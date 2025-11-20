什麼是 Foxpass Cloud LDAP？
Foxpass Cloud LDAP 是一項託管式目錄服務，可在整個環境中集中管理使用者驗證與存取管理。它可與您的身分提供者無縫整合，並提供安全又靈活的方式來管理使用者對以下項目的存取權限：
VPN 服務
需要 LDAP 繫結的舊版應用程式
macOS、Linux 和 UNIX 系統（透過 Engineering License）
依賴符合 POSIX 規範目錄的內部工具
不同於傳統的 LDAP 設定方式，Foxpass 提供：
零維護、雲端託管基礎架構
用於管理使用者與群組的網路控制台與強大的 API
Linux、macOS 和 SSH 存取的選用 POSIX 支援（Engineering License 附加元件）
Foxpass Cloud LDAP 包含在每個基本 Foxpass 授權中，並搭配 Cloud RADIUS。
主要優勢
簡化 IT 存取控制
透過 Foxpass Console 或 API 管理使用者、群組及存取權限。指派角色、同步身分，並控制對應用程式和服務的存取，無需編輯 LDIF 檔案或維護 LDAP 結構描述。
適用於 VPN 與舊版相容性的 LDAP Bridge
需要連接 VPN 或依賴 LDAP 的應�用程式嗎？Foxpass Cloud LDAP 可作為現代身分識別系統（Google Workspace、Entra ID、Okta、OneLogin）與任何仍使用 LDAP 的軟體之間的橋樑。
POSIX 支援與 SSH 存取
搭配Engineering License add-on，即可解鎖 POSIX 使用者與群組屬性，供 macOS、Linux 與 UNIX 系統使用。結合 Foxpass SSH Key Management，在所有環境中集中強制執行安全的登入存取。
安全且可稽核的驗證
每一筆驗證要求都會被記錄。使用內建稽核軌跡，支援合規要求、追蹤使用者活動，並維持基礎架構的安全態勢。
自動化目錄同步
將使用者與群組從雲端 IdP（Google Workspace、Entra ID、Okta、OneLogin）同步，並自動反映到 LDAP 結構中。
控制台或 API 控制
無論偏好 GUI 還是自�動化，Foxpass 都能同時提供這兩者。使用網路控制台快速進行編輯，或善用 API 來佈建使用者、輪替認證資訊，或在整個基礎架構中同步資料。
使用案例
為VPN 存取驗證遠端使用者
連接支援 LDAP bind 的舊版應用程式
使用以群組為基礎的 LDAP 搜尋管理內部工具
為 Linux/macOS 伺服器提供符合 POSIX 規範的使用者資料
可作為小型或混合團隊的輕量型目錄服務
以安全的雲端原生替代方案，取代脆弱的內部部署 LDAP 伺服器
取代本機帳戶與未受管理的密碼蔓延
透過 API 將值班排程與權限綁定，提升安全性
LDAP 與 RADIUS 比較：何時該使用哪一種？
Foxpass 同時包含 Cloud LDAP 和 Cloud RADIUS，因此無需二選一。依各系統需求選擇最合適的方案，並從單一平台統一管理。
使用情境
使用 LDAP
使用 RADIUS
系統登入（Linux/macOS）
VPN 相容性（OpenVPN、舊版用戶端）
安全 Wi-Fi（802.1X，WPA2-Enterprise)
Sudo / SSH 金鑰授權
*
舊版應用程式驗證
* POSIX & SSH 金鑰功能可搭配 Engineering Add-On 使用
最適合想要以下功能的 IT 與工程團隊：
LDAP，免除額外負擔與維護成本
以雲端原生方式控制舊式驗證工作流程
SSH 和 sudo 存取綁定中央身分識別
透過目錄同步自動佈建使用者
工程級工具，搭配易於上手的 UI
技術概覽
代管式、安全且符合 LDAPv3 的目錄
從 Google Workspace、Azure Entra ID、Okta 或 OneLogin 同步使用者
支援 TLS 加密、匿名或經驗證的繫結，以及以群組為基礎的存取
相容於 OpenVPN、Cisco AnyConnect、pfSense 等更多平台
透過 PAM + NSS 整合，可搭配 Linux 和 macOS 使用
完整文件化的 API，可用於使用者佈建與自動化
所有 Foxpass 方案皆包含
Foxpass Cloud LDAP 包含在基本 Foxpass 授權中，另含 Cloud RADIUS、目錄同步，以及主控台/API 管理。進階工程功能（POSIX、SSH 金鑰整合）可透過Engineering License Add-On取得。
「我全心全意推薦 Foxpass。如果您正在維護自己的 LDAP 或 AD 伺服器，您可能浪費了大量 IT 人員的時間。」
Ken K.
"Foxpass 很穩固。它是我們的主要使用者目錄。客戶支援和文檔都很棒。Foxpass 支援我們的 Gitlab、Jenkins、ssh 和 AWS VPN。"