現代網路安全正持續演進。對許多組織而言，安全 Wi-Fi、VPN 和基礎架構存取，已不再侷限於以 Microsoft 為優先的身分模型或單一供應商生態系。
許多 IT 團隊都是以 Okta 或 Google Workspace 為核心，因此需要能反映這種現況的網路驗證。
Foxpass 協助團隊將以身分為驅動的存取原則連結到 Wi-Fi、VPN 和網路基礎架構，同時不必強制採用單一製造商的身分策略。
為什麼彈性的身分支援對網路存取很重要
許多網路存取和憑證部署模型，仍假設以 Microsoft 為優先的身分架構。但在真實世界的 IT 環境中，通常更具彈性。有些組織使用 Okta 作為其身分資料的單一事實來源。也有些組織仰賴 Google Workspace 作為使用者生命週期和存取模型的核心。隨著環境擴大，有些組織也會跨多個身分提供者管理身分。
這種彈性改變了網路驗證需要做到的事。存取決策應能運用團隊已信任的身分情境，不論該情境來自 Okta 使用者與群組，或是 Google Workspace 使用者。其目標是將以群組為基礎的存取控制、Wi-Fi 和 VPN 存取規則以及憑證式驗證，整合到團隊已在使用的架構中。
Foxpass 將身分延伸至網路層
Foxpass 透過 Foxpass Cloud RADIUS，協助將雲端身分延伸至網路存取層。這讓目錄使用者與群組能夠塑造 Wi-Fi 和 VPN 存取規則、降低對共�用密碼的依賴，並支援更精細的 RADIUS 原則。
對於以 Okta 為中心和以 Google Workspace 為中心的團隊，Foxpass 提供一種方式，可在網路層套用以群組為基礎的存取控制，而無需採用僅限 Microsoft Entra ID 的做法。
實際優勢在於兼顧彈性而不必妥協。有些團隊需要一條快速路徑，透過認證和群組原則，為 Wi-Fi 或 VPN 存取導入以身分為基礎的驗證。另一些團隊則已準備好邁向以憑證為基礎的存取，讓每一次連接都透過裝置憑證和更嚴密的信任控制進行驗證。
Foxpass 支援透過 EAP-TTLS 進行以身分為基礎的驗證，也支援透過 EAP-TLS 進行以憑證為基礎的驗證，讓組織可依自身步調，從以密碼為基礎的存取逐步成熟到以憑證為基礎的存取。
雲端優先身分環境的憑證式網路存取
在這項轉變中，憑證式驗證尤其重要，因為它讓討論焦點從密碼轉向信任。
對許多組織而言，採用憑證式存取過去一向伴隨著複雜性，尤其是在身分、裝置與網路基礎架構並非全都位於同一生態系中的情況下。Foxpass 支援用於 Wi-Fi 和 VPN 存取的 EAP-TLS，並可協助團隊在受管理、BYOD 和 cloud-first 環境中管理憑證式驗證。
這在營運層面和策略層面同樣重要。現代資安團隊承受著既要降低複雜度、又要提高保障程度的壓力。他們不想只為了保留一種為不同時代打造的網路存取模型，就繼續維持傳統的 RADIUS 伺服器運作。他們希望擁有雲端原生的控制能力、更完善的可稽核性，以及能反映真實身分與裝置情境的原則。
Foxpass 可協助將網路存取朝這個方向推進，讓團隊能在 Okta 和 Google Workspace 環境中套用以身分與憑證為基礎的控制，同時不必承擔傳統基礎架構的負擔。
最能引起共鳴的對象
使用 Okta 和 Google Workspace 的團隊，正從共用 Wi-Fi 密碼或 PSK 轉向 802.1X 驗證
使用身分群組協助控制特定網路、VPN 和基礎架構存取的 IT 團隊。
正從以密碼為基礎的 EAP-TTLS 驗證轉向以憑證為基礎的 EAP-TLS 驗證的組織。
支援混合型受管端點、BYOD 與雲端優先使用者的團隊。
適合正在尋找不受限於 Microsoft Entra ID 優先架構之網路存取的公司。
為靈活性而打造的現代網路驗證
網路驗證正逐漸成為對架構開放性的考驗。隨著組織朝向身分優先的安全架構邁進，安全存取需要能與現有使用的系統和信任模型搭配運作。
對以 Okta 為核心和以 Google Workspace 為核心的團隊來說，這代表能將更強大的、由原則驅動且具備憑證感知能力的存取方式，導入 Wi-Fi、VPN 和網路基礎架構，同時不必把身分決策綁定在單一供應商模式中。
Foxpass 透過將以身分為驅動的存取延伸至網路層，同時保留隨著身分環境變化而調整的彈性，來支援這項轉變。