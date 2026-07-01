隨著組織擴展至不同地區並強化其安全態勢，資料駐留已成為身分與存取管理（IAM）、憑證服務、RADIUS 驗證以及目錄服務的核心需求。從歐盟的 GDPR 到《Australian Privacy Principles (APPs)》，各項合規框架愈來愈要求企業清楚掌握身分資料存放於何處，以及這些資料如何受到保護。
為了滿足這些期望，Foxpass 在歐盟、澳洲和北美營運專屬的區域資料堆疊，讓客戶能彈性選擇其驗證資料、記錄檔和身分對應資料的處理與儲存位置。這是 Foxpass 對全球法規遵循承諾的基礎部分。
資料駐留 vs. 資料主權：有什麼差別？
雖然這些術語常被交替使用，但各自對應不同的合規需求：
資料存放地：資料的儲存位置，通常是法規遵循架構、採購團隊或合約所要求的。範例：
「所有歐盟客戶資料都必須儲存在歐盟境內。」
「驗證記錄檔必須保留在澳洲境內。」
資料主權：根據資料實際存放位置，判定適用哪些法律。例如：
儲存在 EU 的資料必須符合 GDPR 標準。
儲存在 AU 的資料受《澳洲隱私法》和 APPs 規範。
美國／北美資料受區域法規與合約控管約束。
簡單來說：residency = 位置，而 sovereignty = 法律權限
Foxpass 讓客戶能同時掌握這兩者，允許組織選擇符合當地法規要求的區域資料堆疊。
Foxpass 如何�在不同地區處理資料駐留
Foxpass 的架構設計可提供清晰的法規遵循能力與高效能。
EU 與澳洲堆疊：區域內處理與複寫
驗證資料、記錄檔、目錄中繼資料以及與憑證相關的事件，皆會在該區域內處理並儲存。
這些堆疊可支援對 GDPR 或 APP 資料駐留要求嚴格的客戶。
北美堆疊：以區域為核心，兼具全球效能
北美環境可視為我們的全球版圖。
權威資料儲存庫與核心處理作業仍以北美為中心，確保一致性並符合監管要求。
遍布全球的邊緣節點可加速為全球分散式團隊處理的驗證請求。
此模型在維持合規完整性的同時，為國際使用者提供低延遲的 RADIUS、LDAP 與憑證驗證效能。
為何資料駐留對 IAM、驗證與 PKI 如此重要
身分資料、驗證記錄檔、群組成員資格、憑證簽發記錄，以及存取歷程記錄，往往屬於受監管的類別。在現代合規框架中，這些會被視為敏感的營運安全資料，必須據此加以治理。
這會影響：
憑證式驗證
RADIUS 和 LDAP 驗證記錄檔
目錄同步與身分對應
BYOD 憑證簽發記錄
MDM 驅動的 SCEP 註冊記錄檔
SSH 金鑰和角色型授權資料
資料落地的常見合規驅動因素包括：
GDPR（EU）
要求合法處理，並對資料傳輸訂有嚴格規範。
控制者必須確保身分資料保留在歐盟境內，除非已採取充分的保護措施。
ISO 27001 / ISO 27017
強調敏感資料的地理限制，以及清楚的資料流向文件。
資料駐留可縮小稽核範圍，並減少向第三國傳輸所需的文件。
SOC 2
對地理位置沒有硬性規定，但稽核人員要求清楚說明資料流向與儲存位置。
依地區劃分的堆疊可簡化稽核敘述，並減少例外處理。
澳洲《隱私法》與 APPs（AU）
APP 8 對於向澳洲境外揭露個人資料時，要求嚴格的控制措施。
將驗證資料儲存在國內，有助於組織避免進行跨境揭露評估。
產業控制（金融、政府、高等教育、醫療保健）
許多採購團隊會要求資料必須先在相同區域內處理，才會核准 IAM 或 PKI 製造商。
Foxpass 如何協助符合資料駐留要求
Foxpass 支援所有核心服務在各區域的 合規 需求，包括 Cloud RADIUS、Cloud LDAP、Cloud PKI、SSH Key Management 和 Directory Sync。
區域專屬堆疊可提供：
針對 EU 與 AU 身分資料的區域內處理
以北美為核心的資料控管，搭配全球邊緣節點，加速驗證請求
透過將跨境資料流動降到最低，降低稽核複雜度
每個區域內皆具備本地備援，確保驗證可靠無虞
降低國際團隊在執行憑證或身分驗證時的延遲
為 GDPR、APP、ISO 或 SOC 2 審查提供清楚且有文件可循的資料流邊界
哪些內容會留在您的地區內：
使用者驗證記錄檔
RADIUS、LDAP 和 BYOD 裝置註冊事件
憑證註冊記錄（Cloud PKI / SCEP）
目錄同步中繼資料
原則和群組成員身分對應
已設定的角色與存取控制清單
SSH 金鑰中繼資料
這可確保兼具強大的隱私與合規態勢，同時為全球分散式團隊保有出色效能。
資料駐留作為零信任的推動因素
零信任安全取決於：
持續驗證
強大的身分識別訊號
可稽核的存取軌跡
依地區綁定的安全記錄
基於憑證的信任
裝置姿態強制執行
Foxpass 的區域架構強化了此模型的每個環節，確保身分資料在需要時保持本地儲存，同時無論團隊在哪裡工作，驗證都能維持快速。
摘要
資料駐留如今已成為遵循 GDPR、ISO 27001、SOC 2、Australian Privacy Principles 與現代零信任架構運作之組織的核心要求。有了 Foxpass 在歐盟、澳洲與北美採用區域隔離的資料堆疊，團隊可享有以下優勢：
為歐盟與澳洲客戶提供區域內處理
以北美為核心的儲存架構，支援全球營運
遍布全球的邊緣據點，可快速完成驗證，無需遷移核心資料
減輕合規負擔
明確的司法管轄控制
提升憑證式和身分式驗證的效能
Foxpass 可確保您的身分資料依照法規要求儲存與處理，同時仍提供現代組織所期待的全球效能。