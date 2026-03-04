專為 K-12 IT 挑戰而打造
現代化的網路存取控制，無需複雜設定
K–12 IT 團隊往往人力吃緊：得管理網路、裝置、法規遵循和學生安全。Foxpass Cloud RADIUS 可簡化所有校區的安全網路存取：
不再需要共用 Wi-Fi 密碼，也不必擔心訪客網路遭到濫用
透過目錄同步，依學生／教職員角色強制執行存取控管
透過 Google Workspace、Microsoft Entra ID、Okta 或 OneLogin 自動化入職／離職流程
透過支援 CIPA、FERPA 和 HIPAA 的記錄功能，隨時做好稽核準備
Foxpass 也協助 K-12 IT 團隊簡化學生、教職員、訪客和裝置群組之間的網路分段。透過與身分識別提供者（例如 Google Workspace 或 Entra ID）整合，Foxpass 可在 Wi‑Fi 驗證期間，動態將使用者指派至適當的 VLAN。這表示學生永遠不會連上與教職員或管理系統相同的網路。也不用再手動管理 SSID、MAC address 清單或 VLAN switch 設定。
E-Rate 核准供應商
Foxpass 很榮幸參與 E-Rate 計畫，讓符合資格的學校與圖書館可申請聯邦資金，用於升級其網路安全。Foxpass Cloud RADIUS 符合第 2 類 — 內部連線。
學校網路的零信任存取
以身分為基礎的存取控制
根據已驗證的使用者身分指派網路存取權限。不必再共用 SSID。輕鬆整合您現有的 SSO、目錄服務或 MDM。
支援學校配發裝置與 BYOD 裝置
透過 Jamf、Intune、Kandji 等領先的 MDM，自動簽發並管理 Wi‑Fi 憑證；或針對教職員自有裝置使用 Foxpass 的 BYOD 安裝程式。
落實最小權限網路存取
依教職員／學生／裝置角色與 VLAN 對使用者進行分群。Foxpass 讓您完全掌控誰可以連接、何時連接，以及可連接到哪些資源。
可供稽核的記錄
擷取每次網路存取事件的詳細記錄檔：非常適合用於事件回應、報告，以及滿足資料合規要求。對於遵循 HIPAA、FERPA 與內部審查要求的學校而言，這至關重要。
我們對 Wi-Fi 安全進行了關鍵的向基於 PKI 憑證的身份驗證的轉變，而 Foxpass Advanced RADIUS 使這一轉變幾乎毫不費力。他們的基於雲端的 RADIUS 伺服器與 Azure AD（Entra ID）和 JAMF 無縫集成，簡化了設定。向近 10,000 名用戶發出證書的順利進行了預期，現在我們的學生和員工受益於無與倫比的安全訪問。Foxpass 確實超出了我們的預期。
Mike Good, Network Administrator at LL Schools
為什麼學校選擇 Foxpass
- 符合 SOC 2 Type II 與 HIPAA 就緒要求
- 可搭配 Google Workspace for Education 使用
- 可擴展至 1 到 100+ 個校區
- 30 分鐘內完成部署
- 零接觸 Wi-Fi 存取管理
- 內建的合規與稽核工具
- 自 2015 年起深受信賴，正常運作時間達 99.9%
- 熟悉學校網路環境、位於美國的友善支援團隊