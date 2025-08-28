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Foxpass
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A person sits at a desk in a dark, neon-lit workspace, typing on a keyboard while multiple monitors display lines of code and development tools.

適用於 Linux、macOS 與 SSH 工作流程的進階存取控制

啟用 POSIX 屬性、強制執行 sudo 存取，並大規模管理 SSH 金鑰，專為管理異質環境的工程與 DevOps 團隊打造。

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A person wearing glasses looks at multiple transparent digital screens displaying data, charts, and code, suggesting they are analyzing information or working on a tech-related project.

什麼是工程附加元件？

Foxpass Engineering License Add-On 可為基礎 Foxpass 方案擴充專為執行 Linux、macOS 和 UNIX 系統的環境所設計的進階功能。

它可在現有的 Cloud LDAP 與 Cloud RADIUS 基礎上，加上工程級的存取控制，而且無需增加伺服器或設定負擔。

包含功能：

  • POSIX 屬性支援（UID、GID、shell、主目錄）

  • SSH 金鑰儲存、輪替與強制執行

  • Sudo 原則管理

  • 登入追蹤與稽核記錄

  • 透過 LDAP 靈活設定使用者／群組權限


主要優勢

  • Smart Actions icon

    符合 POSIX 規範的使用者與群組目錄

    為每位工程使用者指派並管理 UID、GID、登入 shell 和主目錄。讓 Linux/macOS 機器上的一切保持一致，無需動到 /etc/passwd。

  • Security lock icon

    輕鬆管理 SSH 金鑰

    可從 Foxpass 主控台或 API 上傳、輪替或撤銷 SSH 金鑰。使用我們代管的 LDAP 或 shell 指令碼，自動對 Linux/macOS 伺服器強制執行每位使用者的 SSH 存取。

  • Security vault icon

    Sudo 原則強制執行

    集中授予或限制個人或 LDAP 群組的 sudo 存取權限。以可隨組織規模擴展的動態群組式原則，取代脆弱的 sudoers 檔案。

  • Blue icon of a computer monitor displaying a gear symbol on the left and lines representing text or settings on the right, suggesting configuration or system settings.

    命令列友善、API 驅動

    使用 Foxpass 網路控制台，或透過 RESTful API 與現有工具整合。專為以程式碼管理基礎架構的開發人員、SRE 和平台團隊打造。

  • A blue icon of a table or spreadsheet with three overlapping rectangles in the background, suggesting multiple sheets or documents.

    可與現有技術堆疊搭配使用

    開箱即用支援：

    • Linux（Ubuntu、Debian、CentOS、Alma、Rocky）

    • macOS

    • 需要 LDAP 驗證的 VPN

    • Google Workspace、Entra ID、Okta、OneLogin（透過目錄同步）


工程應用案例

  • 跨 1–10,000 台伺服器強制執行 SSH 登入
  • 在員工離職交接或金鑰遭到洩露時輪替開發人員金鑰
  • 在衝刺期間授予承包商 sudo 存取權限，之後再撤銷
  • 在 Linux 和 Mac 裝置群中標準化使用者環境
  • 取代脆弱的 shell 腳本與四處散落的本機帳號
A man wearing glasses and a denim shirt sits at a desk using a laptop in a modern office. There are shelves, plants, and documents in the background, and a tablet is on the desk in front of him.

專為合規與擴展而打造

  • 集中式稽核記錄

  • 不共用認證

  • SSH 金鑰輪替管理

  • 角色型存取

  • 符合 SOC 2 Type II 的後端

  • 內建 LDAP 備援機制與運作時間保證


準備好升級存取控制了嗎？

透過零本機使用者管理，取得工程等級的存取強制控管。

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