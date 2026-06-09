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A glowing blue padlock with circuit patterns represents digital security, with 802.1X written below, set against a dark background with abstract technology elements.

什麼是 IEEE 802.1X Wi‑Fi® 驗證？

Foxpass Team
閱讀時間：4 分鐘
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IEEE 802.1X 是標準的可延伸驗證通訊協定（EAP），也是傳輸 Wi-Fi® 驗證的方式。

透過 EAP，您可以在不使用 Point-to-Point Protocol (PPP) 的情況下，透過 Ethernet 架構傳遞資訊。

802.1X 由三個主要部分組成：supplicant、驗證器，以及驗證伺服器。使用 802.1X 時，初始階段會由 supplicant（即想要連接無線網路的用戶端機器或裝置）發起，其會在 EAPOL（EAP over LAN）訊框中將封裝的 EAP 資料傳送給 authenticator（即無線存取點、路由器或交換器）。

本質上，訊息會透過驗證器在驗證伺服器與申請者的裝置之間傳遞，但由於訊息已加密，因此驗證器無法看到其所轉送的內容。在授權存取 Wi-Fi® 路由器的網路伺服器之前，會先驗證幾項相關資訊，供驗證伺服器核准這些請求。

在某些情況下，安裝在嘗試透過 RADIUS 驗證 Wi-Fi® 的機器上的軟體，就是所指的請求端裝置。

此圖表說明了 802.1X 的運作方式：

A diagram showing how IEEE 802.1X works.

雖然使用過時的 WEP 可能會導致許多問題或安全疑慮，例如密碼長期不更換而變得不安全，但 802.1x 可減輕其中許多疑慮。

使用 Foxpass RADIUS 的 Wi‑Fi® 驗證

Foxpass 可讓每位使用者各自登入，而不必共用密碼。這可提升安全性，防止未經授權存取重要的公司資料，確保裝置、帳戶和資訊都能維持安全。

因此，員工可以輕鬆登入公司的 Wi‑Fi®。同時，Foxpass 也解決了長久以來的老問題：通用、遭過度重複使用且共用的密碼，這類密碼可能讓任何隨機路人都有機會入侵您的基礎架構。不安全的密碼會讓企業容易遭受重大攻擊，而且往往難以復原，但使用 Foxpass 進行驗證與連接即可消除這項風險。

此外，搭配 Foxpass 使用 RADIUS WiFi 驗證，IT 管理人員只要有網際網路連線並可存取 Foxpass Dashboard，即可順暢地委派管理工作。

簡單來說：Foxpass 只要按一下按鈕，就能提供採用 WPA2 Enterprise、802.1x 和 RADIUS 的安全可靠 Wi-Fi® 驗證！

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