Simi Sharma 是 Splashtop 的產品行銷負責人。她具備網路安全背景，擅長將複雜的技術主題化繁為簡，轉化為對客戶與團隊都實用的洞察。她熱衷於科技、說故事，以及協助組織在不斷演變的安全環境中找到方向。