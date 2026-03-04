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Students in a bright classroom working on tablets, with a boy in checkered shirt focused on his device.

為 K‑12 學校提供安全的 Wi‑Fi 與網路存取

使用深受公立與私立學校信賴的 Foxpass Cloud RADIUS，保護學生資料、減輕 IT 負擔，並符合合規標準。

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A classroom of students sits at desks, each working on desktop computers. The monitors display diagrams related to deep learning. The scene appears focused and educational, with natural light coming in.

專為 K-12 IT 挑戰而打造

現代化的網路存取控制，無需複雜設定

K–12 IT 團隊往往人力吃緊：得管理網路、裝置、法規遵循和學生安全。Foxpass Cloud RADIUS 可簡化所有校區的安全網路存取：

不再需要共用 Wi-Fi 密碼，也不必擔心訪客網路遭到濫用

  • 透過目錄同步，依學生／教職員角色強制執行存取控管

  • 透過 Google Workspace、Microsoft Entra ID、Okta 或 OneLogin 自動化入職／離職流程

  • 透過支援 CIPA、FERPA 和 HIPAA 的記錄功能，隨時做好稽核準備

Foxpass 也協助 K-12 IT 團隊簡化學生、教職員、訪客和裝置群組之間的網路分段。透過與身分識別提供者（例如 Google Workspace 或 Entra ID）整合，Foxpass 可在 Wi‑Fi 驗證期間，動態將使用者指派至適當的 VLAN。這表示學生永遠不會連上與教職員或管理系統相同的網路。也不用再手動管理 SSID、MAC address 清單或 VLAN switch 設定。

深入了解
A young girl wearing glasses sits at a desk using a laptop in a classroom, with other students also working on laptops and a teacher assisting in the background.

E-Rate 核准供應商

Foxpass 很榮幸參與 E-Rate 計畫，讓符合資格的學校與圖書館可申請聯邦資金，用於升級其網路安全。Foxpass Cloud RADIUS 符合第 2 類 — 內部連線。

學校網路的零信任存取

  • Secure remote access management icon

    以身分為基礎的存取控制

    根據已驗證的使用者身分指派網路存取權限。不必再共用 SSID。輕鬆整合您現有的 SSO、目錄服務或 MDM。

  • Devices icon

    支援學校配發裝置與 BYOD 裝置

    透過 Jamf、Intune、Kandji 等領先的 MDM，自動簽發並管理 WiFi 憑證；或針對教職員自有裝置使用 Foxpass 的 BYOD 安裝程式。

  • Managed Access icon

    落實最小權限網路存取

    依教職員／學生／裝置角色與 VLAN 對使用者進行分群。Foxpass 讓您完全掌控誰可以連接、何時連接，以及可連接到哪些資源。

  • Custom branding icon

    可供稽核的記錄

    擷取每次網路存取事件的詳細記錄檔：非常適合用於事件回應、報告，以及滿足資料合規要求。對於遵循 HIPAA、FERPA 與內部審查要求的學校而言，這至關重要。

我們對 Wi-Fi 安全進行了關鍵的向基於 PKI 憑證的身份驗證的轉變，而 Foxpass Advanced RADIUS 使這一轉變幾乎毫不費力。他們的基於雲端的 RADIUS 伺服器與 Azure AD（Entra ID）和 JAMF 無縫集成，簡化了設定。向近 10,000 名用戶發出證書的順利進行了預期，現在我們的學生和員工受益於無與倫比的安全訪問。Foxpass 確實超出了我們的預期。

Mike Good, Network Administrator at LL Schools

閱讀案例分享

為什麼學校選擇 Foxpass

  • 符合 SOC 2 Type II 與 HIPAA 就緒要求
  • 可搭配 Google Workspace for Education 使用
  • 可擴展至 1 到 100+ 個校區
  • 30 分鐘內完成部署
  • 零接觸 Wi-Fi 存取管理
  • 內建的合規與稽核工具
  • 自 2015 年起深受信賴，正常運作時間達 99.9%
  • 熟悉學校網路環境、位於美國的友善支援團隊

準備好簡化並保護學校網路了嗎？

Foxpass 協助 K–12 IT 團隊在不增加複雜度或高昂成本的情況下，實現 Wi-Fi 安全現代化。

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