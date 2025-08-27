產業挑戰
受監管產業的組織正面臨日益增加的壓力，需要：
安全遠端與現場存取 PHI、PII 和財務記錄
維持詳細的存取記錄檔，以符合 HIPAA、SOC 2、PCI DSS、GLBA 或內部稽核需求
為承包商、臨床人員、財務分析師或分散式團隊強制執行最小權限存取
消除具風險的共用認證，以及未受管理的 VPN/Wi-Fi 存取，避免敏感資料暴露於詐欺或合規違規風險之中
在不增加營運負擔的情況下，讓 IT 基礎架構現代化
Foxpass 提供專為受監管的 IT 環境打造的現代化存取控制解決方案
Foxpass 如何提供協助
身分驅動的網路驗證
透過使用者身分、已驗證的憑證與群組原則，強制執行 Wi-Fi 和 VPN 存取
與您的 IdP（Okta、Google、Entra ID、OneLogin）整合
無需共用 Wi-Fi 憑證或未受管理的 VPN 密碼
用於合規的稽核記錄深入了解
記錄每一筆 RADIUS 和 LDAP 驗證請求
保留可匯出的時間戳記記錄，以利合規報告
識別未經授權的存取嘗試或異常模式
證明已落實最小權限與到職／離職原則
專為受監管產業的嚴格需求打造
為分散式照護團隊、金融分析師與遠端理賠專員落實精準的存取控制
將網路與 VPN 存取直接綁定至已驗證的 HRIS 或 IdP 身分
運用 Foxpass BYOD 工具與 MDM 整合，簡化以憑證為基礎的裝置註冊流程
以即時報表與即時可視性，協助稽核人員掌握存取活動
符合合規要求與零信任
需求
由 Foxpass 支援
符合 HIPAA 規範的架構
符合 SOC 2 Type II 規�範的基礎架構
符合 PCI DSS 的驗證與記錄
符合 GLBA 規範的存取控制
強制使用 TLS 的驗證與 API
零信任存取強制執行
最低權限原則執行
可供稽核的記錄檔匯出
與身分識別供應商整合
VPN + Wi-Fi 存取控制
常見使用情境
為醫院、診所、金融機構或分散式團隊提供安全的 Wi-Fi 存取
為分散式理賠團隊與財務分析師強制執行以身分為基礎的 VPN 登入
為銀行員工、交易員或客服中心專員落實最低權限存取
以雲端原生零信任強制控管取代傳統自架 RADIUS
透過 BYOD 安裝程式與 MDM 整合，簡化憑證式上線流程
透過安全驗證與 90 天記錄，持續符合 HIPAA、SOC 2、PCI DSS 和 GLBA 稽核準備要求