS below it and surrounded by laurel branches and the organizations name.
YELM Community Schools Logo
The logo for Sacred Heart Major Seminary features a red heraldic lion holding a ring inside a shield on the left, with the institutions name in black capital letters on the right.
Los Lunas School Logo

準備好讓 LDAP 基礎架構現代化了嗎？

無需自行託管目錄，即可在各系統間安全地簡化使用者驗證。

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