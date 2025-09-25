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A woman wearing glasses studies at a desk in a library, surrounded by books and a laptop. In the background, several other people are also reading and working at tables lined with bookshelves.

以雲端原生 RADIUS 簡化 eduroam 整合

Foxpass 協助大專院校部署或擴展 eduroam 存取，提供安全、可擴充的 RADIUS 基礎架構，以及精簡的身分識別同盟支援。

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什麼是 eduroam？

eduroam （教育漫遊，education roaming）是全球性的身分聯盟，讓學生、教職員與研究人員能使用其 所屬機構認證 ，在任何參與機構 安全連接至 Wi-Fi

使用 eduroam 需要：

  • 支援 EAP 驗證的相容 RADIUS server

  • 與機構的身分識別提供者（IdP）整合

  • 支援憑證式（EAP-TLS）身分式（EAP-TTLS）驗證

  • 透過貴國的營運單位（例如美國的 InCommon）進行信任設定與聯盟參與


校園 IT 團隊面臨的挑戰

  • 維護地端 RADIUS 基礎架構既耗時又容易出錯

  • 憑證管理（EAP-TLS）造成使用者支援負擔

  • 與 eduroam 進行聯合需要技術協調並符合相關規範

  • 擴展到多個校區或訪客網路時，會帶來更高的複雜性


Foxpass 協助大學與學院採用並擴展符合 eduroam 要求的 RADIUS 基礎架構，並以雲端原生、零維護的方式實現。

Foxpass 解決方案

  • Blue icon showing two stylized people sitting next to each other, with curved lines above them resembling a wireless signal, on a light gray background.

    eduroam 的雲端 RADIUS

    • 支援 EAP-TLS 和 EAP-TTLS

    • 全球可用性與容錯移轉

    • 支援 RadSec（RADIUS over TLS）

    • 無需內部部署 RADIUS 伺服器


    深入了解
  • Blue icon of an identification card with a user silhouette on the left and two horizontal lines on the right, representing name or information on the card.

    與您的身分識別提供者整合

    • 可與 Google Workspace、Entra ID、Okta、OneLogin 和 LDAP 連接

    • 依群組、角色或使用者身分指派存取權限

    • 強制執行最小權限存取與目錄導向原則


  • Simple blue outline icon of a hand holding a smartphone upright, with a light gray background.

    憑證生命週期管理（進階授權）

    • 與 Jamf、Kandji、Intune 整合的受管理裝置 MDM

    • 憑證撤銷與到期管理

    • 具備 NetID 品牌識別的自助式 BYOD 憑證安裝程式


  • Blue wireless signal icon showing a central circle with a vertical line beneath it and curved lines on each side, symbolizing transmission or connectivity, on a light background.

    支援同盟的架構

    • 輕鬆使用您的 NRO（例如 InCommon、Internet2）設定 RADIUS proxy

    • 與身分同盟合作夥伴建立安全的信任關係

    • 將 eduroam 延伸至衛星校區、共用網路或公共空間

    • 深入了解 OpenRoaming 和 eduroam federation model，請點選此處


適合對象

Foxpass 支援希望達成以下目標的高等教育與研究機構：

  • 首次加入 eduroam 聯盟
  • 取代或現代化老舊的內部部署 RADIUS 基礎架構
  • 將 eduroam 擴展到多個校區
  • 改善憑證上線流程，減少 Wi-Fi 服務台工單
  • 將 Wi-Fi／VPN 存取與現有身分識別提供者綁定

eduroam 相容性矩陣

需求

由 Foxpass 支援

eduroam RADIUS 架構（EAP-TLS / EAP-TTLS）

BYOD + MDM 憑證上線導入

用於聯盟的 RADIUS 代理

目錄整合（Google Workspace、Entra ID、Okta、OneLogin、LDAP）

RadSec 支援

稽核記錄與連線可視性


一起合作，為 eduroam 部署提供動能

輕鬆加入或擴展 eduroam，完全不用煩惱基礎架構問題。Foxpass 協助高等教育 IT 團隊部署雲端原生 RADIUS、簡化憑證導入流程，並滿足聯盟要求。

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