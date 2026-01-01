Splashtop 部落格

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A person working on his laptop.
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憑證式驗證與 PKI

Okta 和 Google Workspace 的憑證式驗證

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Foxpass takes care of the infrastructure. You set the policies.
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專為雲端打造：為什麼雲端原生 RADIUS 與 PKI 就是更好

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Several people using their devices at a conference table.
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An organization's segmented network.
雲端 RADIUS 與網路驗證

什麼是網路區隔？

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Illustration of cloud computing security: a cloud with a shield and check mark, a locked server, and connected devices (phones, laptop, tablets) with check marks, symbolizing secure data and network protection.
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以裝置狀態為基礎的存取控制，將零信任延伸至 Wi‑Fi 和 VPN

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A group of students in a classroom using laptop computers.
雲端 RADIUS 與網路驗證

K-12 網路問責制正在上升：為什麼存取控制很重要

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A diagram showing how Foxpass Cloud PKI, MDM, and Microsoft Entra ID work together for certificate-based authentication. Foxpass Cloud PKI issues Client Authentication certificates to devices via the organization’s MDM (such as Intune, Jamf, Iru/Kandji, or Addigy). Devices present these certificates when signing into Microsoft Entra ID using CBA. Entra validates the certificate chain, user mapping, and EKU before granting access to cloud apps.
憑證式驗證與 PKI

如何使用 Foxpass Cloud PKI 設定 Microsoft Entra CBA

深入了解閱讀時間：6 分鐘
A globe interconnected by a network.
合規性與稽核準備就緒

了解 IAM 與網路安全的資料駐留

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Foxpass 新聞

Foxpass 已在 Splashtop.com 安家

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A person with a tablet stands in front of a digital shield symbol, surrounded by servers, data charts, and a protective dome, representing cybersecurity and data protection in a virtual environment.
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VLAN 的用途與目的：Foxpass 如何提供協助

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Photo showing a grid connecting devices, with locks indicating protected data.
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簡易憑證註冊通訊協定（SCEP）：Foxpass 如何提供協助？

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A glowing blue padlock with circuit patterns represents digital security, with 802.1X written below, set against a dark background with abstract technology elements.
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什麼是 IEEE 802.1X Wi‑Fi® 驗證？

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RADIUS over TLS（RadSec）：為零信任時代打造現代化的網路驗證

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