以憑證‑為基礎的 Wi‑Fi，是在企業網路中保護受管理 Chromebook 最強大的方式之一。但對許多 IT 團隊來說，原本只是 Wi‑Fi 專案，往往很快就會變成憑證基礎架構的惡夢。
Foxpass 透過提供符合 Google 規範、雲端原生的連接器作為服務的一部分，免除了這個額外步驟。這讓 IT 團隊能以更直接的方式，在受管理的 Chromebook 上全面部署憑證式存取。
透過 EAP-TLS，ChromeOS 裝置可使用用戶端憑證，而非共用密碼，連接至 802.1X Wi‑Fi。這讓 IT 團隊能更有效控制哪些裝置可加入網路，並降低遭竊密碼被重複利用的風險。
不過，在許多 Google Workspace 部署中，要實現以憑證為基礎的存取，並不只是開啟一項原則這麼簡單。團隊通常還需要額外的憑證基礎架構，才能串接 Google Admin、憑證註冊，以及 Wi-Fi 原則部署。
採用憑證‑式 Wi‑Fi 的挑戰
在標準的 Google Workspace 部署中，ChromeOS 的憑證式 Wi-Fi 涉及幾個環節。管理員需要設定 SCEP 設定檔、定義憑證設定、信任簽發 CA 和 RADIUS 伺服器憑證，並在 Google Admin 中部署 WPA2-Enterprise/WPA3-Enterprise 的 Wi-Fi 設定，也就是使用 802.1X 搭配 EAP-TLS 的 WP。
Google 的模式仰賴 Google Cloud Certificate Connector，這是一項 Windows 服務，會在 Google 與憑證來源之間傳遞憑證要求。在 ChromeOS 上，私密金鑰會在裝置上產生，而憑證則會透過該流程提出申請並交付。
這是一種健全的安全模型，但在受管理的 Chromebook 機群準備好使用之前，可能會先增加不少與代管、服務設定、權限、疑難排解和維護相關的實際工作。
Foxpass 如何簡化邁向安全存取��的路徑
Foxpass 則改變了這種設定方式，將 connector 層納入服務的一部分來處理，而不是讓客戶自行部署與執行。
對於在 Google Workspace 中管理 ChromeOS 裝置的團隊而言，這代表能減少用於託管與維護連接器服務的時間，並將更多時間投入真正決定存取方式的部署環節：憑證原則、SCEP 註冊設定、Wi-Fi 設定檔，以及 RADIUS 驗證。
Foxpass 讓導入以憑證為基礎的網路存取時，少了一個實際的部署步驟。這讓希望在不增加另一套管理系統負擔的情況下，強化 Wi-Fi 安全性的組織，更容易推動 EAP-TLS。它也支援以雲端優先為主的身分與裝置管理環境，並以 Google Workspace 和其他身分平台為核心。
Foxpass 也能透過 Google Admin 裝置同步，協助以 Google 為主的環境簡化存取生命週期管理。透過同步 Google Admin 中受管理的裝置資訊，Foxpass 可協助 IT 團隊讓網路存取與裝置狀態及生命週期變更保持一致，而不是將憑證簽發視為一次性的設定工作。
這對 Chromebook 機群來說很重要，因為當裝置完成註冊、重新指派、暫停、取消佈建，或不再屬於受管理裝置機群時，存取決策也應隨之調整。結合憑證式 Wi-Fi 後，Google Admin 裝置同步讓團隊能以更實際的方式串聯裝置管理、憑證註冊與網路存取控制。
以 Google Workspace 和 Chromebook 為主的組織優勢‑
IT 團隊需要託管與維護的連接器基礎架構更少。
從憑證簽發到 Wi‑Fi 設定檔部署之間的步驟更少。
減少 SCEP 註冊、信任設定和連接器作業相關的管理負擔。
在雲端優先的裝置環境中部署 EAP-TLS 的更實用方式。
透過將受管理 Chromebook 的裝置資料從 Google Admin 同步到 Foxpass，讓存取生命週期的管理更簡單一致。
更易管理的部署方式
對大多數 IT 團隊而言，問題不在於 EAP-TLS 是否值得採用。而在於能否在不增加另一項需維護服務的情況下完成部署。這在 Chromebook 環境中特別重要，因為憑證簽發、信任設定，以及 Wi‑Fi 原則部署，本來就需要在受管理裝置之間彼此配合運作。
透過減少通常位於 Google Workspace 與憑證註冊之間的 connector 工作，Foxpass 可協助團隊把更少時間花在支援基礎架構上，將更多心力放在驗證原則、測試網路行為，以及大規模推動存取。
讓更強大的網路存取更易於實現
對於使用 Google Workspace 和受管理 Chromebook 的組織來說，以憑證為基礎的 Wi‑Fi 價值十分明確。
真正的問題是，團隊必須營運多少連接器與憑證基礎架構，才能達成這一點。Foxpass 透過將連接器層納入服務的一部分，縮短了這段路徑，讓 IT 團隊能以更直接的方式在 ChromeOS 上部署 EAP-TLS，而不必另外承擔代管與維護另一套系統的負擔。