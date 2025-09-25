什麼是 eduroam？
eduroam （教育漫遊，education roaming）是全球性的身分聯盟，讓學生、教職員與研究人員能使用其 所屬機構認證 ，在任何參與機構 安全連接至 Wi-Fi 。
使用 eduroam 需要：
支援 EAP 驗證的相容 RADIUS server
與機構的身分識別提供者（IdP）整合
支援憑證式（EAP-TLS）或身分式（EAP-TTLS）驗證
透過貴國的營運單位（例如美國的 InCommon）進行信任設定與聯盟參與
校園 IT 團隊面臨的挑戰
維護地端 RADIUS 基礎架構既耗時又容易出錯
憑證管理（EAP-TLS）造成使用者支援負擔
與 eduroam 進行聯合需要技術協調並符合相關規範
擴展到多個校區或訪客網路時，會帶來更高的複雜性
Foxpass 協助大學與學院採用並擴展符合 eduroam 要求的 RADIUS 基礎架構，並以雲端原生、零維護的方式實現。
Foxpass 解決方案
eduroam 的雲端 RADIUS深入了解
支援 EAP-TLS 和 EAP-TTLS
全球可用性與容錯移轉
支援 RadSec（RADIUS over TLS）
無需內部部署 RADIUS 伺服器
與您的身分識別提供者整合
可與 Google Workspace、Entra ID、Okta、OneLogin 和 LDAP 連接
依群組、角色或使用者身分指派存取權限
強制執行最小權限存取與目錄導向原則
憑證生命週期管理（進階授權）
與 Jamf、Kandji、Intune 整合的受管理裝置 MDM
憑證撤銷與到期管理
具備 NetID 品牌識別的自助式 BYOD 憑證安裝程式
支援同盟的架構
輕鬆使用您的 NRO（例如 InCommon、Internet2）設定 RADIUS proxy
與身分同盟合作夥伴建立安全的信任關係
將 eduroam 延伸至衛星校區、共用網路或公共空間
深入了解 OpenRoaming 和 eduroam federation model，請點選此處
適合對象
Foxpass 支援希望達成以下目標的高等教育與研究機構：
- 首次加入 eduroam 聯盟
- 取代或現代化老舊的內部部署 RADIUS 基礎架構
- 將 eduroam 擴展到多個校區
- 改善憑證上線流程，減少 Wi-Fi 服務台工單
- 將 Wi-Fi／VPN 存取與現有身分識別提供者綁定
eduroam 相容性矩陣
需求
由 Foxpass 支援
eduroam RADIUS 架構（EAP-TLS / EAP-TTLS）
BYOD + MDM 憑證上線導入
用於聯盟的 RADIUS 代理
目錄整合（Google Workspace、Entra ID、Okta、OneLogin、LDAP）
RadSec 支援
稽核記錄與連線可視性
一起合作，為 eduroam 部署提供動能
輕鬆加入或擴展 eduroam，完全不用煩惱基礎架構問題。Foxpass 協助高等教育 IT 團隊部署雲端原生 RADIUS、簡化憑證導入流程，並滿足聯盟要求。