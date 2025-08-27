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A woman in a white lab coat smiles while using a tablet in a laboratory. Another person in a lab coat works in the background. The lab environment includes equipment and shelves.

適用於 HIPAA、SOC 2、PCI DSS、GLBA 等標準的安全存取控制與稽核可視性

Foxpass 協助醫療、保險、金融及其他受監管產業的 IT 團隊實施零信任存取、大規模管理認證，並維持稽核就緒狀態，同時免去管理地端基礎架構的負擔。

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Two men sit at a desk working together, looking at a large computer monitor displaying a document with highlighted text in an office with bright natural light.

產業挑戰

受監管產業的組織正面臨日益增加的壓力，需要：

  • 安全遠端與現場存取 PHI、PII 和財務記錄

  • 維持詳細的存取記錄檔，以符合 HIPAA、SOC 2、PCI DSS、GLBA 或內部稽核需求

  • 為承包商、臨床人員、財務分析師或分散式團隊強制執行最小權限存取

  • 消除具風險的共用認證，以及未受管理的 VPN/Wi-Fi 存取，避免敏感資料暴露於詐欺或合規違規風險之中

  • 在不增加營運負擔的情況下，讓 IT 基礎架構現代化


Foxpass 提供專為受監管的 IT 環境打造的現代化存取控制解決方案

Foxpass 如何提供協助

  • A blue outline of a shield with a padlock symbol in the center, representing security or protection, on a light gray background.

    身分驅動的網路驗證

    • 透過使用者身分、已驗證的憑證與群組原則，強制執行 Wi-Fi 和 VPN 存取

    • 與您的 IdP（Okta、Google、Entra ID、OneLogin）整合

    • 無需共用 Wi-Fi 憑證或未受管理的 VPN 密碼


  • Update Management icon

    用於合規的稽核記錄

    • 記錄每一筆 RADIUS 和 LDAP 驗證請求

    • 保留可匯出的時間戳記記錄，以利合規報告

    • 識別未經授權的存取嘗試或異常模式

    • 證明已落實最小權限與到職／離職原則


    深入了解
  • Architecture and Design blueprints icon

    專為受監管產業的嚴格需求打造

    • 為分散式照護團隊、金融分析師與遠端理賠專員落實精準的存取控制

    • 將網路與 VPN 存取直接綁定至已驗證的 HRIS 或 IdP 身分

    • 運用 Foxpass BYOD 工具與 MDM 整合，簡化以憑證為基礎的裝置註冊流程

    • 以即時報表與即時可視性，協助稽核人員掌握存取活動


符合合規要求與零信任

需求

由 Foxpass 支援

符合 HIPAA 規範的架構

符合 SOC 2 Type II 規範的基礎架構

符合 PCI DSS 的驗證與記錄

符合 GLBA 規範的存取控制

強制使用 TLS 的驗證與 API

零信任存取強制執行

最低權限原則執行

可供稽核的記錄檔匯出

與身分識別供應商整合

VPN + Wi-Fi 存取控制


A doctor wearing a white coat and stethoscope sits at a desk, focused on working on a laptop in a bright, modern office setting.

常見使用情境

  • 為醫院、診所、金融機構或分散式團隊提供安全的 Wi-Fi 存取

  • 為分散式理賠團隊與財務分析師強制執行以身分為基礎的 VPN 登入

  • 為銀行員工、交易員或客服中心專員落實最低權限存取

  • 以雲端原生零信任強制控管取代傳統自架 RADIUS

  • 透過 BYOD 安裝程式與 MDM 整合，簡化憑證式上線流程

  • 透過安全驗證與 90 天記錄，持續符合 HIPAA、SOC 2、PCI DSS 和 GLBA 稽核準備要求


準備好在受監管環境中實現安全存取了嗎？

無論是管理 PHI、客戶財務資料，還是準備 HIPAA、SOC 2、PCI DSS 或 GLBA 稽核，Foxpass 都能為團隊提供維持安全與合規所需的存取控制、記錄功能，以及零信任強制執行。

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